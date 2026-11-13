Прихована загроза в чашці. Чому дієтологи радять відмовитися від популярного кавового напою

Кава «3-в-1» приваблює доступною ціною, солодким смаком і простотою приготування. Однак цей популярний напій може містити велику кількість цукру та рослинних жирів, які за умови регулярного вживання негативно впливають на здоров’я.

Дієтолог Міхал Вржосек застеріг від частого вживання кави «3-в-1». За словами фахівця, деякі з таких сумішей радше імітують каву, ніж є повноцінним кавовим напоєм, пише польське видання Medonet.

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Чому кава «3-в-1» може бути шкідливою

Дієтолог звернув увагу на склад однієї з популярних кавових сумішей. Перше місце в переліку інгредієнтів посідає цукор, далі йдуть глюкозно-фруктозний сироп і гідрогенізована пальмова олія. При цьому частка самої кави становить менш як 8%.

За словами експерта, надлишок доданого цукру в раціоні сприяє набору зайвої ваги, підвищенню рівня тригліцеридів і збільшенню ризику серцево-судинних захворювань.

Частково гідрогенізовані рослинні жири, що містять промислові трансжири, також можуть становити небезпеку. Вони підвищують рівень «поганого» холестерину та знижують концентрацію «хорошого», збільшуючи ризик розвитку атеросклерозу. Оскільки склад сумішей залежить від виробника, наявність таких жирів необхідно перевіряти на упаковці.

Ще один недолік кави «3-в-1» — калорійність. Одна порція об'ємом 150 мл може містити близько 73 ккал, тоді як чашка чорної кави без добавок об'ємом 200 мл — лише близько 2 ккал.

Чим замінити каву «3-в-1»

Фахівці радять обирати натуральну каву в зернах, мелену або звичайну розчинну каву без додавання цукру. За бажанням до неї можна самостійно додати молоко або вершки.

Альтернативою також можуть стати зелений чай, матча або мате. Тим, хто надає перевагу напоям без кофеїну, підійде вода з лимоном або імбиром.

Водночас дієтологи наголошують, що проблема полягає не в розчинній каві як такій, а в складі готових сумішей. Тому перед покупкою варто звертати увагу на кількість цукру та наявність гідрогенізованих жирів.