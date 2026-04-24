Імпортна полуниця обвалила ціни на ринку: українські виробники змушені обходитися меншим

Імпортна полуниця з Греції на старті сезону збила цінові очікування на ринку: українським виробникам доводиться виходити з дешевшою продукцією, ніж планувалося.

У другій половині березня — на початку квітня роздрібні ціни швидко знизилися приблизно до 200 грн за кілограм. Слідом просів і закупівельний сегмент — до близько 150 грн/кг і нижче. У результаті традиційний старт української тепличної полуниці на рівні 180−200 грн/кг фактично втратив актуальність, зазначає експерт плодоовочевого ринку ІА АПК-Інформ Ксенія Гусєва.

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За словами експерта, через погодні умови виробники тільки готуються до виходу на ринок: теплична полуниця в помітних обсягах з’явиться не раніше травня. При цьому масштаби виробництва залишаються обмеженими, а повноцінної статистики по ягідному сегменту фактично немає.

Ситуація у відкритому ґрунті ще сильніше залежить від погоди. Масові поставки української полуниці очікуються не раніше середини червня. До цього моменту імпорт, незважаючи на часто слабші смакові характеристики, продовжує формувати ціновий орієнтир і чинити тиск на ринок.

Сценарій минулого року може повторитися: імпортна ягода залишатиметься на полицях до кінця червня — доти, доки українська продукція не вийде у великих обсягах.

Подальша динаміка цін безпосередньо залежить від погодних умов. Навіть за відсутності заморозків прохолодна весна або літо можуть уповільнити дозрівання і спровокувати нове зростання цін.

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