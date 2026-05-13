Готуйтеся. 10 рецептів з кабачка, які потрібно мати на увазі зараз і влітку

Ці зелені овочі є улюбленцями простих домашніх страв та закусок. Утім, іноді кількість кабачків викликає розгубленість: що з них готувати? Маємо відповідь.

Кабачок — один із найлегших літніх овочів для вирощування, тому знайти вдома десяток-другий не буде дивиною. Кабачки можна консервувати та залишати для тривалого зберігання. Утім, на початку сезону потрібно насолодитися ними в піку смаку.

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Страви у цій добірці не мають смаку сумної дієтичної їжі чи, навпаки, жирної закуски з майонезом на хлібі. Тут є золотисті вафлі, фаршировані човники, легка сирна лазанья, ніжний рататуй, запечене м’ясо з кабачком та інші прості рецепти на кожен день. Обирайте той, що приглянувся, і починайте готувати. Тут знайдеться щось як для сніданків, так і для обідів чи вечерь.

Голубці з кабачка: з булгуром і томатним соусом Замініть капусту на кабачок і ви приємно здивуєтесь свіжому смаку, новизні та соковитості. Перейти до рецепту

Хрусткий пиріг із філо з кабачком, бобовими і крем-сиром: легка ідея для вечері Ароматна закуска зі свіжих овочів, сиру та готового тіста — чудове доповнення до будь-якої трапези або повноцінна страва. Приготуйте й насолоджуйтеся смаком Близького Сходу. Перейти до рецепту

По-французьки з кабачком: рецепт курячого філе у духовці М'ясо по французьки засмакує ще краще з цим сезонним овочем. Не забудьте й про ароматні трави, щоб додати страві родзинки. Перейти до рецепту

Фаршировані кабачки з куркою - рецепт для усієї родини Ця проста сезонна закуска чудово смакуватиме на вечерю чи святковий обід на вихідних і просто вразить гостей ароматом через вдале поєднання спецій. Перейти до рецепту

Піца з кабачків за рецептом: мінімум борошна та максимум смаку Кабачковий сезон вже на порозі. Готуйте рецепти, що цікавого приготувати, наприклад, як ця розкішна домашня піца з кабачків. Перейти до рецепту

Золотисті кабачкові вафлі: швидкий та корисний сніданок Як правило, класичні бельгійські вафлі подають як солодку страву з різними додатками, як-от мед, варення, морозиво тощо. А як щодо чогось солоного? Перейти до рецепту

М'які та золоті: рецепт оладок з кабачка Ці оладки з кабачків із йогуртовим соусом і свіжою м’ятою та пікантним часником. Лише скуштуйте – і ви ніколи не захочете їсти кабачки з майонезом. Перейти до рецепту

Фермерська фрітата: рецепт омлету в італійському стилі з овочами та сиром Насичена свіжими овочами та беконом, ця фермерська фритата - один із улюбленців публіки на сніданок. Це ідеальний спосіб використати улюблені продукти у ранковій страві. Перейти до рецепту

Хрусткі смажені кабачкові скибочки по-італійськи Ця ароматна закуска стане чудовою альтернативою смаженій картоплі і допоможе відчути справжній смак літа у вашій тарілці. Ароматний пармезан додасть приємного присмаку та більш насиченого смаку. Перейти до рецепту