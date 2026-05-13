Готуйтеся. 10 рецептів з кабачка, які потрібно мати на увазі зараз і влітку
13 травня, 13:09
Курка з кабачками під сиром (Фото: сайт klopotenko.com)
Ці зелені овочі є улюбленцями простих домашніх страв та закусок. Утім, іноді кількість кабачків викликає розгубленість: що з них готувати? Маємо відповідь.
Кабачок — один із найлегших літніх овочів для вирощування, тому знайти вдома десяток-другий не буде дивиною. Кабачки можна консервувати та залишати для тривалого зберігання. Утім, на початку сезону потрібно насолодитися ними в піку смаку.
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Страви у цій добірці не мають смаку сумної дієтичної їжі чи, навпаки, жирної закуски з майонезом на хлібі. Тут є золотисті вафлі, фаршировані човники, легка сирна лазанья, ніжний рататуй, запечене м’ясо з кабачком та інші прості рецепти на кожен день. Обирайте той, що приглянувся, і починайте готувати. Тут знайдеться щось як для сніданків, так і для обідів чи вечерь.
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