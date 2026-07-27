Чому капуста не зав’язує качани: городник пояснив, чого бракує рослині

Капуста, яка активно нарощує зелену масу, але тривалий час не формує качанів, найчастіше відчуває дефіцит трьох важливих елементів — фосфору, калію та бору.

Виправити ситуацію можна за допомогою доступних підживлень і правильного догляду. Про перевірений спосіб розповів городник Іван Саврій.

Чому капуста не зав’язує качани

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За словами городника, однією з найпоширеніших причин відсутності качанів є нестача поживних речовин, що відповідають саме за їх формування. Якщо рослина отримує переважно азот, вона продовжує нарощувати листя, тоді як утворення качана сповільнюється.

«Якщо рослина має багато листя, але не утворює качана, їй бракує фосфору, калію та бору», — пояснює Іван Саврій.

Не менш важливим чинником залишається полив. У спекотну погоду капуста швидко витрачає вологу, а пересихання ґрунту може зупинити розвиток рослини.

«Щоб капуста зав’язалася, їй потрібен регулярний полив, особливо в спеку й на сонці, а також своєчасне підживлення», — зазначає городник.

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Чим підживити капусту для формування великих качанів

Одним із найдоступніших джерел калію та фосфору вважається деревна зола. Вона допомагає заповнити дефіцит елементів, необхідних для формування щільних качанів.

Для приготування підживлення одну склянку просіяної золи заливають 10 літрами води, дають настоятися щонайменше 15 хвилин, після чого поливають рослини під корінь. На один кущ витрачають близько літра настою.

Навіщо капусті бор

Бор відіграє ключову роль у процесі формування качанів, тому городник радить провести позакореневе підживлення.

Для приготування розчину необхідно розчинити 5 г борної кислоти у 200 мл гарячої води, а потім додати цей концентрат до 10 літрів чистої води. Отриманим розчином обприскують листя капусти у вечірній час або в похмуру погоду.

Така обробка допомагає заповнити дефіцит бору та стимулює зав’язування качанів.

Чому важливо мульчувати грядки

Після підживлення важливо зберегти вологу в ґрунті. У спекотну погоду перегрів кореневої системи погіршує засвоєння поживних речовин, що негативно позначається на розвитку культури.

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Щоб уникнути цього, фахівці рекомендують замульчувати ґрунт навколо рослин соломою або скошеною травою. Мульча зменшує випаровування вологи, захищає коріння від перегріву та допомагає підтримувати стабільну вологість ґрунту.

Які правила догляду не можна ігнорувати

Для отримання великих і щільних качанів капуста потребує комплексного догляду. Окрім підживлення, слід регулярно поливати рослини, розпушувати ґрунт після зволоження, видаляти бур’яни та періодично підгортати кущі для розвитку додаткової кореневої системи.

За умови дотримання цих рекомендацій та своєчасного внесення бору, калію і фосфору капуста швидше починає формувати головки, а врожай виходить більшим і краще зберігається взимку.

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