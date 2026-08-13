Їж як донор. Українські шефи створили спеціальні рецепти для тих, хто здає кров

ДонорUA спільно з Національною кулінарною олімпійською збірною України запускають новий проєкт «Їж як донор». У межах ініціативи українські шеф-кухарі ділитимуться рецептами страв, які підходять людям під час підготовки до донації крові та в період відновлення після неї.

Нові відео публікуватимуть щопонеділка у соціальних мережах ДонорUA та Національної кулінарної збірної. Серія стартувала 10 серпня.

Що їсти перед донацією

Харчування — важлива частина підготовки до здачі крові. Збалансований раціон напередодні процедури допомагає організму легше перенести донацію та відновитися після неї. Водночас питання про те, що можна їсти до та після здачі крові, залишається одним із найпоширеніших серед донорів і тих, хто лише планує ними стати.

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Саме на нього автори проєкту вирішили відповідати не у форматі складних рекомендацій, а за допомогою простих рецептів. У коротких відео для Instagram Reels шеф-кухарі показуватимуть, як приготувати страви з доступних продуктів, які можна включити до раціону під час підготовки до донації.

«Ми прагнемо зробити донорство зрозумілим і доступним на кожному етапі, і тому вирішили говорити про харчування простою мовою — через рецепти, які легко повторити вдома. Для цього ми об'єдналися з одними з найкращих професіоналів своєї справи», — пояснила співзасновниця та CEO ДонорUA Ірина Славінська.

Українські шефи готуватимуть для донорів

До створення відеосерії долучилися учасники Національної кулінарної Олімпійської збірної України. У 2028 році команда представлятиме Україну на Кулінарній олімпіаді у Штутгарті — одному з найвідоміших міжнародних професійних змагань для кухарів.

Рецепти для проєкту підготували президент Асоціації кулінарів України та керівний партнер Restetika Андрій Магалецький, віцепрезидент Асоціації шеф-кухарів України, власник і бренд-шеф ресторану «Наживо» Олексій Повторейко, бренд-шеф закладів «Бойківська гостина», «Вуглянча» та Villa Grey Максим Прихідько, бренд-шеф закладу «Гості» Артем Андрійшин.

Також до команди проєкту увійшли бренд-шефиня та переможниця «МастерШеф» Асмік Гаспарян і технологиня-шоколатьє, бренд-шефиня та засновниця виробництва крафтового шоколаду El.F Еліна Бойко.

За словами Андрія Магалецького, для учасників кулінарної збірної соціальна відповідальність є такою ж важливою складовою роботи, як і професійна майстерність.

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«Кожен учасник Національної кулінарної Олімпійської збірної України поділяє цінності волонтерства й соціальної відповідальності — участь у таких ініціативах була одним із критеріїв відбору до команди. Ми впевнені, що підтримка донорського руху має залишатися постійною, адже це внесок у розвиток країни й суспільства. Дехто зі збірної регулярно здає кров понад 20 років», — зазначив Магалецький.

Лосось, печінка та домашній гематоген

Для відеосерії шефи підготували кілька варіантів страв, адаптованих для раціону донорів. Серед них — лосось, запечений з овочами, салат із запеченою печінкою та грушею під малиновим соусом, шоколадний крем із фруктами та домашній гематоген.

Автори проєкту планують показати, що харчування під час підготовки до донації не обов’язково має бути складним або одноманітним, а відповідні страви можна приготувати зі звичних продуктів удома.

Випуски «Їж як донор» виходитимуть щопонеділка на сторінках ДонорUA спільно з Національною кулінарною збірною в Instagram та Facebook.