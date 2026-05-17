Кава — ранковий ритуал та звичка багатьох протягом дня. Утім, навіть цей улюблений напій може бути небезпечним у взаємодії з деякими ліками.

Складно уявити життя кавомана без кави. Але якщо паралельно з’являється грип, інші захворювання чи діагнози на кшталт депресії, цей улюблений напій може погіршити ситуацію. Хочакава може здаватися нешкідливою, вона може взаємодіяти з певними ліками, зменшуючи їх ефективність або посилюючи побічні ефекти. Кофеїн є активною речовиною в цьому напої і його дія на організм виходить далеко за межі швидкого припливу енергії. Тож перед тим, як потягнутися за черговою чашкою, дізнайтеся, як кава може впливати на ваші ліки – і як залишатися в безпеці. Про це розповіли у матеріалі The Independent.

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1. Ліки від застуди, грипу та СДУГ

Кофеїн є стимулятором, що означає, що він прискорює центральну нервову систему. Псевдоефедрин, протинабряковий засіб, що міститься в ліках від застуди та грипу також є стимулятором. При одночасному прийомі ефекти можуть посилюватися, що потенційно може призвести до нервозності або неспокою, головного болю, прискореного серцебиття та безсоння.

Багато ліків від застуди вже містять доданий кофеїн, що ще більше збільшує ці ризики. Деякі дослідження також показують, що поєднання кофеїну з псевдоефедрином може підвищити рівень цукру в крові та температуру тіла, що особливо важливо для людей з діабетом.

Поєднанні кофеїну з ліками від СДУГ, такими як амфетаміни, або з ліками від астми, як теофілін, який має подібну хімічну структуру до кофеїну, також викликають стан сильного збудження. Їх одночасне застосування може збільшити ризик побічних ефектів, таких як прискорене серцебиття та порушення сну.

Вживання кави вдень / Фото: prostooleh Freepik

2. Ліки для щитовидної залози

Левотироксин, стандартний метод лікування недостатньої функції щитовидної залози, дуже чутливий до часу – і ваша ранкова кава може стати на заваді. Дослідження показують, що вживання кави занадто скоро після прийому левотироксину може зменшити його всмоктування до 50 відсотків.

Кофеїн прискорює моторику кишечника (рух їжі та відходів по травному тракту), даючи лікам менше часу на всмоктування – і може також зв’язуватися з ним у шлунку, ускладнюючи його засвоєння організмом. Ці ефекти зменшують біодоступність препарату, тобто менша його кількість потрапляє у ваш кровотік, де він необхідний. Якщо абсорбція порушена, симптоми гіпотиреозу – включно з втомою, збільшенням ваги та запорами – можуть повернутися, навіть якщо ви правильно приймаєте ліки.

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Те саме правило щодо часу застосовується до класу ліків від остеопорозу, які називаються бісфосфонатами, включно з алендронатом і ризедронатом, які також вимагають порожнього шлунка та приблизно 30-60 хвилин до прийому їжі чи напоїв.

3. Антидепресанти та антипсихотики

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (SSRI), такі як сертралін і циталопрам, є типом антидепресантів, які широко використовуються для лікування депресії, тривоги та інших психіатричних станів. Лабораторні дослідження показують, що кофеїн може зв'язуватися з цими ліками в шлунку, зменшуючи абсорбцію та потенційно роблячи їх менш ефективними.

Клозапін, антипсихотичний препарат, обробляється печінковим ферментом CYP1A2, який також метаболізує кофеїн. Одне дослідження показало, що вживання двох-трьох чашок кави може підвищити рівень клозапіну в крові до 97%, потенційно збільшуючи ризики, такі як сонливість, сплутаність свідомості або більш серйозні ускладнення.

4. Знеболювальні

Кава може прискорити швидкість всмоктування цих ліків, прискорюючи випорожнення шлунка та підвищуючи кислотність шлунка, що покращує всмоктування деяких ліків, таких як аспірин. Хоча це може допомогти знеболювальним діяти швидше, це також може підвищити ризик побічних ефектів, таких як подразнення шлунка або кровотеча, особливо в поєднанні з іншими джерелами кофеїну. Хоча про серйозні випадки не повідомлялося, все ж рекомендується обережність.

5. Ліки для серця

Кофеїн може тимчасово підвищувати кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень, зазвичай протягом трьох-чотирьох годин після споживання. Для людей, які приймають ліки від артеріального тиску або ліки, що контролюють нерегулярний серцевий ритм (аритмію), це може протидіяти передбачуваним ефектам ліків.

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Це не означає, що люди із захворюваннями серця повинні взагалі уникати кави, але вони повинні стежити за тим, як це впливає на їхні симптоми, і розглянути можливість обмеження споживання або переходу на безкофеїнову каву, якщо це необхідно.

Кава та ліки / Фото: prostooleh Freepik

Як уникнути наслідків

Не обов’язково виключати каву з раціону під час прийому інших ліків, якщо це не призначено лікарем. Утім важливо слідкувати за її впливом.

Приймайте левотироксин або бісфосфонати натщесерце з водою і зачекайте 30-60 хвилин, перш ніж пити каву або снідати.Будьте обережні із засобами від застуди та грипу, ліками від астми та препаратами від СДУГ, оскільки кофеїн може посилити побічні ефекти.

Якщо ви не впевнені, чи добре поєднуються ваші ліки та кава, запитайте свого фармацевта, психотерапевта або лікаря. Подумайте про зменшення споживання або каву без кофеїну.