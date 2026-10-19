Один із найвідоміших французьких сирів не міг би мати іншої історії, окрім як буремної і заплутаної. Своє випробування міцності камамбер отримав під час світових воєн.

Після Першої світової війни камамбер, незважаючи на своє нормандське коріння, виготовлявся по всій Франції і таким чином став національним сиром, який оповіщав про майбутню перемогу. Шарль де Голль, лідер Франції та глава французького уряду у 1958−1969 роках, одного разу нібито висловив своє розчарування політикою, вигукнувши: «Дорогий друже, неможливо просто об'єднати націю, яка виробляє 265 видів сиру» (в інших версіях цитата має різну кількість сирів). Раніше, під час Другої світової війни, Вінстон Черчилль висловив свою віру в остаточну перемогу словами: «Країна, яка здатна дати світові 360 сирів, не може загинути».

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Хоча сир став патріотичним і вихваляв союзників ще у 1914−1918 роках, перед тим, як зрозуміти історичний контекст, пропонуємо згадати, що таке камамбер. Ним називають м’який і вершковий сир, виготовлений з коров’ячого молока з білою пліснявою скоринкою, яка може мати червоні плями. Камамбер був винайдений на околицях села Камамбер у французькій Нормандії в 1790-х роках сироваркою на ім'я Марі Халель разом із місцевим священиком, хоча правдивість цієї історії є під сумнівом у істориків.

Уже до кінця 19 століття камамбер продавався в Парижі та за кордоном, а приваблені успіхом сиру, сировари у Східній та Центральній Франції почали виробляти продукт під назвою «façon camembert» — схожий на оригінальний сир. Для боротьби з такими імітаціями у 1909 році був створений Синдикат виробників справжнього нормандського камамбера (Syndicat des Fabricants du Véritable Camembert de Normandie). Він, за прикладом шампанського, прагнув зареєструвати назву камамбер за найменуванням місця походження (попередник сучасного географічного зазначення) відповідно до закону 1905 року про запобігання шахрайству. Реєстрація дозволила б Синдикату заборонити будь-якому сиру, виробленому за межами Нормандії, називатися «камамбером».

Однак їхні зусилля були безуспішними, а у 1914 році розпочалася. Тим не менше, попри дефіцит молока та мобілізацію робочої сили, сировари по всій Франції намагалися виробляти свій продукт. А Синдикат розцінив умови, створені війною, як можливість досягти своєї мети: отримати найменування місця походження. Керівництво організації уклало договір з Військовим міністерством про постачання французьким військам камамберу. Метою сироварів було створити репутацію серед споживачів за межами своїх традиційних ринків: Нормандії та Парижа.

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У своїй книзі Камамбер: національний міф письменник П'єр Буасар дослідив, що Синдикат навіть планував вкладати невеликий буклет у кожну коробку сиру. Цей буклет пояснював би французьким солдатам, що таке справжній сир камамбер, і посилював би визнання печатки Синдикату. Однак французька влада цього не дозволила, хоча камамбер все одно був частиною щоденного раціону приблизно двох мільйонів солдатів.

Після закінчення Першої світової війни та повернення солдатів додому вони почали вимагати сир камамбер у місцевих магазинах у своїх селах по всій Франції. Він поступово набув загальнонаціональної репутації, не в останню чергу завдяки його міцному зв’язку з військовими зусиллями та «пуалусами» (французькими піхотинцями), про що свідчить упаковка 1920-х років.

Скриншот упаковок сиру часів Першої світової війни / Фото: сайт FUSAC Paris Classifieds

Загалом, пакування сирів було окремою гілкою сирної пропаганди. Колекціонери знаходять кілька етикеток із зображенням французького солдата в окопах, де особливістю є гра слів. Додавання апострофа до прізвища фельдмаршала Жоффра дає двозначну етикетку, яка одночасно прославляє Жоффра як найкращого генерала Joffre le meilleur (він був переможцем у битві на Марні у вересні 1914 року) і рекламує найкращий сир J’offre le meilleur.

Серед інших етикеток, які зберегли колекціонери, є камамбер Перемога, виготовлений — передчасно — у 1915 році. Також «камамбер переможців» із зображенням президента Ради Клемансо з генералом Петеном, також передчасно надрукований у 1917 або 1918 році.

Така популярність та мистецький підхід поруч із підвищеним попитом спричинили хвилю підробок. Інші французькі регіони, такі як Pays de Loire або Lorraine, також почали виробляти свій власний «камамбер», а, наприклад, данські сировари почали постачати «камамбер» до Англії. Лише після десятків років зусиль того самого Синдикату, щоб географічно затвердити свій продукт, це вдалося зробити. У 1983 році виробникам вдалося зареєструвати Camembert de Normandie (Камамбер з Нормандії) як географічне зазначення. Однак «камамбер» залишається загальною назвою для м’якого та вершкового сиру. Синдикат, який планував використати війну як привід отримати географічне зазначення, іронічно став жертвою власного успіху.