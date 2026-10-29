Гастрономічний «Оскар». Українська книга про хліб увійшла до списку фіналістів міжнародної премії

Українська книга про хліб увійшла до списку фіналістів міжнародної премії Gourmand Awards Food Culture (Фото: instagram/creative_publishing_ua)

Українська книга стала фіналісткою міжнародної гастрономічної премії Gourmand Awards Food Culture 2026 одразу в трьох категоріях. Переможців оголосять у 2027 році.

Про це повідомили на сторінці видавництва Creative Publishing в Instagram.

«Наша чудова книга Baking Bread, авторками якої є @luciabondar та @ogorodnyk, увійшла до списку фіналістів престижної міжнародної премії Gourmand Awards Food Culture 2026!», — йдеться у дописі.

Реклама

Видання потрапило одразу до трьох категорій конкурсу: Двомовні видання (англійська мова), Східна Європа та Книги про хліб. Це міжнародна премія, яку часто називають гастрономічним «Оскаром»".

Вона була заснована у 1995 році французом Едуардом Куантро (Edouard Cointreau) і присуджується найкращим друкованим та цифровим виданням, присвяченим культурі споживання їжі та напоїв.

У конкурсі беруть участь проєкти з понад 220 держав і регіонів. Нагорода допомагає країнам популяризувати власну гастрономічну спадщину та презентувати національні традиції світові. Переможців конкурсу буде оголошено на Церемонії нагородження у 2027 році.