Ви не здогадувалися, що так можна. У мокапоті можна приготувати каву з шоколадом та апельсином — це next level

28 жовтня, 07:03
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Кава із кавоварки, демонстративне фото (Фото: depositphotos.com/gdragan)

Кава із кавоварки, демонстративне фото (Фото: depositphotos.com/gdragan)

Повсюдне гарбузове лате захопило кав’ярні України. Але ви можете приготувати вдома альтернативу — каву, яка матиме приємну апельсинову кислинку та глибокий шовковистий смак шоколаду.

Улюблена кава завжди смакує, але нею важко здивувати. А от особливим рецептом, який готується за лічені хвилини і навіть не потребує іншого посуду — можна. Ця кава готується у гейзерній кавоварці та потребує кількох додаткових інгредієнтів: солодкого апельсина чи мандарина та чорного шоколаду.

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Така кава виходить густою, маслянистою та з приємною гірчинкою. Цитрус надасть свіжу кислинку й аромат цедри, чорний шоколад (краще від 70% какао) створить глибину й оксамитову текстуру, закругливши гіркоту нотами какао, карамелі та горіхів. Ця кава ідеальна на осінь та зиму, тож точно стане улюбленим напоєм прохолодних вечорів.

Кава із гейзерної кавоварки, мока-поту (Фото: depositphotos.com/RostyslavOleksin )
Кава із гейзерної кавоварки, мока-поту / Фото: depositphotos.com/RostyslavOleksin
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Як готувати

Найкращим варіантом є приготування у гейзерній кавоварці або мока-поті. Це працює так: пара від води, що закипає в нижній частині кавоварки, під тиском потрапляє у верхню частину, попутно насичуючись смаком і ароматом меленої кави, через яку вона проходить. Таким чином виходить густий напій, повністю просочений меленою кавою. За цим принципом у бак можна додати й інші інгредієнти, як-от запропоновані.

Приготування:

  • Залийте в нижній бак воду під самий клапан.
  • Зверху встановіть ще один бак, вже для кави. Насипте туди каву з гіркою та інгредієнти. Закрийте кавоварку, обережно прикрутивши верхню частину до нижньої. Закручувати треба якомога тугіше.
  • Поставте кавоварку на плиту на середній вогонь. Відкрити верхню кришечку. Потрібно, щоб кава трохи подихала, а вологість — випарувалася.
  • Коли кава почне булькотіти, вимкніть її та розмішайте.
  • Окрему чашку попередньо прогрійте гарячою водою і перелийте туди напій.

Рецепт кави із апельсином та шоколадом дивіться нижче.

Кава з апельсином та шоколадом: рецепт для затишних вечорів

Це кава для тих вечорів, коли хочеться трохи сповільнитися й перетворити звичайну перерву на маленький домашній ритуал.
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Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Шоколад Кава Рецепти

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