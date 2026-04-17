Як приготувати крем-пюре: три прості кроки для приготування ресторанної страви від шефа
Картопляне пюре можу бути ніжним і легким (Фото: freepik)
Розповідаємо як із простих інгредієнтів приготувати картопляне пюре ресторанного рівня — ніжне, кремове і без грудочок, яке легко повторити вдома.
Олексій Повторейко, шеф-кухар і ресторатор поділився простим секретом приготування картопляного пюре, не гірше, ніж у ресторані. «У цьому відео показую простий і правильний спосіб приготування крем-пюре з картоплі ресторанного рівня. Воно готується дуже просто і без зайвих зусиль. Крем-пюре — це базовий гарнір, який підходить до м’яса, риби та овочів, і завжди залишається класикою сучасної кухні», — зазначив шеф.
Картоплю дрібно нарізаємо і кладемо в кип’яток. Тоді нарізаємо також дуже дрібно часник. Розтоплюємо на сковорідці вершкове масло разом із вершками жирністю 18%. Додаємо туди часник, сіль, перець і цукор. Картоплю відварюємо орієнтовно 20 хвилин до готовності, зливаємо воду і перетираємо її через млинок для пюре або металеве сито. Вимішуємо всі інгредієнти в одну масу і подаємо до столу.