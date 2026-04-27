У США міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший розповів у соцмережі X власну історію боротьби із вісциральним жиром. Після того, як МРТ, зроблене рік тому, показало, що його «органи були вкриті вісцеральним жиром», як він сказав у відео, лікар повідомив йому, що дотримання м’ясоїдної дієти може допомогти позбутися жиру протягом 90 днів. Про це повідомляє The New York Times.

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Як заявив міністр, вже за місяць дієти його вісцеральний жир зменшився на 40 відсотків. Тепер, додав чоловік, він «знизився до 1 відсотка вісцерального жиру». Видання пише, що на запит про роз’яснення того, що Кеннеді-молодший мав на увазі під цим, Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб не надало відповіді.

Очільник міністерства є відомим прихильником carnivore diet (м’ясоїдної дієти). Раніше NV FOOD писав, що на своїй посаді він запровадив значні зміни до Дієтичних рекомендацій для американців — урядового посібника щодо того, що їсти та в якій кількості. Новина про це стала гучною й поза межами Америки. Також Кеннеді-молодший пропагує рух Зробімо Америку знову здоровою, де основою є користь цієї дієти для здоров’я. Міністр стверджує, що вона покращила його «ясність розуму» та допомогла йому схуднути. «Близько половини кабінету міністрів зараз дотримуються цієї ж дієти», — сказав він у відео, опублікованому в X.

Однозначних рекомендацій щодо користі чи шкоди міжнародна спільнота вчених не висуває. М’ясна дієта має як і переваги, так і серйозні негативні наслідки. Прихильники карніворства, як правило, їдять лише продукти тваринного походження, такі як яловичина, курятина, свинина, риба, яйця та повножирні молочні продукти. Продукти, багаті вуглеводами, такі як фрукти, овочі, зернові, горіхи, насіння та бобові, не рекомендуються, хоча містер Кеннеді зазначав, що він їсть ферментовані овочі, такі як кімчі та квашена капуста.

Оскільки м’ясоїдна дієта настільки обмежувальна, деякі люди, які її дотримуються, худнуть, а втрата ваги може призвести до певної втрати вісцерального жиру. Про це повідомив доктор Семюел Кляйн, професор медицини та науки про харчування в WashU Medicine в Сент-Луїсі.

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Що таке вісцеральний жир

Вісцеральний жир — це тип жиру, який зберігається глибоко в черевній порожнині, навколо внутрішніх органів, таких як кишечник, підшлункова залоза та нирки. Надмірна кількість вісцерального жиру пов’язана з підвищеним ризиком діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань та порушенням метаболічного здоров’я.

«Якщо у вас високий рівень вісцерального жиру, у вас проблеми», — заявив доктор Кляйн. Водночас докторка Мелані Джей, директорка Комплексної програми дослідження ожиріння NYU Langone зазначила: «Дослідження показують, що вісцеральний жир є більш небезпечним, ніж підшкірний жир — „защемлений“ тип, який знаходиться безпосередньо під шкірою і, як правило, накопичується навколо стегон, сідниць, живота та стегон». Саме тому мати «яблукоподібну» фігуру, з більшою кількістю жиру навколо середньої частини тіла, зазвичай більш небезпечно, ніж мати «грушоподібну» фігуру, з більшою кількістю жиру навколо стегон і сідниць.

Нині немає жодних доказів того, що м’ясоїдна дієта (або будь-яка інша дієта) повністю зменшить вісцеральний жир за короткий проміжок часу, наприклад, за 90 днів. Окрім того, за словами доктора Кляйн, нормально мати невелику його кількість.

Також не потрібно робити МРТ всього тіла, щоб зрозуміти свій рівень вісцерального жиру. Найпростіший спосіб оцінити його — виміряти об'єм талії. Ваш лікар також може перевірити інші аспекти вашого метаболічного здоров’я, такі як артеріальний тиск, рівень цукру в крові, рівень ліпідів у крові та маркери запалення у вашій крові. Якщо об'єм вашої талії та результати аналізів в нормі, сказала докторка Мелані Джей, у вас, ймовірно, немає великої кількості вісцерального жиру.

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Чим небезпечна м’ясоїдна дієта

Існують деякі побоювання щодо вживання в їжу переважно м’яса. Дієти з високим вмістом обробленого та червоного м’яса пов’язані з більшим ризиком розвитку діабету 2-го типу та раку, як-от колоректальний рак, захворюваність на який зростає серед молодих людей. М’ясоїдна дієта, як правило, містить багато насичених жирів, які можуть підвищити рівень ЛПНЩ (або «поганого») холестерину в крові, а з ним і ризик серцево-судинних захворювань. Вживання фруктів, овочів, цільного зерна, бобових та інших рослинних продуктів пов’язане зі зниженням ризику цих захворювань, тому відмова від них під час м’ясоїдної дієти означає, що ви втратите такі переваги. Вам також не вистачатиме корисної клітковини.

Для довготривалого здоров’я, включаючи підтримку низького рівня вісцерального жиру, докторка Джей рекомендує дотримуватися збалансованої дієти. Вона зазвичай рекомендує дієту в середземноморському стилі, яка робить акцент на овочах, цільному зерні, бобових, горіхах, рибі та здорових кулінарних оліях, таких як оливкова олія та олія каноли. Цей режим харчування підкріплений десятиліттями досліджень, які показують, що він може знизити ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу та інших хронічних захворювань. Фізичні вправи, особливо серцево-судинні вправи, також можуть допомогти зменшити вісцеральний жир, навіть якщо ви не худнете, сказав доктор Кляйн.