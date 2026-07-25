Агрономи назвали сорт картоплі, який успішно пережив екстремальну весну та спеку

Надзвичайно холодна весна та спека, що настала після неї, стали серйозним випробуванням для картоплі у 2026 році. Проте деякі сорти зуміли адаптуватися до погодних аномалій і продовжують активно нарощувати врожай.

Одним із таких став середньопізній сорт Джолін, який під час контрольних викопувань продемонстрував потенціал урожайності майже 30 т/га, йдеться в сюжеті YouTube-каналу Агріко Україна.

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Контрольні викопування, проведені 4 липня в господарстві Агріко Україна, засвідчили, що сорт Джолін успішно компенсує наслідки холодної весни. Під кущем картоплі, висадженої 1 травня, агрономи виявили 685 г бульб. За густоти посадки 48 тис. рослин на гектар це відповідає потенційній урожайності близько 30 тонн із гектара. Водночас до завершення вегетації залишається ще півтора-два місяці, тому врожайність може суттєво зрости.

За словами головного агронома Віктора Резника, через аномально низькі температури навесні рослини сформували менше бульб, ніж зазвичай. Попри це, сорт Джолін зараз демонструє одні з найкращих темпів росту й уже наздоганяє ультраранні сорти за інтенсивністю формування врожаю.

Високі результати продемонстрував і сорт Раномі. Після перенесеної фітотоксичності, спричиненої підвищеною концентрацією бору та спекотною погодою, рослини відновилися завдяки обробці амінокислотами. Під час підкопування під одним кущем нарахували 18 товарних бульб загальною масою 1,55 кг.

Водночас фахівці попереджають, що погодні умови 2026 року зберігають ризик виникнення другої хвилі бульбоутворення, тому аграріям рекомендують своєчасно проводити профілактичні обробки проти альтернаріозу, щоб зберегти якість майбутнього врожаю.

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