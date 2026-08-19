«Хто краще?» Британська блогерка, яка живе в Україні, показала одеські страви, що готує

Блогерка викликала захоплення в українців, які підтримали її у приготуванні страв з кулінарної книги Кухні Одеси.

Книга рецептів від Марії Каленської має назву Кіхні Одеси і розповідає про страви, що зібрало в собі місто за століття існування. Авторка працювала над цією книгою майже 10 років, присвятивши останні 3 роки її створенню після підписання контракту з американським видавництвом Weldon Owen.

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«Це був довгий, складний і глибоко осмислений шлях. Книга задумувалася як прогулянка Одесою — історія її людей, сімейних рецептів та їжі, яка залишається з містом навіть у найскладніші часи. Я щиро вірю, що гастрономія може — і повинна — бути частиною довгострокової міжнародної ідентичності Одеси».

Книгу цього року випустили й в Україні. За її рецептами сьогодні готує британська блогерка Еллі, відома у соцмережах своїм життям в Україні. Жінка розповідає про різницю між британцями та українцями, показує схожі моменти і ділиться тим, що її здивувало. Серед її відео у Мережі можна знайти й кулінарні дописи. Зокрема, мова про пост із назвою Хто краще: я чи українська кулінарна книжка.

Еллі порівняла фото рецептів у збірнику та свої результати там. У списку приготованих і прокоментованих страв є такі:

Плов — «Це не найкращий, виходив значно ліпший».

Запечена качка — «Мою вже попередньо над'їли, але мала можливість сфотографувати»

Паска

Курячий суп — «Мій улюблений суп, такий простий і такий добрий».

У коментарях в Instagram та Facebook користувачі підтримали блогерку в її стараннях та похвалили її кулінарні здібності. Наприклад, Olena Bilyk написала: «Ваша їжа виглядає смачно! Але якби ви запросили фотографа, ваші страви виглядали б ще краще у порівнянні з тими, що в книзі». Yevgen Dukhovych також настановлює: «Ви — натхнення) Так тримати!»

Додала також Diana Diandiamond: «Вітаю!!! Ваші найрідніші оцінять ваші старання у приготуванні їжі!!!».

Користувачі також посилаються на книгу, яку використовують і дарують самі як сувенір з міста. merifa_leather зазначила: «Я люблю цю книгу і подарувала її людям, які живуть у Канаді».

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Загалом українці розповіли під дописом про захоплення їжі Одеси та поділилися враженнями. Виктория Белецкая написала: «Одеська кухня це найсмачніший мікс та переосмислення шикарних страв півдня України, неповторних страв Бессарабії, молдовських страв, єврейських рецептів, та блюда народжені на Привозі».

Окрім того, авторка книги Марія Каленська в коментарях лишила відгук: «Дуже дякую дорогій Еллі за вашу доброту та підтримку України та українців. І дякую неймовірній Фелісіті Спектор за велику допомогу мені з цією книгою та за те, що зв’язали нас. Сподіваюся, ця книга принесе багато радості та щастя на вашу кухню».