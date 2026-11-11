Кава, яку схвалюють кардіологи: чому варто звернути увагу на цей спосіб приготування

Не всі способи приготування кави однаково впливають на здоров’я. Один дуже простий метод може допомогти обмежити вміст певних сполук, здатних підвищувати рівень холестерину, — і це не обов’язково той спосіб, яким ви користуєтеся щоранку.

Не вся кава однакова, особливо коли йдеться про її вплив на здоров’я серцево-судинної системи. Результати масштабного дослідження показали, що серед тих, хто вживав фільтровану каву, рівень смертності був нижчим, ніж серед тих, хто пив нефільтровану.

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Ця різниця зумовлена ​​не лише кількістю спожитого напою, а й способом його приготування. Ключовим фактором є кафестол — сполука, що природним чином міститься в оліях кавових зерен. Разом із кавеолом вона може сприяти підвищенню рівня «поганого» холестерину (ЛПНЩ), якщо потрапляє в готовий напій. Саме тут стає в пригоді паперовий фільтр: він затримує значну частину цих жирових речовин, не даючи їм потрапити в чашку, і тим самим суттєво знижує їхній вміст. Як наслідок, у такій каві міститься значно менше кафестолу, ніж у напої, приготованому методами, що пропускають більше олій.

Паперовий фільтр відіграє вирішальну роль. Його волокна діють наче губка: вони відштовхують воду, але затримують маслянисті речовини, утримуючи більшу частину кафестолу, перш ніж той потрапить у вашу чашку. У результаті напій виходить прозорим, без тих невидимих ​​олій, які пропускають інші методи приготування. У чашці ви отримуєте каву, яка є водночас чистою (прозорою) і містить значно менше жирів, ніж напої, приготовані в інший спосіб.

Не вся кава однакова, особливо коли йдеться про її вплив на здоров’я / Фото: magnific

Паперовий фільтр, винайдений у 1908 році німкенею Меліттою Бенц, залишається актуальним і сьогодні. Натомість у френч-пресі — як і в каві по-турецьки чи по-грецьки — гаряча вода тривалий час контактує з меленими кавовими зернами, внаслідок чого в напій потрапляє кафестол. Вживання трьох чашок такої кави на день може підвищити рівень холестерину на кілька відсотків.

Капсули для еспресо та кави займають проміжне положення. Хоча тиск і металевий фільтр затримують частину цих речовин, певна їх кількість усе ж потрапляє в чашку. Лише паперовий фільтр дозволяє знизити їхній вміст до мінімально можливого рівня, що робить його найбезпечнішим варіантом для тих, хто стежить за рівнем холестерину.

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Утім, цей результат зовсім не означає, що вам доведеться відмовитися від еспресо. Для здорової дорослої людини дві-три чашки на день не становлять жодної особливої ​​проблеми — залишається навіть певний «запас безпеки».

Однак, якщо ви вживаєте більше чотирьох чашок або маєте схильність до підвищеного рівня холестерину, краще повернутися до перевіреного часом методу приготування кави з використанням паперового фільтра. Кардіологи радили цей спосіб ще задовго до того, як виникла нинішня мода на кавомашини, що працюють під тиском.

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