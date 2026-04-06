Королева полів. Який сорт картоплі обрати для посадки у 2026 році

Цей сорт картоплі, цінний за гладку текстуру, маслянистий смак та універсальність як на домашніх кухнях, так і в комерційному виробництві продуктів харчування.

Вже незабаром в Україні розпочнеться сезон посадки картоплі, тож варто заздалегідь визначитися із сортом.

Картопля сорту Королева Анна має середній вмісту крохмалю, привабливу довгасту форму із золотисто-жовтою шкіркою та кремово-жовтою м’якоттю, яка добре зберігає свою структуру під час приготування.

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Помірний вміст крохмалю гарантує, що вона не стане надто кашоподібною при варінні, але водночас добре хрусткою при смаженні. Завдяки своїй високій врожайності та адаптивності, Королева Анна стала популярним вибором як на українському, так і на європейському ринках.

Походження та історія

Королева Анна була виведена у Великій Британії на початку 2000-х років у рамках селекційної програми, спрямованої на створення універсальної, високоякісної столової картоплі з високою стійкістю до хвороб. Названа на честь елегантної британської монархині 18-го століття, цей сорт був розроблений для задоволення потреб сучасних споживачів, які шукають картоплю з чудовим смаком та кулінарними характеристиками.

Він швидко здобув популярність у Великій Британії та Ірландії, перш ніж поширився на захід Європи та Північ Америки, де зараз вирощується в комерційних цілях. Сорт був селективно виведений для стійкості до поширених хвороб картоплі, таких як фітофтороз та чорна ніжка, що зменшує потребу в хімічній обробці. Сьогодні Королева Анна визнана високоякісною універсальною картоплею, яку люблять як фермери, так і кулінарні професіонали за її консистенцію та чудовий смак.

Яка врожайність сорту Королева Анна

Сорт зазвичай має середній вміст крохмалю (14−17%), що розміщує її між восковими та борошнистими сортами та робить придатною для різних способів приготування. Бульби середнього та великого розміру, в середньому важать 120−200 грамів, мають довгасту форму та гладку золотисто-жовту шкірку, яка потребує мінімального очищення. М’якоть тверда, кремово-жовта і добре зберігає форму при варінні або приготуванні на пару, що робить її ідеальною для салатів та вишуканих страв. Цей сорт має вегетаційний період 90−110 днів і добре росте в помірному кліматі з добре дренованим, родючим ґрунтом. Сорт також демонструє добру стійкість до пошкоджень та помірну стійкість до поширених хвороб, що забезпечує високу якість врожаю за умови належного ведення господарства.

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Чим цінна Королева Анна

Середній вміст крохмалю забезпечує гладку, кремову консистенцію при варінні або розім'ятті, а також залишає приємну хрусткість при запіканні або смаженні.

Відомий своїм насиченим, маслянистим смаком, цей сорт покращує смак страв.

Картоплини цього сорту мають однакову довгасту форму з неглибокими вічками, що зменшує відходи під час очищення та покращує товарний вигляд.

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Демонструє сильну стійкість до фітофтори та помірну стійкість до чорної ніжки, що зменшує залежність від пестицидів.

Підходить для продажу свіжих продуктів у роздрібній торгівлі, громадського харчування та гурманських страв завдяки привабливому вигляду та надійним кулінарним якостям.

Як найкраще готувати Королеву Анну

Картопля сорту Королева Анна підходить для варіння, запікання, розминання та смаження, хоча зазвичай її не використовують для приготування чипсів чи виробництва крохмалю. Збалансований вміст крохмалю забезпечує збереження форми в картопляних салатах. Цей сорт особливо добре підходить для запікання з травами або оливковою олією, оскільки він набуває золотистої, хрусткої зовнішньої скоринки, залишаючись ніжним всередині.

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