Як кетчуп пройшов шлях від рибного соусу до світового хіта (Фото: Dagobert1980/pixabay)

Кетчуп, який сьогодні сприймається як обов’язкове доповнення до бургерів і барбекю, спочатку мав зовсім інший вигляд.

Попри його повсюдну популярність — за оцінками, він є майже в кожному американському домі - звичний томатний соус з’явився лише в XIX столітті, а його історія почалася задовго до цього і в іншій частині світу, пише History.

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Перші прообрази кетчупу виникли в Стародавньому Китаї. Йшлося про ферментовані соуси з риб’ячих нутрощів, субпродуктів і сої, які вирізнялися насиченим солоним смаком і могли довго зберігатися. Саме це робило їх зручними для тривалих морських подорожей. Згодом такі суміші поширилися торговельними маршрутами в Південно-Східну Азію, а потім привернули увагу британських купців.

У Європі XVIII століття кетчуп перетворився на категорію, а не конкретний продукт. Під цією назвою існували десятки рецептів — від устричних і грибних до фруктових. Їх об'єднував принцип приготування: інгредієнти або уварювали до густої консистенції, або витримували з сіллю, домагаючись концентрованого смаку і тривалого терміну зберігання.

Томатна версія з’явилася значно пізніше. Один із перших рецептів датується 1812 роком і пов’язаний з ім'ям Джеймс Міс. Тоді помідори ще викликали недовіру і навіть вважалися потенційно небезпечними, тому новий варіант соусу не одразу набув широкого поширення.

Вирішити проблему зберігання вдалося лише в другій половині XIX століття. Переломним моментом стала поява рецептури компанії Heinz 1876 року: до складу додали оцет, який стабілізував продукт. Додатковим кроком стало пакування в прозорі скляні пляшки — рідкісне на той момент рішення, що дало змогу покупцям бачити вміст.

У результаті саме томатний кетчуп поступово став стандартом. Сьогодні його сприймають як універсальний соус із впізнаваним смаком і кольором, хоча його історія почалася з ферментованої рибної приправи та багатовікових експериментів з інгредієнтами.

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