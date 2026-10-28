Повсюдне гарбузове лате захопило кав’ярні України. Але ви можете приготувати вдома альтернативу — каву, яка матиме приємну апельсинову кислинку та глибокий шовковистий смак шоколаду.

Улюблена кава завжди смакує, але нею важко здивувати. А от особливим рецептом, який готується за лічені хвилини і навіть не потребує іншого посуду — можна. Ця кава готується у гейзерній кавоварці та потребує кількох додаткових інгредієнтів: солодкого апельсина чи мандарина та чорного шоколаду.

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Така кава виходить густою, маслянистою та з приємною гірчинкою. Цитрус надасть свіжу кислинку й аромат цедри, чорний шоколад (краще від 70% какао) створить глибину й оксамитову текстуру, закругливши гіркоту нотами какао, карамелі та горіхів. Ця кава ідеальна на осінь та зиму, тож точно стане улюбленим напоєм прохолодних вечорів.

Як готувати

Найкращим варіантом є приготування у гейзерній кавоварці або мока-поті. Це працює так: пара від води, що закипає в нижній частині кавоварки, під тиском потрапляє у верхню частину, попутно насичуючись смаком і ароматом меленої кави, через яку вона проходить. Таким чином виходить густий напій, повністю просочений меленою кавою. За цим принципом у бак можна додати й інші інгредієнти, як-от запропоновані.

Приготування:

Залийте в нижній бак воду під самий клапан.

Зверху встановіть ще один бак, вже для кави. Насипте туди каву з гіркою та інгредієнти. Закрийте кавоварку, обережно прикрутивши верхню частину до нижньої. Закручувати треба якомога тугіше.

Поставте кавоварку на плиту на середній вогонь. Відкрити верхню кришечку. Потрібно, щоб кава трохи подихала, а вологість — випарувалася.

Коли кава почне булькотіти, вимкніть її та розмішайте.

Окрему чашку попередньо прогрійте гарячою водою і перелийте туди напій.

Рецепт кави із апельсином та шоколадом дивіться нижче.