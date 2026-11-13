Не лише медовий смак, а й користь для серця: cім причин полюбити хурму

У сезон хурми варто частіше додавати її до раціону: цей фрукт може сприяти зменшенню запалення та підтримувати здоров’я серця. Водночас у деяких випадках із його вживанням варто бути обережними.

Хурма — це фрукт помаранчевого кольору, відомий своїм солодким, медовим смаком. Її можна вживати свіжою, сушеною або після термічної обробки. Її також використовують для приготування желе, напоїв, пирогів, страв типу карі та пудингів.

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Сім переваг хурми для здоров’я

1. Хурма багата на поживні речовини

Попри невеликий розмір, хурма містить вражаючу кількість поживних речовин. Один плід японської хурми вагою 168 грамів (г) містить:

118 калорій

31,2 г вуглеводів

0,9 г білків

0,3 г жирів

6 г клітковини

2740 міжнародних одиниць (МО) вітаміну А

12,6 міліграма (мг) вітаміну С

1,23 мг вітаміну Е

4,37 мікрограма (мкг) вітаміну К

0,16 мг вітаміну В6

270 мг калію

0,19 мг міді

0,59 мг марганцю

Хурма містить вражаючу кількість поживних речовин / Фото: magnific

Хурма також є хорошим джерелом тіаміну (В1), рибофлавіну (В2), фолатів, магнію та фосфору.

Листя хурми містить широкий спектр рослинних сполук, зокрема таніни, флавоноїди та каротиноїди, які можуть позитивно впливати на здоров’я.

2. Хурма є чудовим джерелом потужних антиоксидантів

Хурма містить антиоксиданти-каротиноїди, такі як бета-каротин — пігмент, що надає яскравого забарвлення багатьом фруктам і овочам.

Організм перетворює бета-каротин на вітамін А. Вітамін А сприяє:

підтримці імунної системи;

збереженню здоров’я шкіри;

покращенню зору в умовах слабкого освітлення.

3. Хурма може бути корисною для здоров’я серця

Хурма містить антиоксиданти-флавоноїди, зокрема кверцетин і кемпферол.

Вживання хурми та інших продуктів, що містять бета-каротин, може допомогти знизити ризик серцевих захворювань. Флавоноїдні антиоксиданти, що містяться в хурмі, можуть сприяти:

покращенню здоров’я серця;

зниженню артеріального тиску;

зменшенню рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), або так званого «поганого» холестерину.

Хурма містить антиоксиданти-флавоноїди / Фото: magnific

4. Хурма може сприяти зменшенню запалення

Хурма має протизапальні властивості. Це означає, що вона може допомогти контролювати запальні процеси та знизити ризик виникнення захворювань, спричинених запаленням, зокрема:

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ревматоїдного артриту;

хвороб серця;

астми;

запальних захворювань кишківника (ЗЗК);

хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ);

хвороби Крона;

виразкового коліту.

Хурма також містить каротиноїди, флавоноїди та вітамін Е — потужні антиоксиданти, які борються із запаленням в організмі.

5. Хурма — це жерело клітковини

Хурма містить клітковину (харчові волокна). Продукти, багаті на розчинну клітковину — наприклад, фрукти та овочі, — можуть допомогти:

знизити ризик серцевих захворювань;

зменшити рівень холестерину;

контролювати рівень цукру в крові.

Надлишок холестерину, особливо «поганого» (ЛПНЩ), підвищує ризик розвитку серцевих захворювань, інсульту та серцевого нападу. Клітковина допомагає знизити рівень холестерину, тим самим зменшуючи ці ризики.

Хурма містить корисну для здоров'я клітковину / Фото: depositphotos/АІ

6. Хурма корисна для підтримки здоров’я очей

Хурма може сприяти підтримці здоров’я очей. Дослідження показало, що екстракти хурми знижували підвищений внутрішньоочний тиск у мишей. Внутрішньоочний тиск — це тиск рідини всередині ока. Підвищений внутрішньоочний тиск є фактором ризику таких захворювань, як глаукома. Його зниження може допомогти зменшити ймовірність розвитку інших хвороб очей. Однак для кращого розуміння цього потенціалу необхідні додаткові дослідження.

7. Хурму легко додати до свого раціону

Хурма — універсальний продукт, завдяки чому вона є чудовим способом збагатити ваш раціон корисними речовинами.

Цей фрукт можна вживати як самостійний перекус або використовувати в різноманітних смачних стравах. Хурма чудово поєднується як із солодкими, так і з несолодкими продуктами.

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