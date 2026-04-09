Улюблена багатьма картопля фрі може стати менш шкідливою — і при цьому не втратити ні золотисту скоринку, ні знайомий смак.

Дослідники з University of Illinois Urbana-Champaign запропонували технологію, яка дає змогу зменшити кількість олії в готовому продукті завдяки поєднанню класичного смаження та мікрохвильового нагріву.

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На тлі зростаючого інтересу до більш здорових версій звичного фастфуду така розробка може стати справжнім проривом для харчової індустрії. Новий підхід не тільки зменшує жирність страви, а й скорочує час приготування, що особливо важливо для масового виробництва.

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У чому суть відкриття

Головна проблема звичайного смаження в тому, що в міру випаровування вологи всередині картоплі утворюються мікропорожнечі. Саме в них потім втягується гаряча олія, через що фрі стає калорійним.

Мікрохвилі змінюють сам механізм цього процесу. Вони прогрівають продукт не зовні, а відразу по всій товщині, змушуючи молекули води активніше перетворюватися на пару. За рахунок цього всередині картоплі довше зберігається позитивний тиск, який буквально виштовхує олію назовні і заважає їй глибоко проникати в м’якоть.

Саме це, за словами вчених, дає змогу отримати більш «легку» версію картоплі фрі без помітної різниці в смаку.

Чому мікрохвильовки однієї замало

Повністю замінити класичне смаження мікрохвилями не можна. Дослідники зазначають, що в такому разі картопля виходить м’якою і вологою, без фірмового хрускоту.

Тому оптимальною виявилася гібридна схема:

традиційний нагрів формує золотисту скоринку;

мікрохвилі зменшують вбирання олії;

час приготування скорочується;

смак і текстура залишаються звичними.

Фактично йдеться про технологію, яка дає змогу зробити популярний продукт кориснішим без відчуття компромісу для споживача.

Що це означає для ринку їжі

Автори дослідження вважають, що рішення може швидко зацікавити виробників заморожених напівфабрикатів, мережі швидкого харчування та ресторани. Наявні промислові фритюрниці можна відносно недорого дооснастити мікрохвильовими генераторами, не змінюючи повністю виробничу лінію.

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Якщо технологія вийде в масове виробництво, на полицях може з’явитися картопля фрі з меншим вмістом жиру, яка за смаком майже не відрізнятиметься від класичної.

Для індустрії здорового харчування це рідкісний випадок, коли наука пропонує не заміну улюбленому продукту, а його поліпшену версію.

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