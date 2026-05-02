Не бояться посухи. П’ять сортів кабачків, що дають щедрий урожай за будь-якої погоди

2 травня, 11:54
Кабачки можуть давати гарний врожай при найсуворіших погодніх умовах (Фото: depositphotos/АІ)

Кабачки можуть давати гарний врожай при найсуворіших погодніх умовах (Фото: depositphotos/АІ)

Домашні кабачки часто значно ніжніші й ароматніші, ніж ті, що продають у супермаркетах. Розповідаємо, які з них варто посадити, щоб отримати справді щедрий і смачний урожай.

Кабачок — це надзвичайно корисний, поживний та смачний овоч. Також він легко готується і недорого коштує. Овоч містить багато поживних речовин, тому їхнє часте споживання може мати різноманітні переваги для здоров’я. Загалом кабачки походять з Америки, та популярний сорт цукіні був вперше виведений на початку 1800-х років в Італії. Овочі використовуються в народній медицині для лікування застуди, болю та різних захворювань. Однак не всі способи вживання підтверджені науково.

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Види кабачка, що продаються в продуктових магазинах і на фермерських ринках, вирощуються як високоврожайні, привабливі та стійкі до хвороб. Проте вони не такі смачні, як деякі сорти, які ви можете виростити самостійно. Розповідаємо, які сорти найкраще вирощувати вдома.

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Почніть з основ

Кабачки чутливі до морозів, тому перед посадкою зачекайте, поки небезпека заморозків мине й потеплішає. Рослини найкраще ростуть на багатому, добре дренованому ґрунті, але ґрунт середньої родючості все одно дасть хороший урожай. Садіть у місці з гарною циркуляцією повітря, щоб допомогти зберегти рослини здоровими. Кабачки можна сіяти на пряму або ж вирощувати з розсади.

Тривалість дозрівання залежить від сорту, але як тільки плоди стануть достатньо великими для збору, обов’язково часто їх збирайте. Збір врожаю приблизно кожні кілька днів забезпечить рослинам утворення нових плодів. Якщо рослини не збирати, вони перестануть утворювати нові плоди та спрямовуватимуть свою енергію на існуючі.

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Який сорт кабачків обрати для посіву

Кабачки вирощувати дуже просто. Проте, для них, як і для більшості культур, найбільший ворог — спека. У таких умовах важко виростити стабільний урожай. Втім існують сучасні сорти овоча, що вже адаптовані до високих температур і навіть посухи.

1. Цукіні романеско

Цей старомодний італійський сорт — гарний вибір. Ребристі плоди привабливі, а щільна м’якоть має чудовий смак кабачка. Оскільки м’якоть менш водяниста, ніж у більш врожайних комерційних сортів, вона залишається твердішою після приготування. Міцне прикріплення квіток дозволяє легко збирати врожай з цілими квітками, а великі квіти також чудово фаршируються. Для найкращих результатів розміщуйте напіврозгалужені рослини на відстані орієнтовно 90 см одна від одної.

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2. Лавіна

Цей сорт добре ростуть у складних погодних умовах. Він легко адаптується до спеки і короткочасної посухи. Плоди мають світло-зелене забарвлення, тонку шкірку та ніжну м’якоть із легкою солодкістю. Ці сорти виведені з блідо-зеленим кольором та злегка цибулинною формою, що підходить для фарширування.

Кабачки дуже смачні і корисні (Фото: depositphotos/АІ)
Кабачки дуже смачні і корисні / Фото: depositphotos/АІ
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3. Іскандер

Це один із найпопулярніших гібридів. Він здатен давати до 15 кг плодів з одного куща, навіть у спекотну погоду. Світлі кабачки з тонкою шкіркою не грубіють і довго залишаються соковитими.

Більшість сортів кабачків добре родять і у спеку (Фото: depositphotos/АІ)
Більшість сортів кабачків добре родять і у спеку / Фото: depositphotos/АІ

4. Аспірант

Цей сорт буквально росте сам. Він підходить для різних типів ґрунту і не боїться температурних стресів.

Кабачки дуже легко готувати і можна їсти увесь рік (Фото: depositphotos/АІ)
Кабачки дуже легко готувати і можна їсти увесь рік / Фото: depositphotos/АІ
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5. Цукіні

Це чудовий вибір для регіонів зі значним рівнем ураження хворобами, він має відкриту, безхребетну рослину з плодами, які дуже легко збирати. Такі кабачки швидко готуються і виходять надзвичайно смачними.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   кабачки посуха Урожай Рецепти

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