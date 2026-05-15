Не саджайте поруч: найгірші сусіди для картоплі

15 травня, 05:17
Кого не можна садити біля картоплі (Фото: Couleur/pixabay)

Кого не можна садити біля картоплі (Фото: Couleur/pixabay)

Картопля здається культурою без примх, але хороший урожай вона дає тільки в правильному сусідстві. Якщо посадити поруч невідповідні рослини, кущі розвиватимуться гірше, частіше хворітимуть і в підсумку сформують мало бульб.

Розбираємося, які рослини категорично не варто висаджувати поруч із картоплею — і чому.

Пасльонові: головний ризик для врожаю

Здавалося б, логічно садити поруч культури зі схожими умовами вирощування. Але у випадку з картоплею це правило не працює. Томати, баклажани і перець належать до одного сімейства пасльонових, а отже — мають спільні хвороби і шкідників.

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Фітофтора, колорадський жук, грибкові інфекції - все це легко поширюється між такими рослинами. У результаті зараження відбувається швидше, а боротися з ним стає набагато складніше. Якщо один кущ захворів — через кілька днів проблема може охопити всю грядку.

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Огірки і кабачки: прихована конкуренція

На перший погляд, ці культури «доброзичливі». Однак у них різна потреба в поживних речовинах і волозі. Огірки і кабачки активно витягують вологу з ґрунту, тоді як картопля потребує стабільного, але помірного поливу.

Крім того, густе листя гарбузових культур створює тінь, через що картопля гірше розвивається і формує менше бульб.

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Соняшник: потужна коренева система

Соняшник — один із найагресивніших сусідів на городі. Його коріння заглиблюється в ґрунт і буквально «забирає» поживні речовини, залишаючи картоплю без необхідного живлення.

Додаткова проблема — висока тінь, яку створює рослина. У таких умовах кущі картоплі витягуються і дають слабкий урожай.

Селера і петрушка: несподіваний ефект

Зелень поруч із картоплею може здатися безпечною, але деякі види, як-от селера і петрушка, здатні сповільнювати ріст бульб. Це пов’язано з особливостями кореневих виділень, які впливають на розвиток сусідніх рослин.

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Яблуня та інші плодові дерева

Якщо картопля росте поблизу саду, варто враховувати вплив дерев. Коріння яблунь активно конкурує за вологу та живлення, а тінь від крони погіршує освітлення. У результаті бульби формуються дрібними та менш смачними.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Картопля Саджанці

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