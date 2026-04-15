Кава давно здобула репутацію напою, який може посилювати тривожність і викликати нервозність. Але нове дослідження показує менш очевидний бік звичного ритуалу: за помірного вживання він, навпаки, може бути пов’язаний з нижчим рівнем стресу і меншим ризиком розладів настрою.

Згідно з даними, опублікованими в Journal of Affective Disorders, найбільш сприятливим для психічного здоров’я виявився діапазон двох-трьох чашок на день. Саме у людей з таким рівнем споживання вчені зафіксували найнижчий ризик тривожних, депресивних та інших стрес-асоційованих станів.

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При цьому ефект виявився не лінійним. Дослідники описали так звану J-подібну залежність: занадто маленька кількість кави не дає помітної користі, а перевищення трьох горняток уже не підсилює позитивного ефекту та в низці випадків може працювати у зворотний бік — провокувати тривожність, погіршувати сон і посилювати відчуття внутрішньої напруги.

За словами дієтологині Морган Вокер, результати добре вкладаються в уже наявні рекомендації щодо кави: ключовим фактором залишається помірність. Щойно звичка виходить за межі комфортного діапазону, у чутливих до кофеїну людей частіше з’являються безсоння, тремтіння, дратівливість і нервозність.

Цікаво, що загальна закономірність зберігалася незалежно від індивідуальних особливостей метаболізму кофеїну. Ба більше, схожий ефект спостерігався і під час вживання декафу, що може вказувати на роль не тільки кофеїну, а й інших компонентів напою — зокрема антиоксидантів і біологічно активних сполук.

Утім, фахівці закликають не сприймати ці результати надто буквально. Дослідження має спостережний характер, а отже, демонструє зв’язок, але не доводить пряму причинно-наслідкову залежність.

Як зазначає професорка клінічного харчування Лучіана Соарес, сама звичка пити каву може бути частиною стійкішого та структурованішого способу життя: чіткішого розпорядку дня, робочих пауз, соціальних контактів і маленьких ритуалів, які самі по собі допомагають краще справлятися зі стресом.

Крім того, учасники самі повідомляли, скільки кави вони випивають, а в дослідженні не враховувалися важливі деталі - від способу заварювання до кількості цукру, молока і часу вживання. Тим часом саме вечірня кава, наприклад, здатна помітно впливати на якість сну, а отже — і на емоційний стан.

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Для звичайного шанувальника кави головний висновок звучить доволі просто: дві-три чашки на день можуть добре вписуватися в здоровий спосіб життя, якщо напій не спричиняє у вас безсоння чи тривожність.

При цьому універсальної норми, як підкреслюють експерти, не існує. Для однієї людини навіть три чашки залишаються комфортними, а інша відчує перезбудження вже після однієї.

Саме тому каву варто сприймати не як «ліки від стресу», а як частину щоденного ритуалу, який може підтримувати концентрацію, настрій і відчуття структури дня. Але розв’язувати реальні проблеми з тривогою чи депресією лише за її допомогою точно не варто.