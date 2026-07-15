Солодкий кавун без городу. Як успішно вирощувати баштанні культури в горщиках

Як виростити кавун у контейнері (Фото: Punkaset/pixabay)

Виростити кавун можна не лише на грядці. За умови правильного вибору сорту та дотримання основних правил догляду ця баштанна культура успішно розвивається і в контейнерах. Такий спосіб підходить власникам невеликих ділянок, терас, балконів і теплиць.

Головне — забезпечити рослині достатньо місця для коріння, сонячного світла, вологи та регулярного підживлення, пише Homes & Gardens.

Обирайте компактні сорти

Для вирощування в контейнерах краще відмовитися від традиційних сортів із довгими пагонами. Вони потребують надто багато простору й гірше пристосовуються до обмеженого об'єму ґрунту.

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Оптимальний вибір — компактні сорти, як-от Sugar Baby, Bush Sugar Baby або Golden Midget. Їхні батоги значно коротші, а самі рослини здатні сформувати кілька повноцінних плодів навіть у горщику.

Не заощаджуйте на розмірі контейнера

Одна з найпоширеніших помилок — занадто малий горщик. Кавун має потужну кореневу систему, тому для нормального розвитку йому потрібен контейнер об'ємом не менше 40−60 літрів.

Не менш важливими є глибина ємності та наявність дренажних отворів. Вони запобігають застою води, що може призвести до загнивання коренів.

Як правильно вирощувати кавуни в горщиках / Фото: utroja0/pixabay

Використовуйте поживний ґрунт

Кавуни належать до культур, що потребують великої кількості поживних речовин. Для посадки найкраще використовувати якісний універсальний ґрунт, змішаний із компостом у співвідношенні приблизно 80:20.

Така суміш добре утримує вологу, залишається повітропроникною та забезпечує рослину необхідним запасом поживних речовин.

Насіння чи розсада

Кавун можна вирощувати двома способами: висіваючи насіння одразу в контейнер або висаджуючи готову розсаду.

Якщо використовують насіння, його заглиблюють приблизно на 2−3 сантиметри. Після появи сходів залишають лише найміцніший паросток.

Під час пересаджування розсади важливо максимально зберегти земляну грудку, оскільки пошкодження коренів уповільнює розвиток рослини.

Якщо планується вертикальне вирощування, шпалеру або іншу опору краще встановити одразу після посадки.

Як виростити кавун на терасі, балконі або на подвір’ї / Фото: Vivacia/pixabay

Максимум сонця

Кавун належить до теплолюбних культур і потребує щонайменше 8−10 годин прямого сонячного світла щодня. Для повноцінного росту температура повітря має бути не нижчою за +21 °C.

У регіонах із прохолодним літом фахівці рекомендують вирощувати рослини в теплицях або парниках.

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Стежте за вологістю ґрунту

Ґрунт у контейнері пересихає значно швидше, ніж ґрунт на грядці, тому кавун потребує регулярного поливу.

Ґрунт повинен залишатися помірно вологим протягом усього сезону. У спекотні дні рослини іноді доводиться поливати двічі на добу. Поливають доти, доки вода не почне витікати через дренажні отвори.

За кілька тижнів до дозрівання плодів обсяг поливу поступово зменшують. Це сприяє накопиченню цукрів і робить м’якоть солодшою.

Підживлюйте кожні два тижні

Після початку цвітіння кавун потребує регулярного підживлення з підвищеним умістом калію та фосфору. Саме ці елементи відповідають за формування зав’язі та дозрівання плодів.

Для цієї мети підійдуть добрива для томатів, а також органічні підживлення на основі компосту, морських водоростей або живокосту.

Як зрозуміти, що кавун дозрів

У середньому від посадки до збирання врожаю минає від 70 до 90 днів.

Про стиглість плоду свідчать одразу кілька ознак: вусик біля плодоніжки повністю висох, шкірка стала матовою та щільною, а при легкому постукуванні чути характерний глухий звук.

Кавун рекомендується зрізати гострим ножем, залишаючи невелику частину плодоніжки — так плід краще збережеться після збирання.

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