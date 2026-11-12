Створювали під обстрілами. Інтервʼю з авторкою фуд-бестселера про кухню Одеси, яку відкрив світові «батько» Гаррі Поттера

«Я щодня живу в світі, де більшість людей цікавить, чому в них проблеми через війну в Україні. Мало хто цікавиться тим, що ми їмо. Книжка дає змогу повернути цю ситуацію в інший бік і забрати частину уваги на нашу культуру, на те, що в нас багата історія, що ми не росіяни, і що ми відрізняємося», — розповіла авторка.

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На обкладинці Cuisines of Odesa є підпис «українське історичне місто». Це теж провокативна соціальна заява, адже коли іноземці беруть її до рук, в голові в них лишається: Одеса — гастрономічне місто. Утім, кулінарну розповідь про нього в Україні придбати поки неможливо. Далі пряма мова Марії:

Книга Кухні Одеси в книгарні Лондона / Фото: Надане Марією Каленською

Побачити Cuisines of Odesa в Україні не вийде: український ринок закритий. Книжку одразу написано англійською, українського видання немає. Моя велика мрія, щоб воно з’явилося, але для цього потрібні величезні час і ресурси. Цього літа я збиралася говорити з нашими видавцями, вже були конкретні напрацювання. Потім розбомбили їхні склади, а самі видавці поїхали на книжковий ярмарок до Берліна, куди їх привезів німецький уряд, щоб допомогти знайти фінансування. Зрозуміло, що з 44 видавництв багато не виживе. Тому наразі навіть незрозуміло, з ким це обговорювати. Будь-яка книжка ще до появи на полиці потребує інвестицій, щоб бути якісною й гарною.

Якби я не закрила ринок України для книжки, примірники могли б уже згоріти на складах [від влучання російських ракет — ред.]. Я розуміла, що зараз не час. У моїй картині світу зараз не час. Окрім книжки, моя головна п’ятирічна робота — волонтерська ініціатива Bake for Ukraine. На решту в мене дуже мало часу, я витрачаю його виключно на ці дві справи, і насамперед на волонтерську.

Крім того, моя книжка вийшла в американському видавництві, і її американізували. Писала я її в британській парадигмі, бо це країна, де я прожила багато років. Я орієнтувалася на британців: їхні продукти, менталітет, смаки. Американці ж ще й адаптували текст під себе. Тепер із американізованого тексту треба вийти до того, що в Одесі назвали б «правильно, як бабуся готувала», до самоцінності. Це величезна робота, але вона обов’язково буде зроблена.

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Як з’явилася ідея написати книгу

Рішення робити книжку я ухвалила десять років тому, коли обставини ще не були такими жорсткими. Воно пов’язане з тим, що до від'їзду з України, з Одеси, я п’ять років мала власну кулінарну школу і паралельно працювала у великій дистриб’юторській компанії, яка займалася посудом для дому MIRS. Виробники возили нас до мішленівських ресторанів, щоб показати, як їхній посуд використовують у високій кухні. У власному бізнес-хобі у школі, це були 2000-ні роки, я займалася модерацією, продажем квитків, запрошувала професійних шефів із хороших одеських ресторанів. З роботи я знала, хто який має бекґраунд, хто насправді вчився готувати в Італії в італійців, хто що вигадує. Я вміла відрізнити тирамісу з желатином від справжнього, бо все це пробувала. Ми запрошували шеф-кухарів іноземців, які разом із знаннями про страви розповідали про продукти та культурні традиції. У цій школі я усвідомила, наскільки проста річ — приготувати щось — тягне за собою цілий пласт важливої інформації. Ти не просто вгамовуєш голод, а дізнаєшся багато про культуру нації, її історію, про зв’язки між народами через їжу. Одеська кухня, до речі, дуже добре ці зв’язки показує, бо на них і побудована: це мультикультурне місто, де все змішалося.

Книга Cuisines of Odesa у книгарні Daunt books / Фото: Надане Марією Каленською

Я почала вивчати національні й міські кухні, збирати кулінарні книжки. Коли переїхала до Великої Британії, у столицю світової їжі, я зрозуміла, що не хочу більше займатися менеджментом, а хочу займатися їжею. Я ходила по ресторанах, робила гастрономічні тури знаменитими лондонськими закладами, ходила на броварні, виноробні.

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Також я проводила багато часу в книгарнях, постійно купувала книжки й вивчала їх. І мене постійно бісило, що немає жодної книжки про українську їжу. На всю величезну лондонську книгарню на кшталт Waterstones, де п’ять поверхів і один повністю гастрономічний,і ніде немає слова «Україна», не кажучи вже про слово «Одеса». Це було дуже неприємно бачити ще з 2014 року. Було прикро, бо ми велика країна. Я прожила на собі відчуття, що ми країна-невидимка, хоча війна вже почалася, просто ще не була повномасштабною. Мабуть, саме цей дискомфорт підштовхнув мене зробити щось, щоб про нас дізналися.

Авторка книги на одеському Привозі / Фото: Надане Марією Каленською

Чому саме Одеса

Мій прадід походить з козацької родини Грабів із Кіровоградщини, а бабуся готувала борщ із квашеними помідорами, який я ні в кого не їла в Одесі. Це зовсім не одеська історія. Але в цьому місті завжди змішувалися інші культури, які я спостерігала, але я не їздила Україною достатньо, щоб набути цих знань. А живучи у Великій Британії, я брала участь у європейському проєкті зі створення системи захисту географічних назв Geographical Indications System. Це було пов’язано з нашою інтеграцією в Євросоюз: Україна мала стати його частиною, а отже, створити перші захищені найменування й перший гастрономічний маршрут. Його почали будувати в Бессарабії у 2018 році, і мене залучили як гастрономічну експертку Одеського регіону. Це ще більше посилило мої знання про їжу Одещини.

Тож у 2015 році я вирішила, що можу зробити для України: написати книжку про одеську кухню. Десять років це була мрія й мета, у якої насправді не було жодних шансів. Тепер я розумію ринок, спілкуюся з іншими авторами з різних країн, маю видавництво й агента, який пропонує мені писати другу книжку. Тож я бачу: у людини, яка не була на телебаченні, погано говорила англійською, була чужою в новій культурі й походила з невідомої країни, шансів написати книжку й поставити нас на полицю не було жодних. Було тільки сильне бажання.

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І зараз те, що я можу дати людям в Україні, і що, мабуть, найважливіше: віру й упевненість. Якщо ти чогось дуже хочеш, навіть коли не маєш жодних шансів, треба просто не здаватися і йти десять років, не рахуючи місяців і років. Варто дуже сильно хотіти й багато для цього робити — тоді виходить.

Літературного агента знайшов «батько» Гаррі Поттера

У квітні 2022 року в Британії відбулася перша фізична книжкова виставка. Насправді, на ній не мало бути авторів, адже це була виставка перепродажу прав. Але я прийшла туди у вишиванці і сама знайшла собі видавця. Потім, через одеські зв’язки, я знайшла агента. Люблю розповідати цю історію: Є людина, яка повірила в Джоан Роулінг, і з’явився Гарі Поттер. Цю книжку допоміг видати чоловік, який очолював відділ дитячої літератури, куди прийшла Джоан Роулінг зі своїм рукописом. Його звати Баррі Каннінгем — це літній, чарівний дідусь, який тоді повірив у неї і видав її першу книжку. Виявилося, що ця людина кілька разів бувала в Одесі на літературному фестивалі Зелена хвиля. Він закоханий в місто й в одеську їжу. У нас були спільні знайомі, тож йому написали, що є така людина з Одеси, яка пише про місцеву їжу, і чи міг би він з нею зустрітися?

Презентація книги у Лондоні, фото з Баррі Каннінгемом / Фото: Надане Марією Каленською

Він призначив мені зустріч у старовинному англійському клубі неподалік Букінгемського палацу. Це письменницький клуб, членами якого були, наприклад, Чарльз Діккенс і Оскар Вайлд. Ми поспілкувалися, він глянув на сабмішн, послухав мене і сказав: «Я рекомендую тобі у бесідах з видавцями казати, що ти хочеш зберегти gastronomic heritage [з англ. спадщина — ред.]. Це спрацює. Ти консервуєш культуру, бо вона зараз під загрозою». Це був саме той момент, коли росіяни стояли вже не під Миколаєвом й Одесою, а під наступним містом, до якого вони могли дійти. З цим посилом і його вірою, що в мене вийде, я пішла на виставку. Там він допоміг мені знайти літературного агента, бо без нього на цьому ринку не працюють.

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Створювали книжку під обстрілами

Сталося ще одне диво. Це британська журналістка Фелісіті Спектор. Вона прибула в Україну, щоб долучитися до Bake for Ukraine, і я була першою, хто зустрів її в Одесі. Вона дуже хотіла познайомитися з дівчатами-шефинями та волонтерити. Заодно я розповіла їй, що в мене є книжка й контракт. Я попросила її написати передмову. У цій книжці про війну лише кілька сторінок, і вони написані Фелісіті, адже вона брала участь у зйомках, які ми робили протягом року під шахедами й обстрілами. Загалом ми зробили 100 зйомок в 11 країнах: 70% в Одесі, 30% по всьому світу, з різними фотографами — їх було 21.

Ми знімали не просто одне фото до кожного рецепта. У книжці ви побачите одне фото міста, одне фото їжі, але насправді в нас цілий архів: весь покроковий процес, весь рецепт. Тепер, коли когось із людей уже немає в живих, немає деяких будинків, де ми знімали, цей архів став історією.

Кулінарні авторки у Британії Марія Каленська, Оля Геркулес, Анна Волошина, Фелісіті Спектор / Фото: Надане Марією Каленською

Герої не випадкові

З усіма героями ми вибирали рецепти, спираючись на те, що в їхній родині вважається найкращим, чим вони пишаються, заради чого до них приходять гості. Мій список складався з 253 одеських страв, який я збирала п’ять років на всіх форумах і в чатах. Я писала на одеському порталі гастрономічні тексти і мала певну впізнаваність у Фейсбуці. Під моїми постами лишали коментарі з рецептами та описами, і я все аналізувала, збирала докупи, розкладала по поличках. Тобто перед тим, як книжка написалася, була дуже велика попередня робота, а все інше вже упаковувало її в єдиний продукт.

Бізнес чи місія

Одеська кухня писалася в британському контексті, оскільки я знала британські продукти, звички, кухонну техніку, яку вони мають удома, який посуд і які техніки приготування знають. З цього виходить нецікавий технічний текст. А далі є невелика художня частина. Її, на жаль, не стільки, скільки мені хотілося, бо в адаптації для американців книжка — це бізнес, а для мене — місія, кулінарна дипломатія, тим, чим я зараз займаюся. Вони обмежили книжку 16 рецептами у розвороті, зокрема й обсяг літературних текстів. Мені хотілося вмістити ще більше, тому над кожним рецептом є історія родини або страви. Також у ній є відповіді на: Що таке «робити базар»? Хто така одеська мама́н? Чому ми так любимо котів? Чому в нас культ білої акації? Що таке одеське застілля? Ці маленькі розділи про нашу культуру вдалося сюди вмістити. Є й про специфічні продукти: про огірки Родничок, про помідори Мікадо, про нашу овечу бринзу, про кріп і чому він такий важливий у нашій культурі.

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Ще я вмістила 12 принципів одеської кухні. Коли сто разів стикаєшся з одеськими родинами, з тим, як вони ведуть побут, готують, сервірують, то складаєш докупи речі, спільні для всіх. Неважливо, чи людина в Ашдоді, у Сан-Франциско, чи сидить на Дерибасівській: вони роблять це однаково.

Зйомка приготування страви від героїв книги / Фото: Надане Марією Каленською

Феномен української спільноти

Єдине, на що я не розраховувала — це інтерес в Україні. Багатьох українців цікавить одеська кухня, і люди хочуть придбати книгу тут. Поки що це неможливо офіційно. Утім, ажіотаж є і за кордоном. Наприклад, на двох воркшопах у Лондоні, які я проводила, не було жодного українця. Це були американці, австралійці, британці. Я була дуже здивована цим щирим інтересом до нашої культури й підтримкою, яку люди висловлювали наприкінці заходу, підходячи й просто кажучи: «Дякуємо за те, що ви робите».

Коли книжка щойно вийшла, вона виявилася дуже успішною з погляду продажів: ми продали 30% тиражу за перші два місяці. Це дуже багато. Але ні американці, ні британці, ні агенти, ні видавці не можуть зрозуміти феномена української нації: чому така підтримка спільноти, чому всі купують, по десять книжок, дарують друзям. Нині «ми» в будь-якій книгарні стоїмо поряд з італійцями. Це урівнює нас: ми теж частина цивілізованого світу з багатою культурою. Тому такі гарні продажі, і тому американський видавець задоволений.

Страви одеської кухні на зйомках / Фото: Надане Марією Каленською

— Чи є місцеві продукти Одещини, яких немає за кордоном, наприклад, у Британії? Чи є замінники для іноземців?

Мільйони. Наприклад, найпроблемніший продукт для будь-якої української кулінарної книжки за кордоном — це сир. Якщо серйозно придивитися, у нас, мабуть, 50% сніданків так чи інакше пов’язані з сиром. Тому я додала рецепт сиру: якщо ти в якійсь країні, де його немає, ти можеш його зробити. Хоча завдяки українській еміграційній хвилі сир потрапив практично в усі британські супермаркети як товар, що регулярно є в асортименті. Тож це вже не потрібно. Але в деяких країнах, наприклад, у Гренаді, сиру немає. Зате є якийсь йогурт і якесь молоко, і ці дві речі допоможуть його зробити.

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Фотографії для книги Кухні Одеси / Фото: Надане Марією Каленською

Та ж історія з помідорами, які для нас, особливо для півдня України, є базовим продуктом. Мільйон салатів із помідорами, борщів та основних страв. Але, на жаль, ми розгубили багато старовинних сортів, а росія розбомблює селекційні інститути, знищує насіннєві бази. Одначе різноманіття і надзвичайний смак помідорів лишаються. А от для іноземців доводилося знаходити альтернативи. Для британського салату я писала дев’ять сортів із різними назвами, добираючи з їхнього асортименту. А в американців, яким би не був помідор — жовтий, зелений чи червоний, — усе це називається heirloom tomatoes, старовинні помідори. У їхній книжці в салаті просто написано стільки-то грамів старовинних помідорів. Було дуже боляче, коли все американізовували.

Відстоювання фаршированої риби

Були й речі, на які я не могла вплинути. Наприклад, редактори дуже хотіли прибрати з книжки рецепти фаршированої риби й чи курячого ошийка. Тут мені дуже допомагав британський агент, бо коли відбувалися перемовини між американцями й британцями, ми отримували користь на свій бік. Вони говорять на рівних, але Україна для них досі країна третього світу, яка не може бути такою освіченою. Фарширування риби чи курячого ошийка для американців — це дико. Приблизно як для нас, наприклад, рецепт ягняти Мердума у бедуїнів. Його повільно запікають в земляній печі під шаром розпеченого вугілля. Шкіру знімають, а м’ясо зсередини з'їдають. Їм це дуже смачно, а для українців буде дикістю. Наша фарширована риба для американців виглядає приблизно так, як для нас ягня у будуїнів.

Фарширована риба — це страва, що потребує мінімум 24 годин роботи, трьох різних видів риби і багато ювелірної майстерності, щоб зняти шкіру, зашити її, натягнути гарною панчохою. Одеські жінки вміють її готувати, бо виросли з цим. Ми дуже любимо цю їжу, а коли дуже любиш, готовий витратити стільки часу, щоб її відтворити. Фаршировану рибу не їдять щодня — її готують для особливих випадків. Але в Америці передбачали, що ніхто цього готувати не буде. Коли ж книжку почали купувати діаспоряни з Одеси, редакторам потроху стало зрозуміло, що для когось це цінність. Також видавництво підтримує волонтерську ініціативу Bake for Ukraine і відправляє частку прибутку до фонду, тому книга буквально годує людей. І я дуже вдячна видавництву за це, а також за віру в мене і одеську їжу.

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Друга мрія — книжка про Одеську область

Я хочу написати про всю Одеську область. Це друга велика мрія, але я не знаю, де на неї взяти гроші, адже Cuisines of Odesa приносить гроші не мені, а видавцю. Водночас моя волонтерська діяльність відкидає мене на такі рівні фінансового життя, на яких я ще не була.

Одещина зберегла фантастичну культуру, в яку я просто закохана: за ці п’ять років я об'їздила всю північ області й схід. Є села, наприклад, із назвою Борщі та Борсуки. У мене величезне бажання розповісти про них. Там стільки людей, які попри війну зі старих хат роблять маленькі музеї, збирають туди рушники, вишиванки, мережива, підтримують петриківський розпис. Я хочу написати книжку, яку читатимуть ці люди. Я хочу привернути увагу до цих простих селян, болгарських, українських, молдавських, грецьких, німецьких, які по крихтах намагаються зібрати свою культуру, історію. Але так, щоб це було в балансі, щоб там не була виділена одна нація.

— Чи є відсоткове співвідношення національних кухонь у книжці? Наприклад, 30% грецьких страв?

Справа в тому, що все змінилося. Наприклад, одеська ікра з синеньких — це грецька страва. У Греції вона називається «Мелидзаносалата». В Одесі додали помідори, яких немає в грецькій страві, прибрали оливкову олію, замінили на ароматну соняшникову, і ось, ікра з синеньких. Або, наприклад, єврейський борщ на курці: хіба можна назвати його неукраїнським? Це не можна розділити. Тому й існує одеська кухня: вона не ділиться на інші кухні, вона вже суміш усього. Я робила акценти на українських стравах, але все одно їх неможливо розділити. Це одеська їжа, а вона — частина української їжі.

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Соте з овочів від героїв книги Кухні Одеси / Фото: Надане Марією Каленською

— Назва книжки — саме Cuisines of Odesa, і через це складається уявлення про певну розділеність

Часто авторові не дають назвати книжку так, як він хоче. І не дають зробити обкладинку, яку він хоче. Ці рішення ухвалюють ті, хто вкладає в книжку гроші, а саме відділ продажів будь-якого видавництва. Я хотіла іншу обкладинку, з великою кількістю деталей. Але видавці одразу сказали: для продажів це не спрацює. На всі ці компроміси мені довелося піти, бо це був шлях, щоб відчинити двері до одеської їжі. Сава Лібкін зробив це в межах України, а я винесла за її межі. Це перша книжка про одеську їжу англійською мовою у світі, яка відразу отримала ще й такий широкий охват. Тому я не могла наполягати на своїй думці, потрібно було йти на компроміс.

Назва, яку я пропонувала, — The Feast of Odesa (Одеське застілля). Це традиція, яку я до повномасштабної війни хотіла зареєструвати в ЮНЕСКО. Нам дуже потрібен туристичний потік в Одесу. Щоб іноземці купували продукти у наших фермерів, а наші ресторатори продавали нашу їжу. Не фуа-гра з восьминогами пробувати, а те, що водиться в Чорному морі. Бо одеська їжа, та й українська, на жаль, через те, що ми потрапили в уніфікований совок, порівняно з, наприклад, французькою кухнею, втратила 100 років розвитку. Тому історична кухня нині має дуже немодерний вигляд. І страви в моїй книжці теж немодерні. Тож мають прийти талановиті українські шефи і зробити сучасну одеську, українську їжу, яку можна готувати тому ж французу, який слідкує за кількістю кітковини та цукру в раціоні.

Видавці намагалися адаптувати назву, щоб були максимальні продажі. До того ж зробили різні тиражі: для Америки — стандартна обкладинка й глянцеві фотографії, для Європи — матові фотографії й обкладинка з тисненими літерами. У різних країнах різні книжки вважаються дорожчими й престижнішими.

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Книзі в Україні — бути

Cuisines of Odesa можна буде купити в Україні. Обов’язково, щойно з’явиться можливість і хтось з наших видавців буде готовий. Бо це інвестиція: вони мають надрукувати її за свій рахунок. Навіть якщо я візьму на себе дизайн і переклад, закрию все це за власні гроші. Але друкарні, наприклад, у Харкові, де переважно друкувалися книжки, знищені. Слава Богу, є живі друкарні на Заході України, але папір дуже подорожчав через усе, що відбувається. Тож коли видавці будуть готові, я з великою радістю надрукую тут книгу — це обов’язково має статися.