Не сміття. Австралійські вчені знайшли незвичне застосування кавової гущі

Австралійські вчені знайшли спосіб використати кавову гущу в будівництві. Завдяки спеціальній обробці вона може зробити бетон на 30% міцнішим і допомогти зменшити кількість відходів.

Австралійські вчені з’ясували, що використана кавова гуща може зробити бетон на 30 відсотків міцнішим. Цей оригінальний метод може вирішити одразу кілька проблем, повідомляє Science Alert.

Реклама

Щороку у світі утворюється близько 10 мільярдів кілограмів кавових відходів, більшість із яких опиняється на сміттєзвалищах.

«Утилізація органічних відходів становить екологічну проблему, оскільки вони виділяють значну кількість парникових газів, зокрема метан і вуглекислий газ, що сприяють зміні клімату», — пояснив інженер Королівського технологічного інституту Мельбурна (RMIT) Раджив Ройчанд.

У зв’язку зі стрімким розвитком будівельного ринку в усьому світі зростає попит на бетон — матеріал, виробництво якого потребує величезних ресурсів, що, своєю чергою, створює додаткові екологічні виклики.

«Постійний видобуток природного піску в усьому світі — який зазвичай беруть із річкових русел і берегів — для задоволення швидко зростаючих потреб будівельної галузі справляє значний вплив на довкілля», — зазначив інженер RMIT Цзе Лі.

«Забезпечення сталого постачання піску пов’язане з серйозними й довготривалими труднощами, зумовленими обмеженістю ресурсів та екологічними наслідками їх видобутку. Застосовуючи принципи циркулярної економіки, ми можемо запобігти потраплянню органічних відходів на звалища, а також краще зберегти природні ресурси, такі як пісок».

Органічні матеріали, зокрема кавову гущу, не можна додавати безпосередньо в бетон, оскільки вони виділяють хімічні речовини, що знижують міцність будівельного матеріалу.

Тому дослідники нагрівали кавові відходи до температури понад 350 °C в умовах відсутності кисню, витрачаючи при цьому мінімум енергії.

Щороку у світі утворюється близько 10 мільярдів кілограмів кавових відходів / Фото: magnific

Цей процес називається піролізом. Під час нього органічні молекули розщеплюються, утворюючи пористий, багатий на вуглець матеріал — біовугілля. Воно здатне утворювати зв’язки з цементною матрицею і, таким чином, інтегруватися в неї.

Реклама:

Ройчанд із колегами також випробували піроліз кавової гущі за температури 500 °C, однак отримані частинки біовугілля виявилися менш міцними.

Дослідники зазначають, що їм ще належить оцінити довговічність отриманого цементного матеріалу в довгостроковій перспективі. Зараз вони працюють над тестуванням того, як гібридний кавово-цементний комплекс поводиться в умовах циклів заморожування/розморожування, водопоглинання, стирання та багатьох інших стресових факторів.

Команда також працює над створенням біовугілля з інших джерел органічних відходів, включаючи деревину, харчові та сільськогосподарські відходи.

«Наші дослідження перебувають на ранніх стадіях, але ці захопливі результати пропонують інноваційний спосіб значно зменшити кількість органічних відходів, які потрапляють на сміттєзвалища», — сказала інженер RMIT Шеннон Кілмартін-Лінч.