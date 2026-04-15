За 10 хвилин або менше. 11 сніданків з високим вмістом білка, які можна швидко приготувати

Вони швидко готуються та багаті на білок, тому дадуть вам відчуття ситості та енергії.

Початок дня зі сніданку з високим вмістом білка має багато переваг. Це допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, може довше зберігати відчуття ситості та забезпечує ваш організм будівельними блоками, необхідними для відновлення та підтримки тканин. Це також уповільнює травлення та сприяє стабільному вивільненню енергії, що допомагає запобігти небажаній тязі до їжі та страшному «полуденному спаду». Орієнтир для більшості дорослих — це 20−30 грамів білка на прийом їжі, і сніданок — це те, з чого варто почати. Ця кількість є орієнтовною і може змінюватися залежно від унікальних потреб людини. Ось поєднання солодких та солоних ідей для сніданку з високим вмістом білка, які не потребують жодної складної чи трудомісткої підготовки.

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Грецький йогурт з горіхами та насінням

Грецький йогурт — це джерело білка, особливо порівняно зі звичайним. Це також чистий аркуш — ви можете додати будь-що солоне чи солодке.

Кількість білка на порцію:

170−210 г грецького йогурту: 15−20 грамів

30 г суміші горіхів: 4−7 грамів

30 г суміші насіння: 6−10 грамів

Всього: 25−37 грамів

Грецький йогурт з фруктами та горіхами Це смачний і поживний білковий перекус, який ідеально підходить для швидкого втамування голоду і підтримки енергії протягом дня. Перейти до рецепту

Тост з сиром з фруктами або овочами

Сир — це невідомий герой сніданкового столу, який може похвалитися величезними 14 грамами білка на півсклянки. М’який смак означає, що його легко поєднувати з будь-чим, що вам спаде на думку, будь то кілька скибочок стиглого помідора, хрусткий огірок, крапля оливкової олії чи жменя ваших улюблених ягід.

Кількість білка на порцію:

½ склянки сиру: 14 грамів

Фрукти або овочі: 1−2 грами

Всього: 15−16 грамів

Хоча вміст жиру та калорій слід враховувати, сир пармезан неймовірно багатий на білок. 28 г містить 10−11 г, тож навіть половина цієї кількості (приблизно дві столові ложки) може додати близько 5 грамів білка до страви. Подумайте про додавання його до будь-якої пікантної ідеї з цього списку.

Здорові тости для сніданку: ідеї з домашнім сиром для будь-якого настрою Це більше, ніж просто швидкий сніданок. Смачна основа для різноманітних варіацій, які допоможуть урізноманітнити раціон, не нашкодивши здоров’ю. Перейти до рецепту

Білковий смузі

Якщо ви хочете розпочати ранок з дуже багатої на білок ноти, білковий смузі - це те, що вам потрібно, оскільки ви можете доповнити його молоком, протеїновим порошком та горіховою пастою. Ультрафільтроване молоко може містити ще більшу кількість білка, до 13 грамів на склянку.

Кількість білка на порцію:

30−35 грамів мірної ложки протеїнового порошку: 20−26 грамів

1 склянка молока: 8 грамів

1 столова ложка горіхової пасти: 3−8 грамів

Всього: 31−42 грами

Протеїновий смузі з бананом, мигдальним маслом та шоколадом - корисний перекус Цей вершковий смузі стане швидким сніданком або перекусом, коли вам потрібно щось ситне за лічені хвилини. Перейти до рецепту

Яєчня з тофу

Ви можете приготувати яєчню на рослинній основі, не розбивши жодного яйця. Оберіть тофу з високим вмістом білка для своєї яєчні, і ви досягнете ранкової мети білка без проблем. Для шовковистої текстури, ще більше схожої на яєчню, замініть половину твердого тофу на шовковистий. Він містить менше білка (все ще більше, ніж яйце), але має м’якшу, схожу на яйце текстуру.

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Кількість білка на порцію:

85 г тофу з високим вмістом білка: 12−19 грамів

Всього: 12−19 грамів

Смажена броколі з хрусткою скоринкою та збитим тофу з чилі Це ідеальне поєднання ніжної текстури та хрусткої скоринки, яке сподобається навіть тим, хто не є прихильником броколі. Перейти до рецепту

Вівсянка з протеїновим порошком або грецьким йогуртом

Вівсянка — це часто недооцінене джерело високоякісного білка. У поєднанні з грецьким йогуртом або протеїновим порошком (текстуру легко приховати у вівсянці), ви не помилитеся. Крім того, вівсянка готується за лічені хвилини напередодні ввечері та готова до вживання вранці.

Кількість білка на порцію:

½ склянки вівсяних пластівців: 5−6 грамів

1 склянка молока: 8 грамів

30−35 грамів мірної ложки протеїнового порошку: 20−26 грамів або 170−210 г грецького йогурту: 15−20 грамів

Всього: 28−40 грамів

Простий сніданок щодня: рецепт вівсянки від шефа Вівсянка з яблуком та спеціями - це солодко, поживно, у цьому сніданку багато клітковини та насичених смаків. М'яка текстура та соковитість яблука зробить цей шефський сніданок вашим улюбленим. Перейти до рецепту

Чіа-пудинг

Пудинг з чіа — це чудовий спосіб використання молока, що теж багате на білок. Чайна ложка горіхового масла або жменя підсмажених горіхів додасть ще більше.

Кількість білка на порцію:

1 склянка молока: 8 грамів

1 унція насіння чіа: 5 грамів

Всього: 13 грамів

Чіа-пудинг: рецепт з кефіром та арахісовою пастою Такий смузі не тільки ситний, але й має естетичну подачу. Кефірна основа створює свіжість, якої так хочеться зранку, а арахісова паста додасть приємної жирності без шкоди для здоров'я. Перейти до рецепту

Тост з копченим лососем та вершковим сиром

Всього 85 г копченого лосося містять близько 15 грамів білка, що більш ніж вдвічі більше, ніж яйце. Крім того, він також містить омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров’я мозку.

Кількість білка на порцію:

85 г копченого лосося: 15 грамів

1 скибочка цільнозернового хліба: 3−5 грамів

28 г вершкового сиру: 2 грами

Всього: 20−22 грами

Доповнять святковий стіл: канапки з лососем та панкейками Бутерброди з червоною рибою є класичною закускою на свята. Ця страва дійсно смачна та має багато варіацій приготування. Але чому б не зробити щось цікавіше? Перейти до рецепту

Індича ковбаса з цільнозерновим тостом

Індича ковбаса пропонує суттєвий заряд білка на сніданок з меншою кількістю насичених жирів, ніж традиційні варіанти зі свининою. Крім того, ковбаса готується на сковороді за лічені хвилини — якраз достатньо часу, щоб покласти скибочку хліба в тостер.

Кількість білка на порцію:

57 г індичої ковбаси: 11−14 грамів

1 скибочка цільнозернового хліба: 3−5 грамів

Всього: 14−19 грамів

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Білкові млинці

Якщо ви прагнете чогось класичного та ситного, на ринку є багато сумішей для млинців з високим вмістом білка. Ці суміші часто виготовлені з молочного білка, і ви можете легко приготувати сніданок, що заряджає м’язи, за лічені хвилини. Якщо у вас є більше часу, приготуйте млинці з високим вмістом білка з нуля. Поєднайте білкові суміші для млинців з ложкою горіхового масла, щоб додати ще 4 грами білка.

Кількість білка на порцію:

1 порція білкової суміші для млинців: 12−20 грамів

Всього: 12−20 грамів

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Сніданок у лаваші з квасолею та сиром

Квасоля — недооцінене джерело білка, а також містить багато клітковини. Поєднуйте її з багатим на кальцій сиром та цільнозерновою тортильєю, щоб створити смачний сніданок на винос.

Кількість білка на порцію:

½ склянки квасолі: 7−9 грамів

28 г сиру чедер: 7 грамів

1 цільнозернова тортилья: 4−8 грамів

Всього: 18−24 грами

Рятівна простота: рецепт ситного лаваша з м’ясом та сиром Приготуйте цю закуску на вечерю чи сімейне застілля і насолоджуйтесь смаком, ароматом та невибагливим набором інгредієнтів. Перейти до рецепту

Скир з гранолою

Щодо щільності білка, скир дуже схожий на грецький йогурт. Викладіть зверху свою улюблену гранолу, і ви можете додати ще приблизно 3 грами до суміші.

Кількість білка на порцію:

170 г скир: 17−19 грамів

1/3 склянки граноли: 3 грами

Всього: 20−22 грами

Прості способи збільшити споживання білка в будь-якому сніданку

Ці добавки можна легко включити до багатьох ідей для сніданку: