Не саджайте поруч: найгірші сусіди для картоплі

Кого не можна садити біля картоплі (Фото: Couleur/pixabay)

Картопля здається культурою без примх, але хороший урожай вона дає тільки в правильному сусідстві. Якщо посадити поруч невідповідні рослини, кущі розвиватимуться гірше, частіше хворітимуть і в підсумку сформують мало бульб.

Розбираємося, які рослини категорично не варто висаджувати поруч із картоплею — і чому.

Пасльонові: головний ризик для врожаю

Здавалося б, логічно садити поруч культури зі схожими умовами вирощування. Але у випадку з картоплею це правило не працює. Томати, баклажани і перець належать до одного сімейства пасльонових, а отже — мають спільні хвороби і шкідників.

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Фітофтора, колорадський жук, грибкові інфекції - все це легко поширюється між такими рослинами. У результаті зараження відбувається швидше, а боротися з ним стає набагато складніше. Якщо один кущ захворів — через кілька днів проблема може охопити всю грядку.

Огірки і кабачки: прихована конкуренція

На перший погляд, ці культури «доброзичливі». Однак у них різна потреба в поживних речовинах і волозі. Огірки і кабачки активно витягують вологу з ґрунту, тоді як картопля потребує стабільного, але помірного поливу.

Крім того, густе листя гарбузових культур створює тінь, через що картопля гірше розвивається і формує менше бульб.

Соняшник: потужна коренева система

Соняшник — один із найагресивніших сусідів на городі. Його коріння заглиблюється в ґрунт і буквально «забирає» поживні речовини, залишаючи картоплю без необхідного живлення.

Додаткова проблема — висока тінь, яку створює рослина. У таких умовах кущі картоплі витягуються і дають слабкий урожай.

Селера і петрушка: несподіваний ефект

Зелень поруч із картоплею може здатися безпечною, але деякі види, як-от селера і петрушка, здатні сповільнювати ріст бульб. Це пов’язано з особливостями кореневих виділень, які впливають на розвиток сусідніх рослин.

Яблуня та інші плодові дерева

Якщо картопля росте поблизу саду, варто враховувати вплив дерев. Коріння яблунь активно конкурує за вологу та живлення, а тінь від крони погіршує освітлення. У результаті бульби формуються дрібними та менш смачними.

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