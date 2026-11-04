Чому в Україні висаджують старовинні дерева з Німеччини

4 листопада, 18:23
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На Рівненщині висадили саджанці старовинних плодових дерев (Фото: Скрин/youtube)

На Рівненщині висадили саджанці старовинних плодових дерев (Фото: Скрин/youtube)

П'ять старовинних сортів плодових дерев тепер ростуть біля ліцею на Рівненщині. Саджанці привезли з Європи в межах міжнародного проєкту, який об'єднує Україну та Німеччину навколо збереження культурної спадщини й біорізноманіття. 

https://www.youtube.com/watch?v=RgJra-eIdkg

Про це повідомляє Суспільне.

Дерева висадили в межах міжнародного культурно-екологічного проєкту Нехай мир зростає — історичні фруктові дерева для спільної Європи різноманіття. Його учасники не лише зберігають старовинні сорти, а й обмінюються саджанцями між Україною та Німеччиною.

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Учениця Смордвівського ліцею, Соломія Панасюк, розповіла, що разом із друзями обрала дерево, за яким доглядатимуть.

Директорка ліцею Алла Добровчан повідомила, що новими саджанцями вирішили омолодити шкільний сад. Частину старих дерев, які потребували заміни, прибрали.

«Ми вирішили забрати деякі дерева, яким уже багато років, які потрібно вже омолодити. Натомість садимо нові плодові дерева. Щоб нашим майбутнім учням, майбутнім поколінням було, де збирати яблука. І щоб цей сад далі процвітав, плодоносив і згуртовував навколо себе», — пояснила вона.

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Вона додала, що надалі працівники ліцею разом з учнями доглядатимуть за садом.

Німецький волонтер, голова громадської організації Ostsachsen wechselt e.V. Ронні Бьоме розповів, що проєкт реалізують із 2023 року. За цей час в Україні висадили приблизно 60 дерев. «Щороку восени ми приїжджаємо в Україну з саджанцями. Натомість так само потім з України веземо дерева в німецьку Лужицю, де їх висаджуємо. Дуже важливо, щоб діти доглядали за цими деревами. Адже це також про виховання відповідальності за ці дерева, за наше майбутнє. Ми сподіваємося, що війна закінчиться в Україні, ми зможемо продовжувати наші проєкти далі», — зазначив Бьоме.

Він додає, що проєкт також допомагає привертати увагу до українських сіл і закладів освіти, які є важливими для розвитку громад.

Загалом за роки співпраці на Рівненщині саджанці з Німеччини з’являться на чотирьох локаціях.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Німеччина Рівненська область Дерева

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