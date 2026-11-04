Голодними не залишитеся. Як приготувати їжу без світла та води, і що їсти під час відключень електроенергії

Масштабні відключення електроенергії в Україні через російські атаки нагадують нам: навіть найбазовіші зручності можуть бути відібрані в нас в одну мить.

За роки війни українці звикли обходитися без необхідного: без електрики, тепла, та навіть води. Однак, ці випробування не закінчуються, і доводиться знову знаходити шляхи харчуватися навіть за таких жахливих умов. За допомогою практичного планування та кількох простих прийомів ви можете зберегти відчуття нормальності, навіть коли зима холодна, а їсти треба. Пропонуємо вам список правил, які варто пам’ятати під час масових відключень.

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Створіть ментальний список пріоритетів, що і в якому порядку споживати: Охолоджені продукти, що швидко псуються: молочні продукти, м’ясо та залишки їжі слід з'їсти в першу чергу. Ваш холодильник підтримуватиме безпечну температуру приблизно 4 години, якщо його тримати закритим.

Заморожені продукти: Повний морозильник залишатиметься холодним приблизно 48 годин ( 24 години, якщо наполовину заповнений), якщо його не відкривати. Коли продукти почнуть розморожуватися, приготуйте їх і з'їжте, а не дозволяйте їм пропасти.

24 години, якщо наполовину заповнений), якщо його не відкривати. Коли продукти почнуть розморожуватися, приготуйте їх і з'їжте, а не дозволяйте їм пропасти. Продукти тривалого зберігання: залиште їх на потім, коли охолоджені та заморожені продукти вже не будуть безпечними. Не соромтеся співпрацювати зі своїми сусідами. Можливо, у будинку навпроти вже дали світло: навідайтеся до них, або ж скооперуйтеся запасами із тими, у кого світла досі немає. Якщо сумніваєтеся, що якийсь продукт міг зіпсуватися — викидайте. Харчове отруєння точно буде останнім, що вам потрібно в і без того складній ситуації. Крім того, якщо у вас є, використовуйте термосумки та лід, щоб продовжити термін зберігання важливих продуктів, що швидко псуються.

Що готувати під час відключень

Приготування лаваш на обід з куркою чи тунцем і овочами. / Фото: depositphotos.com/NewAfrica

Багато сімей вигадують улюблені страви під час відключення електроенергії, які стають бажаними, навіть коли електрика працює нормально. Наприклад, лаваші з різними соусами, консервацією, кукурудзою та сиром. Прості, але ситні. Можливо ви вже маєте улюблені?

Ось кілька ідей для страв, з яких ви могли розпочати:

Білкові лаваші: тортильї з арахісовою пастою, консервований тунець або курка та овочі тривалого зберігання.

Вівсянка на ніч: Приготуйте її перед очікуваним перебоєм у роботі, змішавши вівсянку зі стійкими альтернативами молоку та сухофруктами. Або зачекайте, поки вона приготується, наприклад, з обіду до вечора. Поставити можна просто на балконі.

Змішані страви: поєднуйте горіхи, сухофрукти, шоколадну крихту та пластівці для підвищення енергії, і без приготування.

Салати з квасолі: Злийте воду та промийте консервовану квасолю, додайте оливкову олію, оцет та консервовані овочі. Подавайте до каш чи картоплі з макаронами, або з'їжте так, що не менш смачно.

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Що їсти без приготування і без світла

Зі зростанням попиту на їжу для походів та туризму, в Україні з’явилася величезна кількіть сублімованих страв. Шукайте їх у супермаркетах, спеціалізованих магазинах або ж, найзручніше, — в Інтернеті. Не переймайтеся за якість, велика кількість українських брендів створюють дійсно якісні суміші. До прикладу: полента з індичкою, гаспачо, гречка з яловичиною, банош із сиром, суп харчо, борщ тощо. Обирайте за ціною та об'ємом.

Також зауважте, що для приготування цих страв не потрібно багато води, однак, вона має бути окропом, щоб страва правильно приготувалася в пакеті. Так у вас вийде поживний обід чи вечеря, і вам навіть не доведеться мити посуд. І це буде корисніше, ніж запарена локшина швидкого приготування.

Що їсти як поживний перекус без світла

Коли немає можливості поїсти повноцінно, не варто шукати батончики та булки по магазинах. Вони не наситять, а лише розбудять ваш апетит. Надайте переавгу горішкам, сухофруктам, чи фруктово-овочевим снекам. Також це можуть бути м’ясні джерки чи йогурти.

Засушені фрукти як перекус під час відключень / Фото: depositphotos.com/serezniy

Також тримайте при собі розчинні напої із пакетиків, які хоч не наситять, але зігріють і доповнять перекус. Це можуть бути пюровані чаї, какао, гарячий шоколад чи кава з чаєм.

Що можна приготувати на пальнику

Пальник — це зручний туристичний засіб, яким можна скористатися під час відключення світла та блекаутів. Однак пам’ятайте, що використовувати його можна лише на відкритому просторі! «Небезпека від маленьких газових балончиків не відрізняється від небезпеки великого газового балона. Небезпечними є самі пари газу, які залишаються у вже використаному балоні», — це зазначила в ефірі телемарафону речниця ДСНС Вікторія Рубан. Коли ви запевнилися у власній безпеці, то починайте готувати продукти, які потребують нетривалої термічної обробки, як-от:

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варені яйця;

омлет;

кукурудзяна або вівсяна каша;

макарони;

варена або смажена картопля;

підсмажений сир;

кус-кус і гречка.

Що готувати, коли немає води

Тут все ще простіше, ніж у попередніх пунктах. Зрозуміло, що вам необхідні рецепти гарячої їжі, яка готується в одному посуді. Нижче пропонуємо вам список таких страв. Окрім того, ви можете зробити різноманітні салати: як поживні, із м’ясом, так і легкі, із зелені та овочів. Просто наріжте все в руках чи на дошці і поєднайте в одній мисці.

Більше поживних варіантів? Візьміть готові котлети чи ковбаски в магазині та зробіть імпровізовані бургери із булочок. Їх можна навіть не гріти, просто поєднайте всі інгредієнти, що знайдете: томати, соуси, огірки, салат, булочки, м’ясо, сир. Також гарним буде варіант із сухим перекусом у вигляді пластівців чи граноли, залитих йогуртом, ряженкою чи кефіром.

Фрукти зі сметаною для перекусу без електрики / Фото: depositphotos.com/OKemppainen

Також спробуйте зробити імпровізований боул з густою сметаною, та, наприклад, чипсами або сухариками і порізаними овочами. Це зробить цікавий хрускіт, що додасть задоволення до страви, та дозволить з'їсти більше овочів. Обирайте перці, томати, капусту, зелень, моркву, горошок, або приготовані броколі чи картоплю. Туди ж можна додати сир, яйця та все до смаку.

Для дітей можна зробити фруктові салати так само на основі молочних продуктів, або ж заправити їх дитячими пюре і додати для ситності сушку, бублики чи сухарі, які трошки розмокнуть.

Також пропонуємо інші наші рецепти без світла, якими ви можете скористатися у блекаути.

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