Зниження тиску і профілактика діабету. Сім корисних властивостей калини для здоров’я та що приготувати з її плодів

Калина має корисні властивості та її можна додати в раціон (Фото: freepik)

Розповідаємо чим калина може бути корисною для здоров’я, як приготувати з неї десерти, напої і не тільки та чи може ягода бути шкідливою.

Калина вважають одним із символів України. Яскраво-червоні ягоди не тільки прикрашають осінні сади, а й є джерелом вітамінів та корисних речовин. Звичайна калина (Viburnum opulus) — квітучий чагарник, що росте в Європі, а також у деяких частинах Африки, Азії та Північної Америки. У традиційній медицині її кора відома як «кора від спазмів» і застосовується для зняття м’язових судом.

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Окрім лікувальних властивостей, калина має яскраво виражений смак, тому її додають в їжу та напої. Попри користь ягоди, вживати її можна не усім.

Сім корисних властивостей калини для здоров’я

1. Калина помічна для профілактики утворення каменів у нирках

Кора калини використовується в нетрадиційній медицині з різною метою. Є припущення, що вона допомагає полегшити біль від спазмів, а деякі недавні дослідження показують, що вона може допомогти запобігти утворенню каменів у нирках. Плоди калини можуть потенційно допомогти зменшити ризик утворення каменів у нирках завдяки вмісту цитратів. Дефіцит цитратів у сечі може сприяти утворенню каменів, тому лікарі рекомендують дієту з продуктами, багатими на цитрати, такими як лимони і лайми. Плоди калини також містять органічні кислоти, які можуть відігравати певну роль у підтримці кислотно-лужного балансу сечі. Проте наукових доказів щодо їхньої ефективності у профілактиці або лікуванні каменів у нирках поки недостатньо.

2. Калина корисна для жіночого здоров’я

Дехто приймає добавки з кори калини для полегшення симптомів передменструального синдрому, а також для лікування безсоння, тривоги та раку. Назва кори калини походить від її використання як знеболювального засобу при спазмах, зокрема менструальних. Одне дослідження показало, що рослинна добавка, яка містить кору калини, серед інших інгредієнтів, допомагає зменшити симптоми ПМС. Попри довгу історію використання калини як засобу для лікування спазмів, існує мало наукових доказів, що підтверджують це твердження. Також одне дослідження на щурах показало, що антиоксиданти в корі калини можуть допомогти в лікуванні ендометріозу — захворювання, яке вражає жіночу репродуктивну систему.

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Калину можна використовувати для декорації випічки / Фото: VadimVasenin/depositphotos

3. Калина може бути помічною при закрепах

Хоча ягоди і квіти зазвичай не входять до складу добавок з кори калини, вони можуть мати інші переваги для здоров’я, включаючи полегшення закрепів. проте, докази, що підтверджують ці ефекти, обмежені.

4. Калина корисна для зниження тиску

Калина в раціоні може допомогти знизити кров’яний тиск. Інші рослинні добавки з родини калинових, такі як чорноплідна горобина, можуть мати подібні ефекти.

Калина корисна для профілактики деяких недуг / Фото: pexels

5. Калина корисна для профілактики діабету

Кора калини містить багато флавоноїдів і каротиноїдів — двох антиоксидантів, які можуть допомогти запобігти і повернути назад пошкодження клітин у вашому організмі. Вони також можуть допомогти знизити ризик розвитку діабету 2 типу. Насправді ці антиоксиданти мають протидіабетичну дію в дослідженнях на тваринах і в пробірках.

6. Калина корисна для профілактики безсоння

Кора калини також широко використовується в нетрадиційній медицині для лікування безсоння і тривоги. Однак дослідження цих переваг вкрай обмежені.

Калина має багато корисних для здоров'я властивостей / Фото: pexels

7. Калину можна легко додати в раціон

З калини можна робити сік, варення, компоти та додавати в чай. Напої не лише смачні, а й містять корисні речовини, хоча частина вітамінів може руйнуватися під час нагрівання. Плоди калини також можна використовувати для приготування випічки, варення або додавати до салатів. Проте, сирі ягоди калини варто вживати в обмеженій кількості через природну гіркоту та наявність глікозидів, що у великій кількості можуть викликати дискомфорт у шлунку. Щоб ягоди стали м’якшими та більш приємними на смак, їх варто термічно обробити.

Пиріг із калини та яблук Ця випічка ідеально смакуватиме з чаєм або молоком. Перед подачею пиріг можна посипати цукровою пудрою або подавати з медом! Перейти до рецепту

По-полтавськи: рецепт забутої традиції приготування пиріжків з калиною Цей рецепт був дуже популярним раніше на Полтавщині, де з нетерпінням чекали перших холодів, щоб зібрати калину, адже таким чином знижувалася її характерна гіркота. Перейти до рецепту

Рецепт варення з калини та гарбуза Це солодке варення з нотою терпкості ідеально пасуватиме до оладок, млинців чи ваших інших улюблених десертів. Перейти до рецепту

Рецепт пряного соусу з калини: до м'яса чи риби Він виходить не тільки смачний, а й корисний, адже містить вітамін С, зміцнює імунітет і додає стравам незвичного смаку. Перейти до рецепту

Чи може калина бути шкідливою для здоров’я

Немає достовірних даних про серйозні побічні ефекти, пов’язані з добавками з кори калини або вживання ягід у раціоні. Однак, якщо ви вагітні або годуєте грудьми, перед вживанням варто проконсультуватися з лікарем. Також варто пам’ятати, що сирі ягоди калини можуть викликати розлад травлення через вміст глікозидів, особливо у великих кількостях. Тому їх рекомендується вживати після термічної обробки.

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