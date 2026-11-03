Меньше нервів і плаский живіт: француженки все частіше обирають незвичайну каву

Чому дедалі більше людей додають до кави лаванду (Фото: NV via ChatGPT AI)

Кава з лавандою стає популярним напоєм у Франції. У соціальних мережах її називають секретом стрункості француженок і рекомендують для покращення травлення.

Однак фахівці пояснюють, яку користь насправді може принести таке поєднання.

Лаванда містить природні сполуки ліналоол і ліналілацетат, які мають потенційні заспокійливі та спазмолітичні властивості. Дослідження деяких препаратів на основі цієї рослини свідчать про те, що вони можуть знижувати тривожність і покращувати якість сну.

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Крім того, вважається, що лаванда здатна зменшувати спазми та дискомфорт у кишечнику. Однак переконливих доказів того, що її додавання до кави допомагає позбутися здуття живота, наразі немає.

Чи допомагає кава з лавандою схуднути?

Попри популярність цього напою, науково не доведено, що лаванда прискорює спалювання жиру або сприяє зменшенню талії.

Тим не менш, така кава може стати кориснішою альтернативою солодким кавовим напоям. Якщо готувати її без цукру та сиропів, можна зменшити калорійність раціону.

Як приготувати каву з лавандою

Найпростіший спосіб — додати до свіжозвареної кави одну-дві чайні ложки лавандового сиропу. Для менш калорійного варіанту підійде невелика дрібка сушених харчових квітів лаванди, яку можна додати безпосередньо під час заварювання.

Важливо використовувати лише лаванду, призначену для вживання в їжу. Ефірні олії для ароматерапії не можна додавати до напоїв.