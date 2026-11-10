Україна подарувала світу безліч смачних та корисних винаходів. Утім, всередині країни ми часто не підозрюємо, звідки коріння того, що ми споживаємо кожного ранку.

Російська пропаганда роками активно і ефективно працювала проти України. Ця колісниця рухається і досі: країна-терорист досі насаджує свою «культуру» українцям, водночас відібравши те, що створюється у нас. Зазвичай ми чуємо про те, що «росіяни крадуть борщ», або ж створюють контент, який досі переглядають мільйони українців, приносячи кошти в бюджет росії. Але про масштаби цього знають не усі. Нещодавно мережу сколихнула новина про те, що російський артист зняв відео, де на «день народного единства» їсть борщ із салом, котлету по-київськи та розповідає про «ісконно рускую кухню». В їхньому ресторані готують полтавську качану кашу, яку перейменували в «кашу-катанку». Привласнити намагалися і проєкт Пиріг Незалежності.

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Про те, чому це відбувається та як, розповів Вадим Грановський — кавовий експерт, бариста, підприємець, чемпіон із заварювання кави в джезві, засновник Coffee in Action та кулінарний дипломат України. Його авторський напій флет-ред створено в Києві, і сьогодні він представляє нашу країну на міжнародному рівні.

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Утім, в історії цієї кави з гранатовим соком, що має багряний колір, росія намагалася залишити свій слід. Так відбувається і в інших відомих кавових напоях, які ви можете пити щодня і не знати про це.

Флет-ред з гранатовим соком / Фото: Instagram @ vadymgranovskiy

Як флет-ред потрапив до росії і чи знають там про його походження?

Назви на кшталт «флет-ред» чи Coffee in Action згадують у різних інформаційних просторах світу. Мені на пошту приходять сповіщення від Google про матеріали, де вони з’явилися. Так я бачу, де і що пишуть.

Кілька разів назва флет-ред з’являлася в російських матеріалах, у меню деяких кав’ярень, у посиланнях на інстаграм-акаунти. Я розумів, що поширення відбувається хаотично. Рецепт добрався до різних країн, від Китаю й В'єтнаму до США й Австралії. Китайці навіть знімали майстер-клас про те, як вони готують гранатовий напій. У них не виходило, бо гранат у кав’ярні був не червоний, а ніжно-рожевий, і вони про це розповідали.

У 2023 році одна компанія в Росії передрукувала матеріал про флет-ред, який першим зробило відоме видання про каву. Його зберегли майже повністю, зі справжньою історією напою, походженням з України і навіть фрагментом інтерв'ю з Валерієм (на той момент був чинним військовослужбовцем Збройних сил України й очолював медичну службу 4-ї танкової бригади), який готує флет-ред у своїх закладах. Зараз цей матеріал уже видалили. Але люди, які це зробили в Пітері, здалися мені досить порядними: така собі інформаційна програма з правдивою історією напою.

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Я вже тоді розумів, що на якомусь етапі росія візьме цей рецепт і зробить із нього щось «своє, рідне». Це процес, який ми спостерігаємо десятиліттями, і не лише щодо України.

Чому росія привласнює каву, їжу, напої?

Це давня риса, мабуть, ще з радянських часів, коли така діяльність була майже професійною. Можливо, це й ширше, бо рецепти та ідеї завжди мандрували між країнами й континентами. Це нормальний культурний обмін, і він позитивний. Але коли у страв і напоїв забирають коріння, привласнюють їх і називають своїми, нічого позитивного не лишається. Залишається характерна для росії апропріація: взяти чуже, назвати своїм і ще й переконувати цим увесь світ.

Показовий приклад: співак Шаман 4 листопада, у «день народної єдності», вдягнув тільник. Перед ним стояли миска борщу, сметана, сало, цибуля, котлета по-київськи, і все це він наминав на камеру. Для нас це гротескний фрагмент інформаційної війни. Відомі українські страви вони намагалися примітивно видати за російські. Для мене це гастрономічна капітуляція росії.

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У своєму пості ви в контексті цієї події писали про каву бамбл і раф. Що не так із ними?

Бамбл, напій із апельсинового соку й кави, справді створили в росії. Його автор — Гліб Нєвєйкін, титулований російський бариста. Він же автор рафу. Ці напої були яскравою історією своєї епохи, початку 2000-х. Сучасної індустрії спешелті-кави тоді ще не було, але існували комерційні мережі, які намагалися робити щось цікавіше й якісніше, і в росії також.

Родовід рафу прозорий і московський. У невеликій мережі, яка на той час працювала значно якісніше за більшість кав’ярень, бариста Гліб Нєвєйкін зробив для одного зі своїх постійних гостей напій із вершками й цукром. Ці інгредієнти покращували смак комерційної темної обсмажки, що давала гіркий смак. Назва напою — ім'я гостя Рафаеля, якого всі називали Раф. Він замовляв цю каву, іншим гостям сподобалося, і вони теж почали просити «як у Рафа».

Далі Нєвєйкін популяризував своє творіння через компанію CoffeeMania, де працює й досі. Раф з’явився в меню багатьох кав’ярень і дійшов до України, Казахстану та інших колишніх радянських республік.

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Кава з апельсиновим соком, бамбл / Фото: jcomp\magnific

Чим замінити раф і бамбл і чи мають вони право на існування?

Ці напої еволюціонували. Наприклад, у моєму закладі Coffee Action у Києві ми робили кілька видів рафу з сиропами: з лаванди чи апельсинової цедри. Це було досить смачно, але відтоді минуло десять років.

Якщо говорити про бамбл як комбінацію кави із соками, то це, на мою думку, перспективніший напрям з точки зору розвитку індустрії. А найкраща заміна рафу, звісно, власні напої. Коли ми матимемо десятки таких, як флет-ред, створений у Києві, можна буде сказати: ми одна з тих країн, які несуть унікальну, самобутню культуру.

У флет-ред, наприклад, я закладав символічність, і вона не лише у смаку. У XVII столітті мандрівник Павло Алеппський відвідав Україну. Вони зустрічалися з Богданом Хмельницьким і привезли йому каву в подарунок, адже той цінував каву ще в 1650-х роках. Алеппський захоплений красою України, тоді порівняв її з гранатовим садом: вишуканим і доглянутим. Тож поєднання кави з гранатовим соком для мене справжня українська риса: сміливість створити щось нове. А кольори флет-реду, чорний і червоний, це кольори українського фольклору: червоне — то любов, а чорне — то журба. Хоча зараз червоне радше лють, а чорне — біль.

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Чи варто перестати готувати бамбл і раф?

Кава раф, демонстративне фото / Фото: magnific\jcomp

Я не хочу бути категоричним. Краще, щоб люди знали, що ці напої створені в Москві, і зробили свій свідомий вибір: пити їх чи ні. Але є ще питання смаку. Сьогодні існує безліч фантастичної, смачної кави, для якої не потрібні ні цукор, ні вершки. Епоха комерційної гіркої кави минула, і минає епоха рафу. Це важкий, солодкий напій, у якому від кави лишається дуже мало. Для нього часто беруть каву найнижчої якості й «доводять» її сиропами та цукром до умовної «смачності». Такий напій може бути смачний, особливо для людини, яка тільки починає свій кавовий шлях. Згодом споживачі все одно приходять до вишуканіших смаків.

Мені здається, що в українців уже давно кращий смак, ніж те, що пропонує раф.

Як професіонал, я хотів би, щоб раф уже відійшов: його час минув історично, гастрономічно й політично. А перейменовувати його, продовжуючи використовувати той самий рецепт, звучить недобре, бо історію вже не зітреш. Людям, кавовій індустрії, кожному власникові кав’ярні і баристі треба шукати відповідь згідно зі своїми цінностями.