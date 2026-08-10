Щоб насолодитися чимось розкішним та екзотичним, не завжди потрібно переплачувати в магазинах. Найцікавіші інгредієнти часто ростуть буквально в нас під ногами, але ми їх не помічаємо або називаємо бур'янами .

Український шеф-кухар Ілля Кунтий працює у ресторані 100 років тому вперед у Києві. Для свого блогу у соцмережах він ділиться авторськими рецептами та власними баченнями класичних і традиційних українських страв. Кунтий також розповідає про незвичайні застосування буденних продуктів, наприклад, тих, які звикли називати бур’янами. За його словами, насправді багато звичних для нас рослин не лише безпечні, а й можуть зробити будь-яку страву значно цікавішою. «Для мене це ще й спосіб по-новому подивитися на українські продукти та цінувати те, що маємо поруч», — написав шеф-кухар для сайту Klopotenko.

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Ось які три рослини не варто викидати зі свого городу:

Портулак

Турецька страва semizotu з портулаком / Фото: depositphotos.com/EsinDeniz

Як правило, портулак росте біля дороги. Його можна впізнати за м’ясистими стеблами та маленькими соковитими листочками. За кордоном цю зелень використовують для приготування страв у ресторанах. На смак він свіжий, трохи кислуватий, хрусткий і тому чудово підходить для літніх страв. Ілля Кунтий радить додавати його у салати разом з огірками, помідорами, бринзою чи фетою. Також портулак гарно поєднується з яйцями, молодою картоплею, рибою та м’ясом на грилі. Його можна додавати до зелених соусів, намазок, холодних супів або просто змішати з оливковою олією, лимонним соком і часником. А ще краще додати оцет — це ідеально підкреслить його смак.

Ще один плюс — портулак добре переносить термічну обробку. Його можна швидко обсмажити на пательні, додати в омлет, овочеве рагу чи суп. Також рослину маринують, як огірки, і отримують цікаву закуску.

Бадилля буряка

Класично, головне в буряку — це коренеплід, а листя викидається на компост. Утім, молоде бадилля є недооціненим смачним продуктом. Воно ніжне, соковите, з легкою солодкістю та ледь помітною землянистою ноткою. Чим старіше листя, тим воно грубіше, але навіть його можна використовувати після короткої термічної обробки.

Шеф-кухар пояснює, що в кулінарії бадилля дуже універсальне: листя буряка можна додавати в салати, сендвічі або використовувати замість шпинату. Воно чудово смакує в омлетах, пирогах, пасті, овочевих рагу та начинках для млинців.

Стебла теж не варто викидати. Якщо нарізати їх невеликими шматочками й швидко обсмажити або тушкувати, вони залишаються приємно хрусткими. А ще стебла можна замаринувати — виходить незвична й дуже смачна закуска.

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Також бурякове бадилля є інгредієнтом зеленого борщу чи літнього холодника. Воно додає стравам свіжості, кольору й насиченого смаку.

Овочеві квіти

Квітки огірка, цукіні, гарбуза, баклажана чи бамії — це не просто гарний декор до ваших страв, а цілком їстівний інгредієнт. Як їх використовувати на своїй кухні:

Квіти цукіні фарширують м’якими сирами, зеленню або рикотою, занурюють у легкий кляр і обсмажують чи запікають. Вони дуже ніжні й мають ледь помітний овочевий смак.

Квітки бамії також можна начиняти та запікати, а ще додавати до овочевих страв. Квітки огірка чудово підходять для салатів, їх можна маринувати або використовувати як їстівний декор.

Квітки баклажана менш популярні, але теж їстівні. Їх додають у салати або використовують для подачі страв.

Єдине правило, яке зазначає Ілля Кунтий, — збирайте квіти з рослин, які не оброблялися хімікатами, і робіть це в день приготування. Вони дуже ніжні й швидко втрачають свіжість.

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