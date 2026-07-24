Приборкати кортизол. Як знизити «гормон стресу» зранку з допомогою кави

Кава — один із найбільш популярних напоїв у світі. Він асоціюється із пробудженням, ранковим ритуалом та просто бадьорістю. Так само як і кортизол, що працює зранку.

Кортизол, який часто називають «гормоном стресу», відіграє вирішальну роль у відповіді нашого організму на стрес. Виробляється наднирковими залозами, кортизол допомагає регулювати метаболізм, рівень цукру в крові та імунну відповідь.

Реклама

Однак, як і в багатьох речах у житті, баланс є ключовим. Коли рівень кортизолу стає хронічно підвищеним — приходить стан, відомий як гіперкортицизм надниркових залоз або синдром Кушинга (який може бути легким або важким) — наслідки можуть бути серйозними та поширеними.

Зазвичай негативними наслідками високого кортизолу називають набір ваги, постійну втому, труднощі із засинанням, проблеми з концентрацією та розвиток хронічних хвороб (високий кров’яний тиск, хвороби серця, діабет 2 типу, остеопороз).

Попри страшні наслідки надлишку, сам гормон відіграє вирішальну роль у правильному функціонуванні нашого організму. Кортизол допомагає організму справлятися зі стресом шляхом:

Регулювання метаболізму: Кортизол впливає на те, як організм перетворює вуглеводи, жири та білки на енергію, забезпечуючи стабільне надходження глюкози до мозку. Протизапальна дія: Він допомагає модулювати імунну відповідь, запобігаючи надмірній активності, яка може призвести до запаленню. Контроль артеріального тиску: Гормон здатний підтримувати серцево-судинну функцію, регулюючи артеріальний тиск і підтримуючи тонус кровоносних судин. Когнітивні функції: Кортизол впливає на настрій, мотивацію та страх, відіграючи роль у реакції організму «бий, замри, біжи».

Медичні працівники можуть допомогти визначити причину високого рівня кортизолу та порекомендувати лікування. Але окрім того, для регулювання рівня кортизолу в організмі можна дотримуватися кількох правил. Зокрема, мова про ранкову рутину. Саме під час пробудження рівень цього гормону підвищується. Медичні експерти рекомендують отримувати достатню кількість сну, регулярно займатися спортом, обмежити стресові фактори (на жаль, реалії життя в Україні не дозволяють повністю уникнути цього), та харчуватися поживною їжею.

Реклама:

Поживний обід з овочами та зеленню / Фото: atlascompany \ magnific

Харчування є визначальним фактором у питанні регулювання рівня кортизолу. Хоча всіма продуктами можна насолоджуватися в помірних кількостях, уважне ставлення до їжі може полегшити симптоми стресу та допомогти вам краще керувати рівнем кортизолу.

Дослідження показали тісний зв’язок між здоровим мікробіомом кишечника та покращенням психічного здоров’я. А регулярне споживання великої кількості доданого цукру може призвести до підвищення рівня кортизолу. Прикметно, що дієта з високим вмістом цукру також може пригнічувати вивільнення кортизолу під час стресових подій, ускладнюючи для вашого організму подолання стресових ситуацій.

Дотримання цих порад дозволить покращити стан здоров’я. Але окрім них, ще одним кроком до стабільного кортизолу є споживання кави. Якщо ви надаєте перевагу цьому напою зранку, можливо варто переглянути преференції.

Кава натщесерце і замість сніданку підсилює природний ранковий пік кортизолу. Експерти радять пити каву приблизно через 90 хвилин після пробудження — тоді кофеїн синхронізується з природними ритмами тіла й принесе максимум користі без шкоди для шлунку.

Ранковий сніданок та чай / Фото: magnific

Якщо ви стурбовані тим, скільки кави ви п'єте, ви можете спробувати зменшити її споживання, скориставшись наступними порадами: