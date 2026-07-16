Важливіша, ніж білок? Що відбувається з організмом, коли ви споживаєте недостатньо клітковини

Останнім часом тема клітковини стала надзвичайно популярною у сфері здорового способу життя, і це не тимчасовий тренд. Цей нутрієнт є життєво необхідним для бездоганного травлення та загального самопочуття.

Попри це, більшість людей не отримують клітковину в достатній кількості, що провокує як миттєві, так і довгострокові проблеми зі здоров’ям.

Скільки клітковини потрібно на день?

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Середня добова норма для дорослої людини становить від 25 до 38 грамів харчових волокон. Проте реальність показує, що лише близько 7% населення повністю покривають цю потребу. Такий дефіцит виникає з кількох причин. Насамперед у щоденному раціоні багатьох людей просто бракує фруктів, овочів та бобових (квасолі, нуту чи сочевиці). Крім того, більшість зазвичай віддає перевагу виробам з очищеного борошна замість цільнозернових продуктів, а популярні готові перекуси (наприклад, чипси чи солодкі напої) взагалі не містять корисних волокон.

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Наслідки дефіциту клітковини

Нестача цього елемента в раціоні негативно позначається на багатьох системах організму.

1. Запори та порушення травлення

Харчові волокна поділяються на два типи:

Розчинні. Містяться у вівсянці, бобах та яблуках. Вони розчиняються у воді з утворенням гелеподібної маси, яка розм’якшує кишковий вміст та полегшує його виведення.

Нерозчинні. Наявні в цільних злаках, горіхах та овочах. Вони додають їжі об'єму та прискорюють проходження відходів через травний тракт.

Якщо в раціоні мало волокон, перші неприємні симптоми у вигляді дискомфорту та запорів можуть з’явитися вже за 1−3 дні. Без належного об'єму неперетравлених частинок їжа рухається товстою кишкою набагато повільніше. Під час цього процесу вона втрачає воду, стає сухою та твердою, що суттєво ускладнює дефекацію.

2. Швидка поява відчуття голоду

Продукти, багаті на клітковину, збільшують об'єм порції, уповільнюють спорожнення шлунка та стимулюють вироблення гормонів ситості. Оскільки така їжа часто вимагає ретельнішого пережовування, це природно сповільнює процес трапези, даючи мозку час вчасно зафіксувати насичення. Якщо ж у страві мало волокон, відчуття голоду повертається дуже швидко, що призводить до частих перекусок, переїдання та ускладнює контроль ваги.

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3. Підвищення рівня холестерину

Регулярне вживання їжі з високим вмістом клітковини допомагає підтримувати здоров’я судин. Розчинні волокна зв’язують молекули холестерину у травному тракті та природним шляхом виводять їх з організму, знижуючи рівень «поганого» холестерину (ЛПНЩ). Відповідно, бідний на клітковину раціон може призвести до стійкого підвищення холестерину в крові, що збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

4. Коливання рівня цукру в крові

Клітковина сповільнює розщеплення та всмоктування вуглеводів, завдяки чому глюкоза потрапляє в кров поступово. Без цього бар'єра рівень цукру після їжі різко зростає та швидко падає. З часом такі постійні стрибки можуть призвести до порушення вуглеводного обміну, розвитку інсулінорезистентності та діабету.

5. Збільшення ризику онкологічних захворювань

Хронічний дефіцит харчових волокон пов’язують із вищим ризиком розвитку колоректального раку. Нерозчинна клітковина допомагає швидше виводити токсичні речовини з організму, скорочуючи час їхнього контакту зі слизовою оболонкою кишківника. Водночас розчинні волокна слугують пребіотиком — їжею для корисних бактерій. Ці бактерії виробляють особливі захисні сполуки, які пригнічують запалення та підтримують здоров’я клітин товстої кишки. Без клітковини цей природний захисний бар'єр слабшає.

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Як перевірити свій рівень споживання клітковини

Ознаки того, що організму вистачає клітковини:

Комфортне, регулярне та легке спорожнення кишківника без зусиль.

М’який і добре сформований стілець.

Стабільне травлення без відчуття здуття чи важкості.

Тривале відчуття ситості після їжі та відсутність тяги до постійних перекусок.

Рівний і стабільний рівень енергії протягом усього дня.

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Ознаки дефіциту клітковини:

Менше ніж три дефекації на тиждень.

Твердий, сухий стілець, який важко проходить.

Постійне здуття, метеоризм або відчуття незавершеності після туалету.

Почуття голоду невдовзі після прийому їжі.

Спад енергії або різке бажання з'їсти щось солодке між основними стравами.

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Як безпечно збільшити кількість клітковини в раціоні

Якщо ви вирішили збагатити своє меню, робити це потрібно поступово. Нашому кишківнику потрібен час для адаптації до більшого об'єму волокон. Різке збільшення їхньої кількості може спровокувати підвищене газоутворення, здуття та спазми у животі. Додавайте по кілька грамів волокон щодня або просто введіть один багатий на клітковину продукт до одного прийому їжі. Разом із поступовим збільшенням кількості клітковини обов’язково пийте більше чистої води. Достатня кількість рідини допомагає волокнам правильно розбухати в шлунку, зберігає стілець м’яким і гарантує легке та комфортне травлення.