Готуйтеся. 10 рецептів з кабачка, які потрібно мати на увазі зараз і влітку

13 травня, 13:09
Курка з кабачками під сиром (Фото: сайт klopotenko.com)

Курка з кабачками під сиром (Фото: сайт klopotenko.com)

Ці зелені овочі є улюбленцями простих домашніх страв та закусок. Утім, іноді кількість кабачків викликає розгубленість: що з них готувати? Маємо відповідь.

Кабачок — один із найлегших літніх овочів для вирощування, тому знайти вдома десяток-другий не буде дивиною. Кабачки можна консервувати та залишати для тривалого зберігання. Утім, на початку сезону потрібно насолодитися ними в піку смаку.

Реклама

Страви у цій добірці не мають смаку сумної дієтичної їжі чи, навпаки, жирної закуски з майонезом на хлібі. Тут є золотисті вафлі, фаршировані човники, легка сирна лазанья, ніжний рататуй, запечене м’ясо з кабачком та інші прості рецепти на кожен день. Обирайте той, що приглянувся, і починайте готувати. Тут знайдеться щось як для сніданків, так і для обідів чи вечерь.

Голубці з кабачка: з булгуром і томатним соусом

Замініть капусту на кабачок і ви приємно здивуєтесь свіжому смаку, новизні та соковитості.
Перейти до рецепту

Хрусткий пиріг із філо з кабачком, бобовими і крем-сиром: легка ідея для вечері

Ароматна закуска зі свіжих овочів, сиру та готового тіста — чудове доповнення до будь-якої трапези або повноцінна страва. Приготуйте й насолоджуйтеся смаком Близького Сходу.
Перейти до рецепту

По-французьки з кабачком: рецепт курячого філе у духовці

М'ясо по французьки засмакує ще краще з цим сезонним овочем. Не забудьте й про ароматні трави, щоб додати страві родзинки.
Перейти до рецепту

Фаршировані кабачки з куркою - рецепт для усієї родини

Ця проста сезонна закуска чудово смакуватиме на вечерю чи святковий обід на вихідних і просто вразить гостей ароматом через вдале поєднання спецій.
Перейти до рецепту

Піца з кабачків за рецептом: мінімум борошна та максимум смаку

Кабачковий сезон вже на порозі. Готуйте рецепти, що цікавого приготувати, наприклад, як ця розкішна домашня піца з кабачків.
Перейти до рецепту

Золотисті кабачкові вафлі: швидкий та корисний сніданок

Як правило, класичні бельгійські вафлі подають як солодку страву з різними додатками, як-от мед, варення, морозиво тощо. А як щодо чогось солоного?
Перейти до рецепту

М'які та золоті: рецепт оладок з кабачка

Ці оладки з кабачків із йогуртовим соусом і свіжою м’ятою та пікантним часником. Лише скуштуйте – і ви ніколи не захочете їсти кабачки з майонезом.
Перейти до рецепту

Фермерська фрітата: рецепт омлету в італійському стилі з овочами та сиром

Насичена свіжими овочами та беконом, ця фермерська фритата - один із улюбленців публіки на сніданок. Це ідеальний спосіб використати улюблені продукти у ранковій страві.
Перейти до рецепту

Хрусткі смажені кабачкові скибочки по-італійськи

Ця ароматна закуска стане чудовою альтернативою смаженій картоплі і допоможе відчути справжній смак літа у вашій тарілці. Ароматний пармезан додасть приємного присмаку та більш насиченого смаку.
Перейти до рецепту

Кабачкова панцанелла: як зробити простий салат зіркою столу

Це салат, що поєднує простоту приготування й багатий смак. Запечені овочі, хрусткий хліб і томати створюють по-справжньому літню страву, яку хочеться готувати знову й знову.
Перейти до рецепту
Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   кабачки рецепт Їжа Овочі

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies