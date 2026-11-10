«Рідке золото». Шефиня пояснила, чому картоплю на пюре не варто варити у воді

10 листопада, 10:42
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Картопляне пюре може бути ще смачнішим (Фото: magnific)

Картопляне пюре може бути ще смачнішим (Фото: magnific)

Шеф-кухарка Розмарі Гілл, яка працює в бостонській кулінарній школі Milk Street, поділилася хитрим прийомом для приготування найніжнішого картопляного пюре — і це неймовірно просто.

Кулінарна експертка розкрила секрет, як приготувати ідеальне, надзвичайно ніжне картопляне пюре: виявляється, весь секрет у тому, щоб відмовитися від варіння у воді.

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У холодну погоду немає нічого кращого за гарячу порцію картопляного пюре, проте досягти тієї самої розкішної, оксамитової текстури буває так само складно, як приготувати бездоганне суфле. За словами досвідченого шеф-кухаря, багато домашніх кулінарів роками задовольняються посереднім результатом, навіть не підозрюючи про існування методу, який докорінно змінює справу.

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«Варіть картоплю для пюре в молоці, а не у воді. Картопля стає схожою на пасту, оскільки виділяє крохмаль у рідину, в якій вариться. Ця рідина перетворюється на справжнє „рідке золото“, завдяки якому пюре стає ніжним, шовковистим і кремовим. Якщо ж ви злиєте воду, в якій варилася картопля, то разом із нею відправите в каналізацію весь крохмаль — тобто просто змарнуєте його», — зазначила Розмарі Гілл.

Підписники були в захваті від цього лайфхаку; один із них навіть назвав авторку «справжнім генієм» за її новаторські кулінарні підходи. Інший шанувальник поділився: «Я роками готую картоплю саме так, і всі постійно запитують, чому вона в мене така смачна».

https://www.tiktok.com/@177milkstreet/video/7301672699036716319

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Картопля Шеф-кухар Лайфхак

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