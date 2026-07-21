Усього два продукти з кухні. Як позбутися іржі на каструлях і сковорідках

Багато хто без жалю викидає картопляне лушпиння, хоча воно може стати в пригоді в господарстві. У поєднанні зі звичайною харчовою содою цей кухонний «дует» допомагає впоратися з незначними слідами іржі на металевому посуді без використання агресивної побутової хімії.

Найчастіше корозія з’являється на сковородах, каструлях та інших металевих предметах, що регулярно контактують із вологою, пише видання. Gazeta.pl. Для очищення можна скористатися простим домашнім способом. Харчова сода діє як м’який абразив, а сполуки щавлевої кислоти, що містяться в картопляному лушпинні, допомагають розм’якшити шар іржі, завдяки чому його легше видалити.

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Цей спосіб не потребує спеціальних засобів чи інструментів. Достатньо посипати іржаву ділянку харчовою содою, покласти зверху картопляне лушпиння або половинку сирої картоплини й залишити на кілька годин, а краще — на ніч. Потім поверхню слід ретельно промити під проточною водою. Якщо іржа залишилася, процедуру можна повторити. Після очищення важливо повністю висушити металевий виріб.

Як очистити сковорідку від іржі за допомогою картоплі та соди / Фото: StockSnap/pixabay

Щоб корозія не з’являлася знову, фахівці радять дотримуватися кількох простих правил. Після кожного миття металевий посуд слід витирати насухо і зберігати в сухому місці. Чавунні сковорідки та каструлі рекомендується періодично змащувати тонким шаром олії — це створює захисний бар'єр і зменшує вплив вологи. Якщо посуд зберігається стосом, між предметами варто покласти паперові рушники або м’які серветки, щоб уникнути подряпин і накопичення конденсату.

Цей домашній спосіб найкраще підходить для видалення незначних слідів іржі та профілактичного догляду за металевим посудом. Якщо ж корозія вже суттєво пошкодила поверхню, ефективнішим рішенням стануть спеціальні засоби для видалення іржі або механічне очищення.