Не лише бутерброди. Шість простих страв, які можна приготувати без світла

Приготувати смачний сніданок, обід чи вечерю можна навіть тоді, коли немає світла (Фото: NV Food via Chat GPT All)

Навіть під час вимкнень електроенергії можна харчуватися смачно, ситно й різноманітно. Ми зібрали шість простих рецептів, які допоможуть приготувати повноцінні страви, коли немає світла, а деякі з них можна зробити навіть без газу.

В Україні продовжують вимикати електроенергію. Попри це, харчування кожної родини має залишатися смачним і збалансованим. Якщо у вашому будинку є газопостачання, це значно спрощує ситуацію, адже на плиті можна готувати улюблені страви, зокрема пекти піцу чи пиріг. А от відсутність і світла, і газу ускладнює процес. Втім, не варто засмучуватися: ми підготували добірку простих, ситних і поживних рецептів, які стануть у пригоді навіть тоді, коли немає ні електроенергії, ні газопостачання.

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Шість страв, які можна приготувати і без світла

Коли немає світла: як приготувати піцу на сковорідці Коли немає світла, але хочеться домашньої піци, не обов’язково відмовлятися від улюбленої страви. Спробуйте приготувати її на сковорідці: без духовки, з доступних інгредієнтів і всього за 20 хвилин. Перейти до рецепту

Якщо на кухні є газова плита, страви, які зазвичай готують у духовці, можна приготувати на сковороді. Наприклад, на вечерю спробуйте цю просту версію піци на сковорідці. Вона готується буквально за 20 хвилин, а для начинки підійдуть продукти, які зазвичай є в холодильнику: залишки твердого сиру, ковбаса, відкрита банка кукурудзи чи оливок, мариновані огірки або будь-які інші інгредієнти, які ви зазвичай додаєте до піци.

Пухкі пампушки на сковороді без духовки: простий рецепт із доступних інгредієнтів Під час відключень електроенергії особливо актуальними стають прості рецепти, для яких не потрібні духовка та кухонна техніка. Один із таких варіантів — пишні домашні пампушки, які можна приготувати на звичайній сковорідці. Перейти до рецепту

Вони виходять м’якими та пухкими всередині, з апетитною золотистою скоринкою зовні. Для приготування знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів, трохи часу та сковорідка з кришкою. Такий рецепт особливо стане в нагоді, коли немає світла, але хочеться свіжої домашньої випічки.

Кускус із тунцем та овочами без використання електрики: простий рецепт ситного обіду за 15 хвилин Під час відключень електроенергії особливо актуальними є страви, які не потребують тривалого приготування та використання плити. Кускус із консервованим тунцем та овочами — один із таких варіантів. Перейти до рецепту

Для приготування достатньо мати гарячу воду в термосі, а решта інгредієнтів уже готові до вживання. Всього за 15 хвилин можна приготувати повноцінний обід або вечерю навіть без електрики та газу. Кускус не потрібно варити — достатньо залити крупу окропом і дати їй настоятися. Консервований тунець додасть страві білка, а кукурудза, зелений горошок або квасоля зроблять її ситнішою. При цьому інгредієнти можна змінювати залежно від того, що є під рукою.

Без світла і плити: як приготувати салат а-ля суші лише з двох інгредієнтів Цей простий салат стане чудовим варіантом для обіду чи вечері, коли немає світла й можливості щось приготувати. Просто змішайте два інгредієнти з улюбленим соусом — і смачна страва без плити готова. Перейти до рецепту

Якщо вам до вподоби китайська кухня, зокрема суші, спробуйте приготувати цей простий салат. Його основу складають лише два інгредієнти, а смак приємно здивує. Страва готується максимально швидко, без зайвих витрат і зусиль. Тому її можуть приготувати навіть діти. Салат чудово смакуватиме як гарнір до основної страви або як самостійна закуска зі шматочком улюбленого хліба. Готуйте та насолоджуйтеся смаком попри всі тимчасові незручності.

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Куряче філе у сметанному соусі за 20 хвилин: рецепт швидкої вечері Коли немає часу на приготування складних страв, куряче філе у сметанному соусі стане чудовим варіантом для швидкого обіду чи вечері. Перейти до рецепту

Ніжне м’ясо у вершковому соусі готується всього за 20 хвилин, а для рецепта знадобляться прості та доступні інгредієнти, які зазвичай є на кухні. Головний секрет швидкого приготування — нарізати курку невеликими шматочками. Завдяки цьому м’ясо швидко просмажується і залишається соковитим. Сметанний соус надає страві ніжний смак, а невелика кількість борошна робить підливу густішою та насиченішою.

На сковорідці: як приготувати найпростіший яблучний пиріг, коли немає світла Такий пиріг не обов’язково випікати в духовці — його можна легко приготувати просто на сковорідці. Ділимося простим рецептом ніжного десерту з карамелізованими яблуками, який смакуватиме до чаю чи кави. Перейти до рецепту

Пропонуємо приготувати цей простий яблучний пиріг прямо на сковорідці. Найперший друкований рецепт яблучного пирога походить з Англії. Такий десерт часто подають зі збитими вершками, морозивом або сиром чеддер. Як правило, це подвійний корж, із тістом зверху і знизу начинки; верхній корж може бути суцільним або решітчастим (зітканим із поперечних смуг). Нижню скоринку можна випікати окремо («сліпа випічка»), щоб вона не розмокла. Глибокий яблучний пиріг часто має лише верхню скоринку. Тарт Татен запікають зі скоринкою зверху, але подають із нею внизу. Яблучний пиріг можна приготувати з різних сортів яблук.