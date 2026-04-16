Покращує шкіру та якість сну. П’ять причин їсти ківі щодня

Ківі довгий час залишався в тіні більш звичних фруктів — яблук, бананів і цитрусових. Однак останніми роками саме він дедалі частіше з’являється в рекомендаціях дієтологів і в меню тих, хто стежить за здоров’ям.

Причина проста: цей невеликий фрукт поєднує високий вміст вітаміну С, клітковини та антиоксидантів при мінімумі калорій, пише Daily Mail Online.

Експерти з харчування радять з'їдати один-два плоди на день, щоб отримати помітну користь без надлишку фруктового цукру і калорій. Ось чому цей фрукт варто включити в щоденне меню.

Реклама

1. Підтримує імунітет

Один ківі здатен покрити значну частину добової потреби у вітаміні С, а в деяких сортів — навіть повністю. Це допомагає підтримувати імунну систему, покращує засвоєння заліза і бере участь у синтезі колагену для шкіри та суглобів.

2. Покращує роботу кишківника

Головна перевага ківі - поєднання клітковини та природного ферменту актинідину. Саме тому фрукт часто рекомендують за схильності до закрепів, тяжкості після їжі та нерегулярного травлення. Дослідження показують, що 1−2 ківі на день можуть покращувати регулярність випорожнень уже за кілька тижнів.

3. Допомагає краще спати

Невеликі дослідження показують, що два ківі перед сном можуть позитивно впливати на якість відпочинку. Можливе пояснення — вміст серотоніну та антиоксидантів, які беруть участь у регуляції циклів сну.

4. Підходить тим, хто стежить за вагою

Один плід містить усього близько 40−50 калорій, але завдяки клітковині добре насичує і допомагає знизити тягу до солодкого. Тому ківі часто використовують як альтернативу більш калорійним десертам і снекам.

5. Покращує засвоєння заліза

Вітамін С у складі ківі допомагає організму краще засвоювати залізо з рослинних продуктів. Саме тому його особливо корисно поєднувати з вівсянкою, шпинатом, сочевицею, насінням або йогуртом.

Також їсти ківі разом зі шкіркою можна тільки в тому разі, якщо це органічний або точно необроблений плід. У звичайних магазинних фруктів шкірка часто вкрита речовинами для тривалішого зберігання і транспортування, тому в такому разі її краще зрізати навіть після миття.

Зелені сорти підійдуть тим, хто хоче більше клітковини та більш виражену кислинку, а золоті - тим, хто віддає перевагу солодкому смаку та м’якій текстурі.

Реклама:

Легко та смачно: новорічний салат із ківі та крабових паличок Пропонуємо відштовхнутися від звичної класики та приготувати цю ситну закуску. Саме ківі додасть салату приємної екзотичнної нотки. Перейти до рецепту

Розкішна простота: рецепт легких бутербродів з ківі Набридли звичні канапки з ковбасою, рибою чи намазками? Спробуйте цей варіант — готується за лічені хвилини, а смак приємно дивує. Перейти до рецепту

Зі смородини, ківі та апельсина: розкішний торт Бите скло Ніжний, яскравий, в міру солодкий, цей десерт полюбиться кожному за столом. Перейти до рецепту