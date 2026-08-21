Кофі-брейк. Чи може п’ятихвилинна перерва на каву зробити вас продуктивнішим

Кава — безумовно один із найвідоміших стимуляторів для нашого тіла. Вона пробуджує не лише пильність, а й славиться ефектом підбадьорення та підвищенням продуктивності. Але чи справді це так?

Після безсонної ночі через ракетні обстріли та під час тривалого робочого дня п’ятихвилинна перерва на каву здається порятунком. Це ті миті, коли вдається приділити час самому собі та насолодитися улюбленим напоєм. Тим паче, коли він володіє здатністю підвищувати ефективність та для когось, можливо, прояснювати думки. І хоча кава може підвищити пильність, експерти кажуть, що справжня користь від перерви в роботі може полягати не в ній.

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Причина, чому ви можете почуватися краще, повернувшись до свого столу це те, що ви нарешті відійшли від нього. Короткі перерви протягом напруженого робочого дня можуть дати вашому розуму можливість переключитися, особливо якщо ви годинами переходили від одного завдання до іншого без особливих перерв. Проблема починається, коли кожна перерва стає приводом для чергової чашки кави, а кофеїн стає способом подолання виснаження.

Муґдха Прадхан, практикуюча лікарка функціональної медицини, сертифікована фахівчиня з дихальних практик та засновниця й генеральна директорка iThrive, зазначила, що цю відмінність варто враховувати. «Користь від того, що ви відходите від свого столу, є реальною, але сама кава не обов’язково є причиною того, що ви почуваєтеся краще», — розповіла вона Firstpost.

Що підіймає рівень енергії

Навіть коли ви фізично сидите нерухомо і поринаєте в роботу, ваш розум постійно переключається між завданнями. Прадхан зазначила, що саме кілька хвилин відпочинку від екрану можуть допомогти перервати цей цикл. Вона радить взяти паузу і зробити невелику прогулянку, попити води, вийти на вулицю чи подивитися у вікно. Сенс полягає в тому, щоб на деякий час відійти від завдання, а не продовжувати працювати, перевіряючи телефон біля ноутбука.

кава на робочому місці / Фото: depositphotos.com/GeorgeRudy

Чи допомагає кофеїн

Ефект кави відомий багатьом, але як саме вона працює? Кофеїн тимчасово блокує аденозин, хімічну речовину, що бере участь у створенні сонливого стану. Він може займати ті самі рецептори, але не активує їх. Тобто кофеїн умовно сідає на «паркувальне місце» аденозину й не дає йому подати сигнал «тіло втомлене». Але важливо, що кофеїн не може так діяти постійно і не замінить сон чи відновлення.

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Прадхан зазначає, що саме тут люди можуть зіткнутися з проблемами. «Якщо ви дійсно виснажені, вашому організму, можливо, потрібні не ще одна кава, а сон, харчування, рух, гідратація або просто відновлення».

Якщо вживання великої кількості кави замість відпочинку може здатися незначним у виняткових випадках, то перетворення у закономірність може мати негативні наслідки. «Занадто багато кофеїну, особливо пізніше вдень, також може заважати сну». Це створює інший цикл — втома замінюється кавою, кава спричиняє втому. Однак, це не означає, що варто скасовувати свій кофі-брейк.

Кофі-брейк на роботі з колегою / Фото: depositphotos.com/mavoimages

Перерва може бути п’ять хвилин із чашкою кави, але це так само легко може бути склянка води, трав’яний чай або взагалі без напою. Особливо корисним у боротьбі з втомою та виснаженням є рух — невелика розтяжка, кілька вправ на розслаблення та ходьба стануть у пригоді під час робочого дня.

Намагайтеся вставати кожні кілька годин. Робіть одну перерву без кофеїну і пийте каву подалі від робочого столу. А коли ви справді виснажені, подумайте, чи відповідь — це ще одна чашка кави чи лягти спати раніше.