Без зайвих витрат. Як перетворити побутові відходи на добриво для ґрунту з необмеженим терміном дії

Добриво для городу можна приготувати з з алишків вечері (Фото: NV via Gemini)

Якщо ви навчитесь готувати добриво для саду з курячих кісток, ви зможете перетворити кухонні відходи на корисний продукт, який допоможе заощадити гроші, зменшити кількість сміття та отримати кращий врожай!

У садівництві здоров’я рослин безпосередньо залежить від якості ґрунту, в якому вони ростуть. Правильно підібрані добрива можуть визначити, чи будуть ваші рослини кволими, чи дадуть чудовий урожай. Одним із природних джерел поживних речовин, про яке часто забувають, є кісткове борошно.

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Ця добавка може стати секретом вирощування більших квітів і кращих овочів цього сезону. Для садівників-початківців кісткове борошно може здаватися чимось складним або незрозумілим, але якщо розібратися в його перевагах, воно здатне кардинально змінити ваш урожай. Розповідаємо, як використовувати кісткове борошно на присадибній ділянці.

Що таке кісткове борошно

Кісткове борошно виготовляють із кісток тварин: їх піддають термічній обробці, стерилізують і подрібнюють у дрібний порошок для використання в саду. Це повністю органічне добриво зазвичай отримують із кісток великої рогатої худоби (на бойнях), хоча також можуть використовуватися кістки курки, свиней або риб. Фактично, це безпечний і прискорений варіант природного процесу розкладання, який приносить користь вашим рослинам.

Шість переваг кісткового борошна

1. Чудове джерело фосфору

Кісткове борошно містить високу концентрацію фосфору — елемента, необхідного для стимуляції цвітіння та розвитку кореневої системи. Фосфор також допомагає рослинам перетворювати цукри та крохмаль на доступні форми енергії.

2. Воно діє як добриво тривалої дії

Кісткове борошно розкладається протягом кількох місяців, завдяки чому рослини отримують постійний доступ до фосфору впродовж усього вегетаційного періоду. Це означає, що ви можете внести його один раз на початку весни — і забути про підживлення до кінця літа.

3. Сприяє розвитку кращої кореневої системи

Кісткове борошно — ідеальна добавка до ґрунту для вирощування моркви, буряків, картоплі та інших коренеплодів. Це пояснюється високим вмістом фосфору, який сприяє формуванню здорового коріння. Кісткове борошно також допомагає багаторічним рослинам краще вкоренитися протягом першого року життя.

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4. Покращує цвітіння та плодоношення

Кісткове борошно робить декоративні рослини ще привабливішими, сприяючи появі більших і яскравіших квітів. Його часто вносять під кущі троянд і гортензій у період формування бутонів. Крім того, воно допомагає рослинам зав’язувати більше плодів.

5. Повністю натуральне джерело поживних речовин

Забудьте про добрива, виготовлені з викопного палива: кісткове борошно — це цілком натуральна, 100% органічна добавка, яка покращує здоров’я ґрунту в довгостроковій перспективі. До того ж, купуючи кісткове борошно, ви підтримуєте методи, що дозволяють зменшити кількість відходів у м’ясній промисловості завдяки більш повному використанню сировини тваринного походження.

6. Допомагає збалансувати дію інших добрив

Більшість добрив містять багато азоту. Його надлишок може зашкодити: рослина починає активно нарощувати листя, але при цьому гірше цвіте або зав’язує менше плодів. Внесення кісткового борошна допомагає відновити баланс поживних речовин, завдяки чому рослини стають здоровішими.

Як самостійно приготувати борошно з курячих кісток

1. Запікання

Розігрійте духовку до 175 °C. Викладіть курячі або індичі кістки в алюмінієву форму чи на деко, застелене фольгою, і поставте в духовку на 30−45 хвилин. Для великих кісток (наприклад, яловичих або оленячих) знадобиться значно більше часу. Щоб прискорити процес, можна скористатися скороваркою замість духовки.

Добриво можна не лише купувати, а й готувати самостійно / Фото: depositphotos/АІ

2. Перевірка

Вийміть кістки з духовки та перевірте їх на вологість, спробувавши зламати. Якщо кістки достатньо сухі, вони стануть крихкими й ламатимуться швидко та рівно, а не гнутимуться перед тим, як зламатися. Що сухіші кістки, то краще! За потреби поверніть їх у духовку, доки вони не досягнуть потрібного ступеня сухості.

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3. Очищення

Не варто робити кісткове борошно, якщо на кістках залишилися шматочки жиру, шкіри, м’яса чи інших тканин. Попереднє приготування кісткового бульйону зазвичай допомагає видалити більшу частину цих залишків, проте все, що вціліло, слід ретельно прибрати. Завдяки цьому ви отримаєте якісніший і чистіший продукт, який з меншою ймовірністю приваблюватиме тварин до вашого саду після внесення в ґрунт.

4. Подрібнення

Помістіть висушені кістки в потужний блендер і подрібніть їх на порошок. Потужний блендер впорається з курячими або індичими кістками, проте для кісток діаметром 2,5 см і більше доведеться шукати інший спосіб подрібнення.

5. Додавання тирси

Цей крок необов’язковий. Якщо кісткове борошно збивається в грудки, додайте приблизно ¼ склянки тирси на кожні 11/2 склянки борошна. Тирса запобігатиме злипанню, а також вбиратиме надлишки олії та жиру.

Кісткове борошно можна зберігати в герметичному контейнері до моменту використання. Воно не має терміну придатності й з часом не втрачає своєї поживної цінності (на відміну від добрива з бур’янів); за умови зберігання в прохолодному та сухому місці воно може зберігатися необмежено довго.

Як використовувати кісткове борошно як добриво

Ви можете використовувати кісткове борошно для цибулин, посаджених восени, оскільки воно є чудовим джерелом фосфору та кальцію повільного вивільнення, що допомагає їм пережити зимовий період спокою.

Наприклад, ви можете використовувати його під час посадки квітів з цибулин, моркви, буряків, картоплі та інших коренеплодів. Коли ви будете готові його використовувати, додайте приблизно півсклянки на квадратний метр для нещодавно посаджених рослин. Зверху підживіть вкорінені рослини ½ столової ложки на рослину та обережно розрівняйте землю.