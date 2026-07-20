Додавання до раціону цільних злаків, бобових, фруктів або овочів підтримує здоров’я серця, стабілізує рівень цукру в крові, забезпечує тривале відчуття ситості та дарує постійний приплив енергії. Головне — збільшувати кількість клітковини поступово. Регулярне та правильне її споживання вже за місяць принесе помітні позитивні зміни для всього організму.

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Що таке дієта з високим вмістом клітковини

Такий тип харчування передбачає постійне виконання або перевищення рекомендованої добової норми споживання волокон виключно завдяки цільним продуктам. Відповідно до Дієтичних рекомендацій для американців (Dietary Guidelines for Americans), мінімальна добова норма становить близько 25 грамів для жінок і від 31 до 38 грамів для чоловіків (залежно від віку). Досягнення цих показників щодня є основою висококлітковинного раціону.

Розчинна та нерозчинна клітковина: у чому різниця?

Щоб зрозуміти вплив такого харчування на організм, важливо розрізняти два основні типи харчових волокон. Більшість рослинних продуктів містять комбінацію обох видів:

Розчинна: Розчиняється у воді й під час травлення перетворюється на гелеподібну речовину. Вона уповільнює розщеплення їжі, допомагає підтримувати здоровий рівень цукру в крові та знижує рівень «поганого» холестерину (ЛПНЩ).

Розчиняється у воді й під час травлення перетворюється на гелеподібну речовину. Вона уповільнює розщеплення їжі, допомагає підтримувати здоровий рівень цукру в крові та знижує рівень «поганого» холестерину (ЛПНЩ). Нерозчинна: Не розчиняється у воді. Вона додає об'єму кишковому вмісту і допомагає їжі швидше та ефективніше рухатися травним трактом, що забезпечує регулярне випорожнення та запобігає закрепам.

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Топ-продукти з високим вмістом клітковини

Для наступного візиту в магазин варто обрати:

Квасолю та сочевицю

Вівсяні пластівці

Цільнозерновий хліб

Свіжі чи заморожені ягоди

Зелений горошок і броколі

Брюссельську капусту

Авокадо

Насіння чіа та мигдаль

Ефекти після місяця правильного харчування

Деякі позитивні зміни в травленні можна помітити вже за кілька днів після збільшення кількості клітковини. Проте такі переваги, як стабільна енергія, тривала ситість та покращення показників серцево-судинної системи, стають очевидними після кількох тижнів або навіть місяців регулярного дотримання норми.

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Покращення травлення

Стабільне щоденне споживання волокон приносить велику користь шлунково-кишковому тракту. Нерозчинна клітковина стимулює просування їжі, тоді як розчинна є повноцінною поживною базою для корисних бактерій кишківника. Завдяки швидкому та безперешкодному руху їжі зникає відчуття важкості, здуття та інший дискомфорт у животі.

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Тривала ситість і стабільна енергія

Оскільки клітковина уповільнює процес травлення та всмоктування вуглеводів, рівень цукру в крові після їжі залишається рівним. Це допомагає довше почуватися ситими, зменшує тягу до спонтанних перекусів і забезпечує організм постійною енергією протягом дня. На відміну від швидкого підняття та падіння рівня глюкози, яке відбувається після вживання рафінованих вуглеводів (наприклад, білого хліба чи солодощів), волокна гальмують потрапляння цукру в кровотік. Як наслідок, ви захищені від раптових нападів втоми та сонливості в другій половині дня.

Підтримка здоров’я серця та судин

Високий вміст клітковини допомагає тримати під контролем вагу завдяки тривалому відчуттю ситості, а також безпосередньо захищає судини. Певні види розчинних волокон знижують рівень ЛПНЩ («поганого») холестерину, зв’язуючи жовчні кислоти в травному тракті й допомагаючи організму виводити їх. Зниження рівня ЛПНЩ уповільнює утворення бляшок в артеріях, що в довгостроковій перспективі суттєво зменшує ризик розвитку серцевих хвороб.

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Ознаки надлишку клітковини в раціоні

Якщо ви тільки починаєте збагачувати своє меню, вкрай важливо діяти поступово. Різке збільшення кількості волокон може спровокувати серйозний дискомфорт: метеоризм, здуття, газоутворення або діарею. Іноді такі симптоми вказують на чутливість до продуктів групи FODMAP (певних видів вуглеводів, які важко перетравлюються деякими людьми). Під час зміни дієти завжди орієнтуйтеся на індивідуальну реакцію організму.

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Крім того, надто велика кількість клітковини — понад 50−60 грамів на день (особливо якщо вона надходить із аптечних добавок чи концентратів) — може перешкоджати нормальному всмоктуванню важливих мінералів, зокрема кальцію, заліза, цинку та магнію.