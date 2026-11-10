Багато хто припускається цієї помилки. Чому картопля швидко проростає і як цьому запобігти

10 листопада, 10:26
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Де зберігати картоплю, щоб вона не проростала (Фото: MikeGoad/pixabay)

Де зберігати картоплю, щоб вона не проростала (Фото: MikeGoad/pixabay)

Картопля може зберігатися кілька місяців, однак неналежні умови нерідко призводять до появи паростків, розм’якшення та псування бульб.

Щоб овоч довше залишався свіжим, важливо враховувати температуру, освітлення та вологість, пише угорське видання Blikk.hu.

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Як правильно зберігати картоплю, щоб вона не проростала

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Основною причиною передчасного проростання картоплі є занадто висока температура та неправильне зберігання. У теплому приміщенні бульби швидше втрачають вологу й починають пускати паростки. Додаткову небезпеку становить сонячне світло: під його впливом картопля зеленіє і може накопичувати токсичний соланін.

Найкраще зберігати картоплю в темному, сухому та добре провітрюваному приміщенні за температури близько +4…+7 °C. За відсутності льоху невеликі запаси можна тримати в холодильнику. Прохолода сповільнює проростання, хоча тривале зберігання за низьких температур може вплинути на смак картоплі.

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Для зберігання підійдуть паперові пакети, сітчасті мішки або ящики з вентиляційними отворами. Від поліетиленових пакетів краще відмовитися: через накопичення вологи бульби можуть швидше загнивати.

Також картоплю рекомендують зберігати окремо від цибулі та часнику, оскільки ці продукти потребують різних умов зберігання.

За умови дотримання оптимальних умов картопля може залишатися свіжою протягом кількох місяців. При цьому запаси слід регулярно перебирати, видаляючи пошкоджені та підгнилі бульби. Картоплю, що сильно позеленіла, розм’якшилася або вкрилася численними паростками, краще не вживати.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Картопля Зберігання

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