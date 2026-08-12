Знайти ресурс у подорожах. В Україні запустили національну кампанію До себе через рідне

Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) та BRAND UKRAINE спільно із Saatchi&Saatchi Ukraine оголосили про запуск національної кампанії До себе через рідне .

Вона стала частиною програми Подорож до себе. Шляхи відновлення, яка має популяризувати подорожі Україною не лише як спосіб відпочинку, а й як інструмент ментального та фізичного відновлення.

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В основі кампанії — ідея Рідне відновлює найкраще. Її автори пропонують українцям по-новому поглянути на внутрішній туризм і шукати ресурс у знайомих ландшафтах, культурі, традиціях, мистецтві, локальній кухні та спілкуванні з людьми.

«Креативна ідея кампанії — показати, що у подорожах Україною можна віднайти шлях до себе та внутрішнього спокою, які так часто губляться у шаленому ритмі щоденного життя», — пояснила директорка Saatchi&Saatchi Ukraine Тетяна Сливко.

За її словами, українські полонини, поля, краєвиди, культура та традиції можуть стати джерелом опори, допомогти сповільнитися, відновити сили та знайти внутрішній ресурс. Тому кампанія задумана не як традиційний туристичний путівник, а як запрошення відкривати місця та практики, пов’язані з відновленням і переосмисленням власного зв’язку з Україною.

Як працюватиме платформа для мандрівників

Практичною частиною ініціативи стала туристична платформа dosebe.travel. Вона має виконувати функцію персонального помічника та допомагати користувачам формувати маршрути залежно від їхніх інтересів, потреб і бажаного формату відпочинку.

Платформу створили за підтримки Швейцарсько-українського проєкту Згуртованість та регіональний розвиток України UCORD, який реалізується за підтримки Швейцарії компанією NIRAS Sweden AB.

Голова ДАРТ Наталя Табака зазначила, що мета проєкту — зробити внутрішні подорожі одним зі способів відновлення українців. Особливу увагу при цьому планують приділяти військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх родин.

«Цей цифровий простір допоможе кожному знайти місце, де можна сповільнитися, відновити сили й відчути ресурс рідної землі. Особливо важливо створити такі можливості для військових, ветеранів та їхніх родин, адже сьогодні відновлення — не розкіш, а необхідність», — наголосила Табака.

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Локації перевірятимуть перед додаванням на сайт

Організатори заявляють, що об'єкти не потраплятимуть на платформу автоматично. Локації проходять відбір командою проєкту, Комісією та Експертною радою програми. Під час перевірки враховують відповідність концепції проєкту та встановленим критеріям, а також дотримання законодавства.

У програму можуть потрапити лише ті учасники туристичного ринку, які працюють легально, сплачують податки та відповідають обов’язковим вимогам.

Окремо на сайті передбачені позначки безбар'єрності. Вони мають допомогти людям з інвалідністю та маломобільним мандрівникам заздалегідь оцінити доступність конкретної локації й спланувати поїздку.

Також користувачі зможуть шукати пропозиції для військовослужбовців і ветеранів. В описах об'єктів зазначатиметься інформація про пільги, зокрема знижки на проживання, які в окремих випадках можуть сягати 100%. Для таких пропозицій передбачено окремий фільтр.

Що з'явиться на платформі надалі

Наразі dosebe.travel працює у тестовому режимі як базова MVP-версія. У майбутньому організатори планують розширювати перелік учасників і функціональність сервісу.

За словами голови BRAND UKRAINE Марії Липяцької, на платформі мають з’явитися готові та авторські маршрути для відновлення, AI-помічник та інші інструменти для планування подорожей.

«За кожною точкою на платформі — перевірений готель, садиба, гастролокація, музей, природний парк чи інший учасник, що поділяє цінності програми. Ми прагнули спростити планування подорожей Україною і надихнути українців знаходити час та місця для відновлення», — зазначила Липяцька.

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Паралельно з платформою команда запустила сторінки «Подорожі до себе» в Instagram, Facebook і Threads. Там планують розповідати про українські локації, маршрути та можливості для відпочинку й відновлення.

Чому українці шукають можливості для відновлення

Запуск кампанії відбувається на тлі високого запиту українців на психологічне та фізичне відновлення після тривалого життя в умовах повномасштабної війни.

29 липня у Києві представили результати першого національного дослідження туристичної поведінки українців Туризм під час війни: дані, інсайти. Його провела соціологічна компанія Gradus на замовлення BRAND UKRAINE та ДАРТ у межах програми Подорож до себе. Шляхи відновлення.

За результатами опитування, 66% українців заявили про гостру потребу у відновленні. Водночас 45% респондентів назвали подорожі та зміну обстановки одним із найбільш ефективних для себе способів відновити сили.

Таким чином, автори програми розраховують перетворити внутрішній туризм із класичного формату поїздок на відпочинок на ширшу систему, яка поєднуватиме подорожі, знайомство з українськими регіонами, культурою та локальними традиціями з практиками відновлення.

До реалізації програми долучилася низка благодійних організацій, туристичних проєктів, бізнесів та державних компаній. Серед партнерів — Saatchi&Saatchi Ukraine, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Сумський державний університет, Тойота-Україна, UKRNAFTA та Укрзалізниця.