Що відбувається з організмом, якщо регулярно їсти їжу швидкого приготування

Що буде, якщо їсти їжу швидкого приготування кожен день (Фото: magnific.com/jcomp)

Локшина швидкого приготування, картопляне пюре в стаканчику, супи в пакетах, каші «залий окропом» та готові макарони стали символом сучасного ритму життя. Їх обирають через швидкість, доступну ціну та тривалий термін зберігання.

Однак саме ці переваги пов’язані з особливостями виробництва: більшість продуктів швидкого приготування належать до ультраоброблених харчових продуктів (ultra-processed foods, UPFs), які останніми роками опинилися в центрі уваги науковців.

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Самі по собі продукти швидкого приготування не є «отрутою», а одна порція локшини чи супу не призведе до хвороби. Проблема виникає тоді, коли така їжа стає основою раціону. Дедалі більше досліджень показують, що регулярне споживання ультраоброблених продуктів пов’язане з підвищеним ризиком ожиріння, цукрового діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань і навіть передчасної смерті. Один із наймасштабніших оглядів доказів був опублікований у The BMJ у 2024 році. Дослідники проаналізували результати 45 метааналізів, які охоплювали майже 9,9 мільйона людей, і дійшли висновку, що високе споживання ультраобробленої їжі пов’язане з 32 несприятливими наслідками для здоров’я.

Проте важливо розуміти: більшість таких досліджень є спостережними. Вони демонструють зв’язок, але не доводять, що саме локшина швидкого приготування чи інші подібні продукти безпосередньо викликають захворювання. Водночас механізми, які можуть пояснювати ці асоціації, сьогодні активно вивчаються.

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Однією з головних проблем їжі швидкого приготування є її харчовий склад. У більшості випадків такі продукти містять багато натрію, насичених жирів, рафінованих вуглеводів і калорій, але при цьому залишаються бідними на клітковину, вітаміни та мікроелементи. Саме така комбінація сприяє тому, що людина отримує багато енергії, але недостатньо поживних речовин.

Особливо багато уваги приділяють надлишку солі. Одна упаковка локшини швидкого приготування може містити понад половину рекомендованої добової норми натрію, а іноді й більше. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дорослим споживати менш ніж 5 грамів солі на день (приблизно 2 г натрію), оскільки її надлишок підвищує ризик артеріальної гіпертензії, інсульту та серцево-судинних захворювань.

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Ще одна проблема полягає в тому, що їжа швидкого приготування часто не забезпечує тривалого відчуття ситості. Рафіновані вуглеводи швидко перетравлюються, а низький вміст клітковини означає, що рівень глюкози в крові може різко підвищуватися, а потім так само швидко знижуватися. Через це людина швидше відчуває голод і частіше переїдає.

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Цей механізм підтверджує й одне з найвідоміших клінічних досліджень у галузі харчування, опубліковане у Cell Metabolism. Під час контрольованого експерименту учасники протягом двох тижнів харчувалися переважно ультраобробленими продуктами, а потім ще два тижні — мінімально обробленою їжею. Калорійність і кількість основних поживних речовин були максимально схожими. Проте під час дієти з ультраоброблених продуктів люди автоматично споживали приблизно на 500 ккал більше щодня і набирали вагу, тоді як на раціоні з мінімально оброблених продуктів — худнули. Науковці досі обговорюють, чому так відбувається. Одне з пояснень полягає в тому, що ультраоброблена їжа м’якша, її легше жувати й ковтати, тому люди їдять швидше і не встигають відчути насичення.

Регулярне споживання продуктів швидкого приготування може негативно впливати і на здоров’я кишківника. Більшість таких продуктів майже не містять харчових волокон, які є основним джерелом живлення для корисних кишкових бактерій. Натомість вони часто містять емульгатори, стабілізатори, підсилювачі смаку та інші технологічні добавки. Огляд, опублікований у Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, свідчить, що деякі харчові добавки, які широко використовуються в ультраоброблених продуктах, можуть змінювати склад кишкової мікробіоти, підвищувати проникність кишкової стінки та посилювати запальні процеси. Водночас автори наголошують, що для остаточних висновків щодо впливу на людей необхідно більше клінічних досліджень.

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Не менш важливою є й енергетична щільність таких продуктів. Більшість локшини швидкого приготування попередньо обсмажується в олії перед висушуванням, тому навіть невелика порція може містити 350−500 ккал. Якщо регулярно поєднувати її із солодкими напоями, ковбасними виробами чи снеками, добова калорійність раціону легко перевищує потреби організму.

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У великому огляді The BMJ найпереконливіші докази стосувалися саме кардіометаболічних наслідків. Високе споживання ультраобробленої їжі асоціювалося з вищим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, ожиріння, цукрового діабету 2 типу та смертності від серцево-судинних причин. Також були виявлені зв’язки з депресією, тривожними розладами, порушеннями сну та загальною смертністю.

Водночас останні дослідження показують, що не всі ультраоброблені продукти однаково шкідливі. Огляд, опублікований у BMJ Nutrition, Prevention & Health у 2026 році, продемонстрував, що найбільш несприятливі асоціації спостерігаються для обробленого м’яса, солодких газованих напоїв і деяких готових соусів. Натомість окремі рослинні ультраоброблені продукти мають значно слабший зв’язок із негативними наслідками для здоров’я. Це означає, що оцінювати слід не лише ступінь обробки, а й конкретний склад продукту.

Окремої уваги заслуговує питання канцерогенності. На сьогодні немає доказів того, що сама локшина швидкого приготування викликає рак. Однак високий рівень споживання ультраоброблених продуктів у цілому в деяких когортних дослідженнях пов’язували з підвищеним ризиком розвитку окремих онкологічних захворювань. Автори The BMJ підкреслюють, що сила цих доказів поки що нижча, ніж для серцево-судинних чи метаболічних хвороб, тому необхідні додаткові дослідження.

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Чи означає це, що від локшини швидкого приготування потрібно повністю відмовитися? Не обов’язково. Якщо вона з’являється в раціоні зрідка, навряд чи це суттєво вплине на здоров’я. Значно важливіше, щоб основу харчування становили овочі, фрукти, бобові, цільнозернові продукти, риба, горіхи та інші мінімально оброблені продукти.

Якщо ж іншого варіанту немає і ви готуєте локшину швидкого приготування, її можна зробити поживнішою. Додавання овочів, яйця, курячого філе, тофу або квасолі збільшує вміст білка та клітковини. Використання лише частини пакетика з приправами дозволяє значно зменшити кількість натрію, а відмова від солодких напоїв на користь звичайної води зробить такий прийом їжі більш збалансованим.

Сучасна наука дедалі переконливіше показує, що головну роль відіграє не окремий продукт, а загальна модель харчування. Їжа швидкого приготування сама по собі не прирікає людину на хвороби, однак її регулярне домінування в раціоні пов’язане з вищим ризиком розвитку багатьох хронічних захворювань. Саме тому експерти радять ставитися до таких продуктів як до варіанта «на крайній випадок», а не як до основи щоденного меню.