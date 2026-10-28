Ви не здогадувалися, що так можна. У мокапоті можна приготувати каву з шоколадом та апельсином — це next level
Кава із кавоварки, демонстративне фото (Фото: depositphotos.com/gdragan)
Повсюдне гарбузове лате захопило кав’ярні України. Але ви можете приготувати вдома альтернативу — каву, яка матиме приємну апельсинову кислинку та глибокий шовковистий смак шоколаду.
Улюблена кава завжди смакує, але нею важко здивувати. А от особливим рецептом, який готується за лічені хвилини і навіть не потребує іншого посуду — можна. Ця кава готується у гейзерній кавоварці та потребує кількох додаткових інгредієнтів: солодкого апельсина чи мандарина та чорного шоколаду.
Така кава виходить густою, маслянистою та з приємною гірчинкою. Цитрус надасть свіжу кислинку й аромат цедри, чорний шоколад (краще від 70% какао) створить глибину й оксамитову текстуру, закругливши гіркоту нотами какао, карамелі та горіхів. Ця кава ідеальна на осінь та зиму, тож точно стане улюбленим напоєм прохолодних вечорів.
Як готувати
Найкращим варіантом є приготування у гейзерній кавоварці або мока-поті. Це працює так: пара від води, що закипає в нижній частині кавоварки, під тиском потрапляє у верхню частину, попутно насичуючись смаком і ароматом меленої кави, через яку вона проходить. Таким чином виходить густий напій, повністю просочений меленою кавою. За цим принципом у бак можна додати й інші інгредієнти, як-от запропоновані.
Приготування:
- Залийте в нижній бак воду під самий клапан.
- Зверху встановіть ще один бак, вже для кави. Насипте туди каву з гіркою та інгредієнти. Закрийте кавоварку, обережно прикрутивши верхню частину до нижньої. Закручувати треба якомога тугіше.
- Поставте кавоварку на плиту на середній вогонь. Відкрити верхню кришечку. Потрібно, щоб кава трохи подихала, а вологість — випарувалася.
- Коли кава почне булькотіти, вимкніть її та розмішайте.
- Окрему чашку попередньо прогрійте гарячою водою і перелийте туди напій.
Рецепт кави із апельсином та шоколадом дивіться нижче.