Створювали під обстрілами. Інтервʼю з авторкою фуд-бестселера про кухню Одеси, яку відкрив світові «батько» Гаррі Поттера
Книга Cuisines of Odesa та авторка Марія Каленська (Фото: Надане Марією Каленською)
Книга Cuisines of Odesa нині продається у 40 країнах на 5 континентах і розлітається онлайн. NV FOOD розпитує її авторку Марію Каленську про одеську їжу, героїв книги та процес її створення, до якого були залучені сотні людей.
«Я щодня живу в світі, де більшість людей цікавить, чому в них проблеми через війну в Україні. Мало хто цікавиться тим, що ми їмо. Книжка дає змогу повернути цю ситуацію в інший бік і забрати частину уваги на нашу культуру, на те, що в нас багата історія, що ми не росіяни, і що ми відрізняємося», — розповіла авторка.
На обкладинці Cuisines of Odesa є підпис «українське історичне місто». Це теж провокативна соціальна заява, адже коли іноземці беруть її до рук, в голові в них лишається: Одеса — гастрономічне місто. Утім, кулінарну розповідь про нього в Україні придбати поки неможливо. Далі пряма мова Марії:
Побачити Cuisines of Odesa в Україні не вийде: український ринок закритий. Книжку одразу написано англійською, українського видання немає. Моя велика мрія, щоб воно з’явилося, але для цього потрібні величезні час і ресурси. Цього літа я збиралася говорити з нашими видавцями, вже були конкретні напрацювання. Потім розбомбили їхні склади, а самі видавці поїхали на книжковий ярмарок до Берліна, куди їх привезів німецький уряд, щоб допомогти знайти фінансування. Зрозуміло, що з 44 видавництв багато не виживе. Тому наразі навіть незрозуміло, з ким це обговорювати. Будь-яка книжка ще до появи на полиці потребує інвестицій, щоб бути якісною й гарною.
Якби я не закрила ринок України для книжки, примірники могли б уже згоріти на складах [від влучання російських ракет — ред.]. Я розуміла, що зараз не час. У моїй картині світу зараз не час. Окрім книжки, моя головна п’ятирічна робота — волонтерська ініціатива Bake for Ukraine. На решту в мене дуже мало часу, я витрачаю його виключно на ці дві справи, і насамперед на волонтерську.
Крім того, моя книжка вийшла в американському видавництві, і її американізували. Писала я її в британській парадигмі, бо це країна, де я прожила багато років. Я орієнтувалася на британців: їхні продукти, менталітет, смаки. Американці ж ще й адаптували текст під себе. Тепер із американізованого тексту треба вийти до того, що в Одесі назвали б «правильно, як бабуся готувала», до самоцінності. Це величезна робота, але вона обов’язково буде зроблена.
Як з’явилася ідея написати книгу
Рішення робити книжку я ухвалила десять років тому, коли обставини ще не були такими жорсткими. Воно пов’язане з тим, що до від'їзду з України, з Одеси, я п’ять років мала власну кулінарну школу і паралельно працювала у великій дистриб’юторській компанії, яка займалася посудом для дому MIRS. Виробники возили нас до мішленівських ресторанів, щоб показати, як їхній посуд використовують у високій кухні. У власному бізнес-хобі у школі, це були 2000-ні роки, я займалася модерацією, продажем квитків, запрошувала професійних шефів із хороших одеських ресторанів. З роботи я знала, хто який має бекґраунд, хто насправді вчився готувати в Італії в італійців, хто що вигадує. Я вміла відрізнити тирамісу з желатином від справжнього, бо все це пробувала. Ми запрошували шеф-кухарів іноземців, які разом із знаннями про страви розповідали про продукти та культурні традиції. У цій школі я усвідомила, наскільки проста річ — приготувати щось — тягне за собою цілий пласт важливої інформації. Ти не просто вгамовуєш голод, а дізнаєшся багато про культуру нації, її історію, про зв’язки між народами через їжу. Одеська кухня, до речі, дуже добре ці зв’язки показує, бо на них і побудована: це мультикультурне місто, де все змішалося.
Я почала вивчати національні й міські кухні, збирати кулінарні книжки. Коли переїхала до Великої Британії, у столицю світової їжі, я зрозуміла, що не хочу більше займатися менеджментом, а хочу займатися їжею. Я ходила по ресторанах, робила гастрономічні тури знаменитими лондонськими закладами, ходила на броварні, виноробні.
Також я проводила багато часу в книгарнях, постійно купувала книжки й вивчала їх. І мене постійно бісило, що немає жодної книжки про українську їжу. На всю величезну лондонську книгарню на кшталт Waterstones, де п’ять поверхів і один повністю гастрономічний,і ніде немає слова «Україна», не кажучи вже про слово «Одеса». Це було дуже неприємно бачити ще з 2014 року. Було прикро, бо ми велика країна. Я прожила на собі відчуття, що ми країна-невидимка, хоча війна вже почалася, просто ще не була повномасштабною. Мабуть, саме цей дискомфорт підштовхнув мене зробити щось, щоб про нас дізналися.
Чому саме Одеса
Мій прадід походить з козацької родини Грабів із Кіровоградщини, а бабуся готувала борщ із квашеними помідорами, який я ні в кого не їла в Одесі. Це зовсім не одеська історія. Але в цьому місті завжди змішувалися інші культури, які я спостерігала, але я не їздила Україною достатньо, щоб набути цих знань. А живучи у Великій Британії, я брала участь у європейському проєкті зі створення системи захисту географічних назв Geographical Indications System. Це було пов’язано з нашою інтеграцією в Євросоюз: Україна мала стати його частиною, а отже, створити перші захищені найменування й перший гастрономічний маршрут. Його почали будувати в Бессарабії у 2018 році, і мене залучили як гастрономічну експертку Одеського регіону. Це ще більше посилило мої знання про їжу Одещини.
Тож у 2015 році я вирішила, що можу зробити для України: написати книжку про одеську кухню. Десять років це була мрія й мета, у якої насправді не було жодних шансів. Тепер я розумію ринок, спілкуюся з іншими авторами з різних країн, маю видавництво й агента, який пропонує мені писати другу книжку. Тож я бачу: у людини, яка не була на телебаченні, погано говорила англійською, була чужою в новій культурі й походила з невідомої країни, шансів написати книжку й поставити нас на полицю не було жодних. Було тільки сильне бажання.
І зараз те, що я можу дати людям в Україні, і що, мабуть, найважливіше: віру й упевненість. Якщо ти чогось дуже хочеш, навіть коли не маєш жодних шансів, треба просто не здаватися і йти десять років, не рахуючи місяців і років. Варто дуже сильно хотіти й багато для цього робити — тоді виходить.
Літературного агента знайшов «батько» Гаррі Поттера
У квітні 2022 року в Британії відбулася перша фізична книжкова виставка. Насправді, на ній не мало бути авторів, адже це була виставка перепродажу прав. Але я прийшла туди у вишиванці і сама знайшла собі видавця. Потім, через одеські зв’язки, я знайшла агента. Люблю розповідати цю історію: Є людина, яка повірила в Джоан Роулінг, і з’явився Гарі Поттер. Цю книжку допоміг видати чоловік, який очолював відділ дитячої літератури, куди прийшла Джоан Роулінг зі своїм рукописом. Його звати Баррі Каннінгем — це літній, чарівний дідусь, який тоді повірив у неї і видав її першу книжку. Виявилося, що ця людина кілька разів бувала в Одесі на літературному фестивалі Зелена хвиля. Він закоханий в місто й в одеську їжу. У нас були спільні знайомі, тож йому написали, що є така людина з Одеси, яка пише про місцеву їжу, і чи міг би він з нею зустрітися?
Він призначив мені зустріч у старовинному англійському клубі неподалік Букінгемського палацу. Це письменницький клуб, членами якого були, наприклад, Чарльз Діккенс і Оскар Вайлд. Ми поспілкувалися, він глянув на сабмішн, послухав мене і сказав: «Я рекомендую тобі у бесідах з видавцями казати, що ти хочеш зберегти gastronomic heritage [з англ. спадщина — ред.]. Це спрацює. Ти консервуєш культуру, бо вона зараз під загрозою». Це був саме той момент, коли росіяни стояли вже не під Миколаєвом й Одесою, а під наступним містом, до якого вони могли дійти. З цим посилом і його вірою, що в мене вийде, я пішла на виставку. Там він допоміг мені знайти літературного агента, бо без нього на цьому ринку не працюють.
Створювали книжку під обстрілами
Сталося ще одне диво. Це британська журналістка Фелісіті Спектор. Вона прибула в Україну, щоб долучитися до Bake for Ukraine, і я була першою, хто зустрів її в Одесі. Вона дуже хотіла познайомитися з дівчатами-шефинями та волонтерити. Заодно я розповіла їй, що в мене є книжка й контракт. Я попросила її написати передмову. У цій книжці про війну лише кілька сторінок, і вони написані Фелісіті, адже вона брала участь у зйомках, які ми робили протягом року під шахедами й обстрілами. Загалом ми зробили 100 зйомок в 11 країнах: 70% в Одесі, 30% по всьому світу, з різними фотографами — їх було 21.
Ми знімали не просто одне фото до кожного рецепта. У книжці ви побачите одне фото міста, одне фото їжі, але насправді в нас цілий архів: весь покроковий процес, весь рецепт. Тепер, коли когось із людей уже немає в живих, немає деяких будинків, де ми знімали, цей архів став історією.
Герої не випадкові
З усіма героями ми вибирали рецепти, спираючись на те, що в їхній родині вважається найкращим, чим вони пишаються, заради чого до них приходять гості. Мій список складався з 253 одеських страв, який я збирала п’ять років на всіх форумах і в чатах. Я писала на одеському порталі гастрономічні тексти і мала певну впізнаваність у Фейсбуці. Під моїми постами лишали коментарі з рецептами та описами, і я все аналізувала, збирала докупи, розкладала по поличках. Тобто перед тим, як книжка написалася, була дуже велика попередня робота, а все інше вже упаковувало її в єдиний продукт.
Бізнес чи місія
Одеська кухня писалася в британському контексті, оскільки я знала британські продукти, звички, кухонну техніку, яку вони мають удома, який посуд і які техніки приготування знають. З цього виходить нецікавий технічний текст. А далі є невелика художня частина. Її, на жаль, не стільки, скільки мені хотілося, бо в адаптації для американців книжка — це бізнес, а для мене — місія, кулінарна дипломатія, тим, чим я зараз займаюся. Вони обмежили книжку 16 рецептами у розвороті, зокрема й обсяг літературних текстів. Мені хотілося вмістити ще більше, тому над кожним рецептом є історія родини або страви. Також у ній є відповіді на: Що таке «робити базар»? Хто така одеська мама́н? Чому ми так любимо котів? Чому в нас культ білої акації? Що таке одеське застілля? Ці маленькі розділи про нашу культуру вдалося сюди вмістити. Є й про специфічні продукти: про огірки Родничок, про помідори Мікадо, про нашу овечу бринзу, про кріп і чому він такий важливий у нашій культурі.
Ще я вмістила 12 принципів одеської кухні. Коли сто разів стикаєшся з одеськими родинами, з тим, як вони ведуть побут, готують, сервірують, то складаєш докупи речі, спільні для всіх. Неважливо, чи людина в Ашдоді, у Сан-Франциско, чи сидить на Дерибасівській: вони роблять це однаково.
Феномен української спільноти
Єдине, на що я не розраховувала — це інтерес в Україні. Багатьох українців цікавить одеська кухня, і люди хочуть придбати книгу тут. Поки що це неможливо офіційно. Утім, ажіотаж є і за кордоном. Наприклад, на двох воркшопах у Лондоні, які я проводила, не було жодного українця. Це були американці, австралійці, британці. Я була дуже здивована цим щирим інтересом до нашої культури й підтримкою, яку люди висловлювали наприкінці заходу, підходячи й просто кажучи: «Дякуємо за те, що ви робите».
Коли книжка щойно вийшла, вона виявилася дуже успішною з погляду продажів: ми продали 30% тиражу за перші два місяці. Це дуже багато. Але ні американці, ні британці, ні агенти, ні видавці не можуть зрозуміти феномена української нації: чому така підтримка спільноти, чому всі купують, по десять книжок, дарують друзям. Нині «ми» в будь-якій книгарні стоїмо поряд з італійцями. Це урівнює нас: ми теж частина цивілізованого світу з багатою культурою. Тому такі гарні продажі, і тому американський видавець задоволений.
— Чи є місцеві продукти Одещини, яких немає за кордоном, наприклад, у Британії? Чи є замінники для іноземців?
Мільйони. Наприклад, найпроблемніший продукт для будь-якої української кулінарної книжки за кордоном — це сир. Якщо серйозно придивитися, у нас, мабуть, 50% сніданків так чи інакше пов’язані з сиром. Тому я додала рецепт сиру: якщо ти в якійсь країні, де його немає, ти можеш його зробити. Хоча завдяки українській еміграційній хвилі сир потрапив практично в усі британські супермаркети як товар, що регулярно є в асортименті. Тож це вже не потрібно. Але в деяких країнах, наприклад, у Гренаді, сиру немає. Зате є якийсь йогурт і якесь молоко, і ці дві речі допоможуть його зробити.
Та ж історія з помідорами, які для нас, особливо для півдня України, є базовим продуктом. Мільйон салатів із помідорами, борщів та основних страв. Але, на жаль, ми розгубили багато старовинних сортів, а росія розбомблює селекційні інститути, знищує насіннєві бази. Одначе різноманіття і надзвичайний смак помідорів лишаються. А от для іноземців доводилося знаходити альтернативи. Для британського салату я писала дев’ять сортів із різними назвами, добираючи з їхнього асортименту. А в американців, яким би не був помідор — жовтий, зелений чи червоний, — усе це називається heirloom tomatoes, старовинні помідори. У їхній книжці в салаті просто написано стільки-то грамів старовинних помідорів. Було дуже боляче, коли все американізовували.
Відстоювання фаршированої риби
Були й речі, на які я не могла вплинути. Наприклад, редактори дуже хотіли прибрати з книжки рецепти фаршированої риби й чи курячого ошийка. Тут мені дуже допомагав британський агент, бо коли відбувалися перемовини між американцями й британцями, ми отримували користь на свій бік. Вони говорять на рівних, але Україна для них досі країна третього світу, яка не може бути такою освіченою. Фарширування риби чи курячого ошийка для американців — це дико. Приблизно як для нас, наприклад, рецепт ягняти Мердума у бедуїнів. Його повільно запікають в земляній печі під шаром розпеченого вугілля. Шкіру знімають, а м’ясо зсередини з'їдають. Їм це дуже смачно, а для українців буде дикістю. Наша фарширована риба для американців виглядає приблизно так, як для нас ягня у будуїнів.
Фарширована риба — це страва, що потребує мінімум 24 годин роботи, трьох різних видів риби і багато ювелірної майстерності, щоб зняти шкіру, зашити її, натягнути гарною панчохою. Одеські жінки вміють її готувати, бо виросли з цим. Ми дуже любимо цю їжу, а коли дуже любиш, готовий витратити стільки часу, щоб її відтворити. Фаршировану рибу не їдять щодня — її готують для особливих випадків. Але в Америці передбачали, що ніхто цього готувати не буде. Коли ж книжку почали купувати діаспоряни з Одеси, редакторам потроху стало зрозуміло, що для когось це цінність. Також видавництво підтримує волонтерську ініціативу Bake for Ukraine і відправляє частку прибутку до фонду, тому книга буквально годує людей. І я дуже вдячна видавництву за це, а також за віру в мене і одеську їжу.
Друга мрія — книжка про Одеську область
Я хочу написати про всю Одеську область. Це друга велика мрія, але я не знаю, де на неї взяти гроші, адже Cuisines of Odesa приносить гроші не мені, а видавцю. Водночас моя волонтерська діяльність відкидає мене на такі рівні фінансового життя, на яких я ще не була.
Одещина зберегла фантастичну культуру, в яку я просто закохана: за ці п’ять років я об'їздила всю північ області й схід. Є села, наприклад, із назвою Борщі та Борсуки. У мене величезне бажання розповісти про них. Там стільки людей, які попри війну зі старих хат роблять маленькі музеї, збирають туди рушники, вишиванки, мережива, підтримують петриківський розпис. Я хочу написати книжку, яку читатимуть ці люди. Я хочу привернути увагу до цих простих селян, болгарських, українських, молдавських, грецьких, німецьких, які по крихтах намагаються зібрати свою культуру, історію. Але так, щоб це було в балансі, щоб там не була виділена одна нація.
— Чи є відсоткове співвідношення національних кухонь у книжці? Наприклад, 30% грецьких страв?
Справа в тому, що все змінилося. Наприклад, одеська ікра з синеньких — це грецька страва. У Греції вона називається «Мелидзаносалата». В Одесі додали помідори, яких немає в грецькій страві, прибрали оливкову олію, замінили на ароматну соняшникову, і ось, ікра з синеньких. Або, наприклад, єврейський борщ на курці: хіба можна назвати його неукраїнським? Це не можна розділити. Тому й існує одеська кухня: вона не ділиться на інші кухні, вона вже суміш усього. Я робила акценти на українських стравах, але все одно їх неможливо розділити. Це одеська їжа, а вона — частина української їжі.
— Назва книжки — саме Cuisines of Odesa, і через це складається уявлення про певну розділеність
Часто авторові не дають назвати книжку так, як він хоче. І не дають зробити обкладинку, яку він хоче. Ці рішення ухвалюють ті, хто вкладає в книжку гроші, а саме відділ продажів будь-якого видавництва. Я хотіла іншу обкладинку, з великою кількістю деталей. Але видавці одразу сказали: для продажів це не спрацює. На всі ці компроміси мені довелося піти, бо це був шлях, щоб відчинити двері до одеської їжі. Сава Лібкін зробив це в межах України, а я винесла за її межі. Це перша книжка про одеську їжу англійською мовою у світі, яка відразу отримала ще й такий широкий охват. Тому я не могла наполягати на своїй думці, потрібно було йти на компроміс.
Назва, яку я пропонувала, — The Feast of Odesa (Одеське застілля). Це традиція, яку я до повномасштабної війни хотіла зареєструвати в ЮНЕСКО. Нам дуже потрібен туристичний потік в Одесу. Щоб іноземці купували продукти у наших фермерів, а наші ресторатори продавали нашу їжу. Не фуа-гра з восьминогами пробувати, а те, що водиться в Чорному морі. Бо одеська їжа, та й українська, на жаль, через те, що ми потрапили в уніфікований совок, порівняно з, наприклад, французькою кухнею, втратила 100 років розвитку. Тому історична кухня нині має дуже немодерний вигляд. І страви в моїй книжці теж немодерні. Тож мають прийти талановиті українські шефи і зробити сучасну одеську, українську їжу, яку можна готувати тому ж французу, який слідкує за кількістю кітковини та цукру в раціоні.
Видавці намагалися адаптувати назву, щоб були максимальні продажі. До того ж зробили різні тиражі: для Америки — стандартна обкладинка й глянцеві фотографії, для Європи — матові фотографії й обкладинка з тисненими літерами. У різних країнах різні книжки вважаються дорожчими й престижнішими.
Книзі в Україні — бути
Cuisines of Odesa можна буде купити в Україні. Обов’язково, щойно з’явиться можливість і хтось з наших видавців буде готовий. Бо це інвестиція: вони мають надрукувати її за свій рахунок. Навіть якщо я візьму на себе дизайн і переклад, закрию все це за власні гроші. Але друкарні, наприклад, у Харкові, де переважно друкувалися книжки, знищені. Слава Богу, є живі друкарні на Заході України, але папір дуже подорожчав через усе, що відбувається. Тож коли видавці будуть готові, я з великою радістю надрукую тут книгу — це обов’язково має статися.
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