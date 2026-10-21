Не лише консерви. Яка готова їжа може довго зберігатися без холодильника

Російські удари по енергетичній інфраструктурі України тривають, тому питання харчування, коли світла немає годинами чи навіть цілодобово, залишається актуальним. Добре, коли вдома є запас їжі, яку не потрібно варити, розігрівати чи зберігати в холоді.

Дещо з цього може зберігатися місяцями чи навіть роками. З’ясовуємо, що варто придбати на випадок блекауту і які страви стають небезпечними без охолодження вже за кілька годин.

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Що можна зберігати без холодильника

За даними Міністерства сільського господарства США, консерви з низькою кислотністю — тобто м’ясні, рибні та овочеві — за умови правильного зберігання зберігають свою якість від двох до п’яти років. Консерви з високою кислотністю, наприклад томати та фрукти, мають менший термін придатності: приблизно від 12 до 18 місяців.

Коли вимикають світло, найкраще рятують продукти, які можна їсти одразу після відкриття упаковки.

М’ясні та рибні консерви . Тушковане м’ясо, консервована курка, сардини, тунець у герметичних банках — найнадійніший варіант для домашнього запасу. Вони не потребують холодильника, доки банка закрита, і можуть зберігатися роками. Однак, якщо кришка здулася, а банка вкрита іржею, протікає чи сильно пом’ята, такий продукт краще викинути.

. Тушковане м’ясо, консервована курка, сардини, тунець у герметичних банках — найнадійніший варіант для домашнього запасу. Вони не потребують холодильника, доки банка закрита, і можуть зберігатися роками. Однак, якщо кришка здулася, а банка вкрита іржею, протікає чи сильно пом’ята, такий продукт краще викинути. Готові каші з м’ясом та овочами . Гречка з тушкованим м’ясом, рис з овочами, перловка з м’ясом у банках або реторт-пакетах стануть у пригоді, коли під рукою немає плити. Деякі з них можна їсти навіть холодними. Термін зберігання залежить від технології — дивіться інформацію на упаковці.

. Гречка з тушкованим м’ясом, рис з овочами, перловка з м’ясом у банках або реторт-пакетах стануть у пригоді, коли під рукою немає плити. Деякі з них можна їсти навіть холодними. Термін зберігання залежить від технології — дивіться інформацію на упаковці. Консервована квасоля та овочі . Квасоля, горошок, кукурудза, нут і овочеві суміші вже готові до вживання. Закриті консерви промислового виробництва також можуть зберігатися кілька років.

. Квасоля, горошок, кукурудза, нут і овочеві суміші вже готові до вживання. Закриті консерви промислового виробництва також можуть зберігатися кілька років. Галети, хлібці та сухарі . У них мало вологи, тому вони зберігаються значно довше за свіжий хліб: від кількох місяців і більше, залежно від складу та упаковки.

. У них мало вологи, тому вони зберігаються значно довше за свіжий хліб: від кількох місяців і більше, залежно від складу та упаковки. Горіхи та сухофрукти. Ізюм, курага, фініки, волоські горіхи та мигдаль допоможуть швидко перекусити, коли немає світла. Зберігайте їх у сухому місці, подалі від сонячного проміння. Горіхи особливо чутливі до тепла: жири в них із часом окислюються.

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Скільки може зберігатися домашня їжа

Багато українців під час відключень готують їжу заздалегідь. Але навіть добре проварена страва може швидко стати небезпечною.

Фахівці FoodSafety нагадують: готові м’ясо, рибу, супи, каші та інші страви, що швидко псуються, не можна тримати за температури вище +4°C довше двох годин. А якщо на вулиці спекотніше за +32°C — довше однієї години.

Окремо варто згадати про варений рис. Як свідчать результати дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань США, у рисі можуть міститися спори бактерії *Bacillus cereus*, які виживають під час варіння. Якщо залишити готовий рис за кімнатної температури, бактерії починають розмножуватися й виділяти токсини.

І важливий момент: відсутність неприємного запаху чи дивного смаку ще не означає, що їжа безпечна.

Що купити на випадок блекауту

Якщо світло вимикають на кілька годин або є ризик залишитися без нього надовго, краще заздалегідь підготувати запас продуктів, що не потребують охолодження: м’ясні та рибні консерви, готові стерилізовані каші, консервовані бобові й овочі, галети, хлібці, горіхи та сухофрукти.

Найзручніше використовувати невеликі порційні упаковки. Після відкриття консерви та інші продукти, що швидко псуються, потрібно зберігати в холоді; якщо ж холодильник не працює, краще брати таку кількість, яку можна з'їсти за один раз.

USDA також радить зберігати консерви в прохолодному сухому місці, подалі від тепла та вологи.

Як довго холодильник тримає холод без світла

Навіть коли вимкнули електрику, продукти не псуються миттєво.

Закритий холодильник зберігає безпечну температуру приблизно чотири години. Повністю заповнена морозильна камера тримає холод близько 48 годин, наполовину заповнена — до 24. Але лише за умови, що дверцята ніхто не відчиняє.

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У рекомендаціях МОЗ також застерігають: після тривалого відключення електроенергії не можна судити про безпечність їжі лише за її виглядом і запахом. Слід враховувати, за якої температури зберігалися продукти і як довго вони залишалися без охолодження.