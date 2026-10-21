Не в холодильнику. Де зберігати картоплю в квартирі, щоб вона довше залишалася свіжою

Картопля належить до тих овочів, які дуже важко зберігати взимку — особливо в міській квартирі. У теплі вона швидко псуються, а на морозі — гниють. Втім, існують певні поради, як зберегти овочі без прохолодного льоху.

Перед закладанням на зберігання картоплю необхідно перебрати. Зіпсовані бульбини слід одразу викинути. Якщо картопля лише починає втрачати свіжість, її ще можна використовувати для приготування страв.

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Картоплю слід зберігати в місці, захищеному від сильного холоду та світла, окремо від інших овочів. Оптимальна температура для зберігання — близько +5°C. Таких умов можна досягти на заскленому балконі. Картоплю краще тримати в дерев’яних ящиках, а не в мішках. Якщо на балконі дуже холодно, мішок або ящик можна обгорнути теплими речами. Картоплю також можна зберігати на кухні, але подалі від плити та мийки.

Якщо картоплі небагато, її можна покласти в холодильник, проте тривале зберігання там не допускається. Перед розміщенням у холодильнику картоплю слід помити й просушити. Її кладуть у нижні відсіки, окремо від інших овочів. Не рекомендується використовувати поліетиленові пакети — краще зберігати картоплю відкритою.

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