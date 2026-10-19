Одна за найбільших країн Азії майже припинила імпорт соняшникової олії з України

Індія може скоротити закупівлі соняшникової олії в Україні. Причиною стали перебої з постачанням із Причорноморського регіону, через які імпортери вже заміщують дефіцитні обсяги альтернативою з інших країн.

За даними Oil World, імпорт олії до Індії вже найближчим часом, у жовтні-грудні, може змінити структуру через перебої з постачаннями соняшникової олії з Причорноморського регіону. Постачання соняшникової олії в цей період становитиме лише 0,5−0,6 млн тонн (на 0,25 млн тонн менше за аналогічний період минулого року), повідомляє АПК-Інформ.

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Основною причиною скорочення постачань соняшникової олії залишаються нещодавні російські атаки на торгові судна та пошкодження портової інфраструктури в Чорному морі. Постачання з України до Індії у червні-вересні практично зупинилися. На цьому тлі індійські імпортери змушені заміщувати дефіцитні обсяги соняшникової олії соєвою.

Імпорт соняшникової олії до Індії у вересні-жовтні цього року оцінюється лише у 200−300 тис. т. Водночас найближчими місяцями очікуються значні обсяги постачань із Болгарії — близько 140−170 тис. т у серпні-листопаді.

Імпорт пальмової олії до Індії поточного кварталу може сягнути 2,4 млн т, що стане максимумом останніх 4 років для жовтня — грудня та приблизно на 0,6 млн т більше рівня в жовтні-грудні минулогого року. Закупівлі пальмової олії активізувалися після зниження імпортних мит 24 вересня. Додатковий попит забезпечують значні запаси в Малайзії та покращення цінової конкурентоспроможності пальмової олії порівняно із соєвою та соняшниковою олією для найближчих регіонів постачань.