Як приготувати крем-пюре: три прості кроки для приготування ресторанної страви від шефа

17 квітня, 16:50
Картопляне пюре можу бути ніжним і легким (Фото: freepik)

Картопляне пюре можу бути ніжним і легким (Фото: freepik)

Розповідаємо як із простих інгредієнтів приготувати картопляне пюре ресторанного рівня — ніжне, кремове і без грудочок, яке легко повторити вдома.

Читайте також:
Тільки не в простій воді. Варіть картоплю із додаванням цієї єдиної спеції - такої смачної ви ще не їли

Олексій Повторейко, шеф-кухар і ресторатор поділився простим секретом приготування картопляного пюре, не гірше, ніж у ресторані. «У цьому відео показую простий і правильний спосіб приготування крем-пюре з картоплі ресторанного рівня. Воно готується дуже просто і без зайвих зусиль. Крем-пюре — це базовий гарнір, який підходить до м’яса, риби та овочів, і завжди залишається класикою сучасної кухні», — зазначив шеф.

Реклама

Картоплю дрібно нарізаємо і кладемо в кип’яток. Тоді нарізаємо також дуже дрібно часник. Розтоплюємо на сковорідці вершкове масло разом із вершками жирністю 18%. Додаємо туди часник, сіль, перець і цукор. Картоплю відварюємо орієнтовно 20 хвилин до готовності, зливаємо воду і перетираємо її через млинок для пюре або металеве сито. Вимішуємо всі інгредієнти в одну масу і подаємо до столу.

Читайте також:
Французький сорт картоплі офіційно зареєстрували в Україні

Ідеальний великодній гарнір: ніжне картопляне пюре з медом і гірчицею

Вже незабаром християни відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят у році. Якщо шукаєте оригінальний і смачний гарнір до святкового столу, цей рецепт точно варто спробувати.
Перейти до рецепту

Вершкове картопляне пюре з подвійною порцією часнику: пекельно смачно

Цей найоригінальніший гарнір ідеально доповнить святкове меню до відзначення різдвяно-новорічних свят.
Перейти до рецепту

Найвідоміше картопляне пюре в світі - французький рецепт у виконанні українського шефа

Це картопляне пюре не густе, а скоріше нагадує крем, і це дуже смачно.
Перейти до рецепту
Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Картопля Шеф-кухар Лайфхак

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Спецтема   Український фуд

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies