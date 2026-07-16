Без спеціальних гаджетів. П’ять простих способів очистити свіжі вишні від кісточки

Насправді, ви, швидше за все, вже маєте принаймні один або кілька інструментів, які можна використовувати як інструмент для видалення кісточок. Якщо ви не часто готуєте зі свіжої вишні або просто хочете очистити жменю від кісточок для сангрії, краще скористайтеся одним із наведених нижче способів для швидкої та легкої альтернативи. Таким чином, ви зможете приготувати смачні вишневі кекси чи пироги, не бігаючи до магазину кухонної техніки. Ось найкращі (і найпростіші) способи очищення вишні.

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1. Наконечник для кондитерського мішка

Саме так. Ви точно можете скористатися своїми кондитерськими наконечниками не тільки для глазурі кексів і прикраси святкового печива. Щоб очистити вишні від кісточок за допомогою заокругленого чи зірчастого кондитерського наконечника, просто покладіть його на робочу поверхню кінчиком догори. Видаліть плодоніжку з вишні та насуньте її на кінчик наконечника, доки кісточка не вийде з іншого кінця. Робіть це обережно, щоб вишня залишилася цілою.

Очистіть вишні чи черешні від кісточок легко / Фото: Unsplash/Rita Seneca

2. Скріпка

У шухляді вашого офісу чи столу, ймовірно, є інструмент, яким можна видалити кісточки з вишень: металеві скріпки. Розгорніть скріпку, вставте один із кінців у формі гачка в центр вишні та висуньте кісточку.

Використайте палички для суші / Фото: Unsplash/ Joanna Kosinska

3. Паличка для їжі

Щоб очистити вишню від кісточок без магазинного гаджета, можна використовувати одну паличку. Просуньте тонкий кінець палички через ніжку вишні, доки кісточка не вийде з іншого боку.

Використайте дерев'яну шпажку / Фото: Unsplash/Anuja Tilj

4. Дерев’яна шпажка

Якщо у вас залишилися дерев’яні шпажки від приготування шашликів, ви можете спробувати використати їх і для вишень. Щоб видалити кісточки, проштовхніть плоский циліндричний кінець шпажки через ніжку вишні, доки кісточка не вийде з іншого боку.

5. Багаторазова соломинка

Металеві соломинки для напоїв можуть стати чудовою альтернативою (не кажучи вже про те, що вони зазвичай набагато дешевші). Видаліть плодоніжки з вишні та просуньте кінець металевої соломинки через ніжку, доки кісточка не вискочить з іншого кінця.

Способи використання вишні без кісточок у рецептах

У світі фруктів вишня та черешня схожа на полуницю та чорницю тим, що її завжди найкраще смакувати в сезон. Якщо ви натрапили на кошик свіжої вишні в продуктовому магазині чи на місцевому фермерському ринку, спробуйте приготувати кекси, пироги чи торти та порадуйте родину сезонним смаколиком.