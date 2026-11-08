Розкішне і гладке. Як правильно додати масло до картопляного пюре та який інгредієнт зробить його неперевершеним

Весілля? Картопляне пюре. Різдво? Картопляне пюре? День народження? Теж картопляне пюре. Здається, його отують на кожний привід і без нього. Тому знати кілька лайфхаків, щоб зробити його неповторно смачним, — точно гарна ідея.

В Україні співіснують десятки назв для картопляного пюре. Ця страва настільки поширена та універсальна, що точно здобула місце в серцях мільйонів українців. Утім, картоплю готують не лише тут, а й за кордоном, де рецепти часто виходять за межі «просто додати масла».

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Як приготувати пюре з картоплі / Фото: magnific\wirestock

Так відома кулінарка, телеведуча та авторка шоу Barefoot Contessa Іна Гартен написала авторський рецепт товченої картоплі з пармезаном у своїй кулінарній книзі 1999 року. Він настільки подобається американцям, що його вважають основною стравою на кожен День Подяки. Рецепт починається з варіння 750 г картоплі з сіллю протягом приблизно 25 хвилин.

Для ніжності Гартен додає вершкове масло, вершки та сметану. Кулінарка рекомендує нагріти вершки та масло на плиті перед додаванням їх до картоплі, оскільки холодні продукти можуть призвести до того, що ваша ніжна картопля згорнеться, а не стане кремовою та пухкою. Для посилення смаку Гартен додає сир пармезан і чорний перець, і за 25 хвилин картопля готова до подачі. Щоб розім'яти картоплю, можна скористатися стаціонарним міксером або ж зробити це за допомогою товкачки.