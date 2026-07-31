Не поливайте кавуни до останнього: коли припинити полив, щоб отримати солодкий урожай

Коли припинити поливати кавуни, щоб вони набрали максимум цукру (Фото: LoggaWiggler/pixabay)

Вважається, що чим більше поливати кавуни, тим більшими й соковитішими вони виростуть. Однак на завершальному етапі розвитку це правило вже не діє.

Натомість надлишок вологи перед збиранням урожаю може зробити м’якоть пухкою, водянистою та менш солодкою. Щоб плоди встигли накопичити цукор і повністю розкрити свій смак, важливо вчасно змінити режим поливу.

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Чому надлишок води псує смак кавунів

Кавуни особливо потребують вологи на початку сезону — під час активного росту, цвітіння та формування зав’язі. У цей період регулярний полив допомагає рослині розвивати кореневу систему й формувати великі плоди.

Але після того, як кавун досягає розміру, характерного для свого сорту, починається етап дозрівання. У цей час рослина вже не витрачає сили на ріст плоду, а спрямовує їх на накопичення цукрів та інших поживних речовин.

За словами досвідчених садівників, саме на цьому етапі надмірний полив може звести всі зусилля нанівець. Листя продовжує виробляти поживні речовини завдяки сонячному світлу, проте надлишок води знижує концентрацію цукрів у м’якоті. У результаті кавуни виходять менш ароматними й солодкими, попри значні розміри.

Крім того, надмірне зволоження ґрунту підвищує ризик розтріскування плодів, особливо якщо після рясного поливу йдуть сильні дощі.

Коли потрібно припиняти полив

Фахівці радять не припиняти полив різко. Приблизно за два-три тижні до повного дозрівання кількість води слід поступово зменшувати. Такий підхід допомагає рослині спрямувати максимум ресурсів на формування смаку.

Зазвичай радять повністю припиняти полив приблизно за 10−14 днів до збирання врожаю. Цього часу достатньо, щоб плоди накопичили більше цукрів і зберегли щільну структуру м’якоті.

Якщо ж тримається спека з температурою понад +30 градусів, не варто різко залишати рослини без води. Щоб уникнути стресу, обсяг поливу краще зменшувати поступово: спершу скоротити його приблизно вдвічі, за кілька днів зменшити ще раз і лише потім повністю припинити зволоження.

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Як зрозуміти, що полив час скорочувати

Визначити слушний момент можна за кількома ознаками:

кавун перестав помітно збільшуватися в розмірах;

вусик біля плодоніжки почав підсихати;

світла пляма на боці плоду змінила колір із білого на жовтий або кремовий;

Шкірка стала щільнішою, а ріст практично зупинився.

Усі ці ознаки свідчать про те, що рослина переходить до завершального етапу дозрівання, коли надлишок вологи вже не приносить користі.

Який полив вважається правильним

Ще одна поширена помилка — часті поливи невеликими порціями. Такий режим сприяє розвитку поверхневої кореневої системи, через що рослини стають більш залежними від регулярного зволоження.

Набагато ефективніше поливати кавуни рідко, але рясно в першій половині сезону. Це стимулює розвиток глибокого коріння, здатного самостійно добувати вологу з нижніх шарів ґрунту. У міру дозрівання плодів кількість води поступово зменшують, а згодом полив повністю припиняють.

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