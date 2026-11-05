Щоденне вживання кави може не лише додавати бадьорості, а й впливати на роботу жовчного міхура. Дослідження свідчать, що цей напій стимулює виділення жовчі та може бути пов’язаний зі зниженням ризику утворення жовчних каменів.

Однак за певних захворювань його вживання може викликати дискомфорт.

Кава стимулює скорочення жовчного міхура — невеликого органа, розташованого під печінкою, що відповідає за накопичення жовчі, необхідної для перетравлення жирів.

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За словами лікаря Джея Лутара, регулярне спорожнення жовчного міхура допомагає запобігти застою жовчі, що може сприяти утворенню каменів. Примітно, що таку дію має навіть кава без кофеїну. Це свідчить про те, що на роботу органа впливають й інші сполуки, які містяться в напої.

Крім того, результати кількох масштабних обсерваційних досліджень виявили зв’язок між регулярним вживанням кави та зниженим ризиком симптоматичної жовчнокам’яної хвороби. Науковці припускають, що це може бути зумовлено покращенням відтоку жовчі та змінами в обміні жовчних кислот. Однак причинно-наслідковий зв’язок наразі не доведено.

Водночас людям, у яких вже діагностовано жовчнокам’яну хворобу, слід бути обережними. Скорочення жовчного міхура можуть супроводжуватися болем, особливо якщо камінь перешкоджає нормальному відтоку жовчі. При цьому переконливих доказів того, що саме кава провокує такі напади, наразі недостатньо.

Що ще допомагає підтримувати здоров’я жовчного міхура

Фахівці зазначають, що важливу роль відіграє не лише вживання кави, а й загальний раціон. Для підтримання здоров’я жовчного міхура рекомендується:

Вживати більше продуктів, багатих на клітковину, — овочів, фруктів, бобових і цільнозернових круп.

Обмежувати кількість цукру, рафінованих вуглеводів і насичених жирів.

Включати до раціону джерела ненасичених жирів, зокрема оливкову олію та рибу.

Підтримувати достатній водний баланс.

Уникати різкого схуднення та дотримуватися регулярного збалансованого харчування.

Отже, регулярне вживання кави може бути пов’язане з меншим ризиком утворення каменів у жовчному міхурі, однак цей напій не можна розглядати як засіб профілактики чи лікування жовчнокам’яної хвороби. За наявності захворювань жовчного міхура та в разі появи болю після вживання кави варто проконсультуватися з лікарем.

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